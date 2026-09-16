Feijóo promete avalar hasta el 100% de la hipoteca de la primera vivienda de los jóvenes

La nueva estrategia de Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda surge en un contexto donde adquirir una casa se ha tornado en una verdadera odisea para muchos jóvenes. El mensaje es contundente: más avales, menores impuestos y un horizonte de un millón de viviendas.

El enfoque se dirige a un segmento demográfico en creciente expansión. El PP ha ampliado la definición de “joven” hasta los 40 años, intentando abarcar a una generación que vive encadenando alquileres onerosos, salarios ajustados y escasas oportunidades de ahorro. Simultáneamente, el partido subraya la existencia de un “fallo sistémico” en la política de vivienda, que se vincula a otros servicios esenciales como la educación y la sanidad.

Qué propone Feijóo: hipoteca sin entrada y rebaja fiscal

El núcleo de esta propuesta se sustenta en dos elementos: los avales públicos y la reducción fiscal en la compra de la primera vivienda.

Resumiendo, el esquema para un joven que anhela adquirir una vivienda se basa en:

Aval público de hasta el 95-100% del valor de la casa

del valor de la casa Descuentos fiscales vinculados a la compra de hasta 26.000 euros

Un mecanismo de ahorro previo, denominado “ Hucha Hogar Joven ”

” Beneficios fiscales concentrados en los años iniciales de vida laboral

Según los datos divulgados por diferentes medios, el rango de ahorro fiscal estimado —que oscila entre 21.000 y 26.000 euros— se descompone en varios elementos:

Descuento de aproximadamente el 60% en impuestos relacionados con la adquisición (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para viviendas usadas o IVA para viviendas nuevas). Disminución progresiva del IRPF durante los primeros cuatro años de empleo para los jóvenes. Incentivos fiscales para los ahorros acumulados en la “Hucha Hogar Joven”. Exención de impuestos para las donaciones de padres a hijos destinadas a la compra de una vivienda.

El PP ilustra el impacto potencial con un ejemplo: en el caso de una vivienda valorada en 250.000 euros, la implementación de estas medidas permitiría al comprador joven reducir su esfuerzo financiero inicial en hasta 50.000 euros.

Tabla resumen del esquema fiscal y financiero propuesto

Elemento Medida anunciada Impacto estimado en euros* Impuestos compra Rebaja del 60% en ITP/IVA 10.000 – 15.000 IRPF primeros 4 años Bonificación decreciente (100%-75%-50%-25%) ~9.000 Hucha Hogar Joven Ventajas fiscales al ahorro finalista ~2.000 Esfuerzo inicial total Menor necesidad de entrada y gastos ~50.000 menos

*Cifras aproximadas según cálculos divulgados por el PP para un inmueble de 250.000 euros.

En términos de diseño, este modelo se asemeja a programas ya existentes, como el aval estatal que permite financiar el 100% de la hipoteca sin necesidad de ahorro previo, pero con una diferencia relevante: se promete ir más allá en el tramo avalado y sumarle reducciones fiscales significativas, ampliando la edad objetivo hasta los 40 años.

El déficit de 750.000 viviendas y la apuesta del millón de casas

El discurso de Feijóo se basa en una cifra contundente: un déficit de 750.000 viviendas en España, que diversas fuentes económicas asocian a años de construcción inadecuada en comparación con la demanda acumulada entre 2021 y 2025. La carencia de nueva oferta se concentra especialmente en grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia o Málaga, donde los precios han superado el crecimiento de los salarios.

Con esto como telón de fondo, el líder del PP lanza una promesa ambiciosa: desbloquear y edificar un millón de viviendas en la próxima legislatura. El conjunto de medidas se apoyaría en:

Liberación de suelo desde el primer Consejo de Ministros.

Reforma de la ley de vivienda, con un enfoque especial en derogar la normativa actual.

Nueva ley del suelo y disminución de las trabas burocráticas en las licencias.

Ley contra la ocupación ilegal con sanciones más severas.

La lógica económica es clara: si se incrementa de manera significativa la oferta y se recortan impuestos, la presión sobre los precios de compra y alquiler debería aminorarse. Feijóo enfatiza que el “hundimiento de la oferta” es consecuencia de la regulación actual y de la falta de nueva construcción, lo que ha llevado a que el coste de la vivienda se convierta en el principal desafío para muchas familias jóvenes.

Impacto potencial en jóvenes y mercado inmobiliario

El plan se presenta como un mecanismo para transformar la vida de aquellos que hoy ven la hipoteca como una meta inalcanzable. La ampliación del perfil de joven hasta los 40 años responde a la realidad de una emancipación cada vez más tardía, ligada a carreras laborales que acumulan contratos temporales y salarios que no se corresponden con el ritmo del mercado inmobiliario.

Al entrelazar avales casi totales con rebajas fiscales, el PP busca atacar el principal obstáculo para acceder a la propiedad:

La carencia de ahorro para la entrada y los gastos asociados.

La carga fiscal en la compra.

Si el aval público alcanza el 100% del valor y los impuestos se reducen considerablemente, el acceso a la propiedad podría dejar de depender tanto de herencias o apoyos familiares, y enfocarse más en la capacidad de ingresos y la estabilidad laboral de cada joven. Sin embargo, el impacto real sobre precios, oferta y desigualdad territorial dependerá de cómo se materialicen las regulaciones, la respuesta de promotores y bancos, y la colaboración con las comunidades autónomas.

En un país donde la compra se ha convertido casi en un lujo para muchas personas menores de 40 años, la propuesta de Feijóo, que combina avales y alivios fiscales, coloca la vivienda en el centro del debate económico y abre una nueva contienda política sobre algo tan concreto como el acceso a la primera casa.