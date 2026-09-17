Más del 25% de los españoles que viven de alquiler, caen bajo el umbral de la pobreza al pagar la renta

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La situación se repite cada mes: llega el momento de pagar el alquiler y muchas familias se dan cuenta de que, tras la transferencia, ya no son las mismas.

Un estudio de Fedea publicado en Infobae con el titulo La vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza cuantifica esa experiencia: la vivienda se ha convertido en una máquina silenciosa de empobrecimiento.

De acuerdo con este informe, en España hay casi dos millones de personas que viven en “pobreza oculta”. Son ciudadanos que no son considerados pobres si solo se analiza su renta disponible, pero que sí lo son una vez que se tiene en cuenta el coste de la vivienda. Este dato pone de manifiesto cómo el mercado inmobiliario se ha transformado en un filtro determinante entre llevar una vida cómoda o enfrentarse a las dificultades económicas mensuales.

Cuando el alquiler convierte a no pobres en pobres

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio de Fedea es la considerable diferencia que introduce el alquiler de mercado en las estadísticas de pobreza. Entre aquellos que alquilan a los precios del mercado y que no eran pobres según su renta, el 25,4% cae por debajo del umbral de pobreza tras abonar la renta. En otras palabras:

Uno de cada cuatro inquilinos que aparentemente logra llegar a fin de mes, deja de hacerlo al recibir la factura mensual.

La pobreza oculta se concentra de forma abrumadora en el sector del alquiler, que acumula más del 70% de esos nuevos pobres vinculados a la vivienda.

La situación mejora algo para aquellos inquilinos que tienen una renta por debajo del mercado —como vivienda protegida, pisos de familiares o contratos antiguos— aunque el impacto sigue siendo considerable:

En estos casos, el 15,4% de los hogares acaba cruzando la línea de la pobreza al pagar la vivienda

Por otro lado, convertirse en propietario atenua el efecto negativo:

Entre propietarios con hipoteca, solo el 3,2% se sitúa en pobreza tras abonar la cuota mensual

se sitúa en pobreza tras abonar la cuota mensual En el caso de los propietarios sin deuda y en hogares que viven en cesión gratuita, el fenómeno es prácticamente inexistente, ya que el coste de acceso a la vivienda es cercano a cero

El resultado es un panorama social en el que el tipo de tenencia de la vivienda influye tanto como el salario a la hora de determinar quién es pobre y quién no.

Cómo se dispara la pobreza entre inquilinos

El análisis realizado por Fedea va más allá de los fríos porcentajes, revelando cómo se agrava la situación de los inquilinos cuando se incluye el alquiler en el cálculo.

La pobreza convencional afecta al 32,8% de quienes viven de alquiler a precio de mercado.

de quienes viven de alquiler a precio de mercado. Sin embargo, al descontar el alquiler efectivamente pagado, esa cifra se eleva al 49,9% de los inquilinos.

En términos generales, el coste residencial —ya sea alquiler o hipoteca— añade casi nueve puntos porcentuales a la tasa de pobreza relativa nacional, lo que se traduce en alrededor de 4,5 millones de personas afectadas. De estas, más de tres millones se ven abocadas a la pobreza severa, con una renta tras abonar el costo de vivienda inferior al 40% de la mediana nacional.

Todo esto se traduce, en la práctica, en un esfuerzo económico cada vez más abrumador:

Más del 30% de los ingresos se destina al pago de vivienda en el 14% de los hogares, y en el caso del alquiler de mercado, más de la mitad de los inquilinos supera ese umbral del 30%.

Inflación, alquiler y precios de la vivienda: un cóctel incómodo

El problema no solo radica en los niveles de alquiler, sino en la intersección entre la inflación, el encarecimiento de la vivienda y unos salarios que no siguen el mismo ritmo.

En agosto, el índice para actualizar los alquileres se situó en el 2,47%, uno de sus niveles más altos desde la creación de este indicador. A su vez, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue revisado a 4,3% interanual, con una inflación subyacente del 2,9%. Esta inflación se siente en el supermercado, en la luz y en los combustibles, pero resulta especialmente dolorosa al combinarse con la vivienda.

El precio medio del alquiler finalizó agosto en 15,1 euros por metro cuadrado, lo que representa un 5,8% más que hace un año. Este aumento ha afectado a casi todas las capitales de provincia, mientras que el coste de la vivienda en propiedad ha crecido más de un 12% interanual durante varios trimestres consecutivos. Las previsiones de diversos servicios de estudios sugieren que el precio de la vivienda libre podría continuar aumentando a un ritmo elevado a lo largo de este año.

En este contexto:

En Madrid , el esfuerzo para acceder a una vivienda supera el 40% de la renta disponible del hogar medio, y en la ciudad el porcentaje puede alcanzar el 56% , cifras que se consideran críticas.

, el esfuerzo para acceder a una vivienda supera el de la renta disponible del hogar medio, y en la ciudad el porcentaje puede alcanzar el , cifras que se consideran críticas. Capitales como Barcelona, Madrid o Donostia-San Sebastián lideran los precios por metro cuadrado, creando una clara brecha en comparación con el resto del país.

Con inflaciones superiores al 4%, alquileres que aumentan más del 5% y precios de viviendas en propiedad que crecen alrededor del 12%, la situación actual obliga a muchas familias a recortar gastos en otros ámbitos para poder seguir costeando su hogar.

Qué está pasando con la clase media española

El resultado de esta interacción entre inflación y vivienda es un fenómeno que cada vez suscita más inquietudes: el empobrecimiento silencioso de la clase media.

No se limita solo a aquellos hogares que ya eran vulnerables. El estudio de Fedea revela que una parte significativa de esa “pobreza oculta” afecta a personas cuya situación económica las situaba en segmentos medios. La vivienda se ha convertido en la puerta de entrada a esta nueva fragilidad:

Hogares con un salario estable que ven cómo el aumento del alquiler les deja cada mes menos margen

Familias monoparentales en ciudades como Madrid o Barcelona , donde el alquiler consume casi todo su presupuesto

o , donde el alquiler consume casi todo su presupuesto Jóvenes que destinan más del 40% de sus ingresos a compartir piso, renunciando a la posibilidad de ahorrar o formar un hogar estable

La imagen que ofrecen los datos recientes es clara: la vivienda ha dejado de ser solo un reto para los grupos más vulnerables y se ha convertido en una amenaza directa para el bienestar de una parte considerable de la clase media urbana.

Curiosidades duras sobre este “animal” llamado mercado del alquiler

Aunque pueda parecer frío referirse al mercado como a un animal, hay ciertos rasgos que ayudan a comprender su comportamiento actual:

El “esfuerzo razonable” para abonar la vivienda se sitúa en torno al 30% de la renta; sin embargo, en zonas como el centro de Madrid se supera ese umbral de manera alarmante, alcanzando niveles preocupantes.

se supera ese umbral de manera alarmante, alcanzando niveles preocupantes. La regulación de precios en áreas tensionadas, como en Cataluña , no ha sido suficiente para frenar nuevas subidas en los contratos, que han vuelto a encarecerse por segundo trimestre consecutivo.

, no ha sido suficiente para frenar nuevas subidas en los contratos, que han vuelto a encarecerse por segundo trimestre consecutivo. Los nuevos contratos de alquiler son los que más aumentan, con incrementos de dos dígitos en 2025, mientras que las renovaciones se ajustan más a la inflación general.

Fenómenos como “alquilar a ciegas” están en auge: aceptar una vivienda sin realizar visitas previas debido a la presión de la demanda y la escasez de oferta en ciudades como Madrid y Barcelona.

En síntesis, el “animal” inmobiliario está más agitado que nunca: se nutre de la inflación, la falta de oferta y la presión urbana, y su huella se hace visible cada vez que un inquilino deja de ser parte de la clase media justo después de pagar la renta.