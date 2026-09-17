La farsa de la transición ecológica

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico manejaba a 30 de junio de 2026 10.191 millones de euros de créditos definitivos y había ejecutado 3.347 millones, el 32,8 %.

Pero cuando abrimos las cuentas aparece el dato realmente llamativo: 7.921 millones del presupuesto, el 77,7 %, son transferencias corrientes y de capital. Y si miramos lo efectivamente ejecutado, la concentración es todavía mayor: 2.949 millones de los 3.347 millones ejecutados son transferencias, el 88,1 %.

Es decir, prácticamente 88 de cada 100 euros ejecutados por el Ministerio consisten en transferir recursos.

Mientras tanto, las inversiones reales disponían de 1.151 millones y solamente habían ejecutado 165 millones, el 14,3 %; las transferencias corrientes estaban en el 10,4 % y los préstamos en el 17,8 %. El contraste con los gastos de personal es especialmente interesante: estos habían alcanzado ya una ejecución del 38,6 %.

¿Qué hace realmente un ministerio con más de 10.000 millones de presupuesto cuando casi nueve de cada diez euros que ejecuta son transferencias?

Transferir dinero también requiere gestión, control, convocatorias, seguimiento y fiscalización, pero sí permite conocer dónde está concentrada su actividad presupuestaria. A mitad de año, la ejecución total era del 32,8 %, las inversiones reales solamente habían alcanzado el 14,3 % y el 88,1 % de todo lo ejecutado procedía de transferencias corrientes y de capital.

Cuando hablamos de Transición Ecológica, inversiones y transformación económica, merece la pena mirar no solamente cuánto dinero tiene presupuestado el Ministerio, sino qué hace realmente con ese dinero.