El desabastecimiento eléctrico encarece la vivienda y bloquea miles de entregas en Madrid

La ausencia de electricidad ya no se limita a ser un inconveniente técnico; está afectando el precio de la vivienda, provocando demoras en las entregas y dejando a numerosas familias con sus hogares listos, pero sin posibilidad de entrar. Según elEconomista, el colapso en el suministro impacta con especial fuerza en los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, donde se estima que unas 80.000 viviendas están en riesgo.

La situación se enmarca en un mercado ya tensionado por la inflación, aunado a una oferta que no logra despegar al ritmo demandado. El INE registró que el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre de 2026 se encontraba un 12,2% por encima del mismo período del año anterior, con un incremento del 7,4% en el sector de viviendas nuevas y del 12,9% en el de viviendas usadas. Al mismo tiempo, Tinsa indicó una subida del 14,9% interanual en agosto para ambos tipos de vivienda, una referencia que evidencia que el aumento de precios sigue siendo notable, a pesar de una cierta moderación en sus ritmos.

Un cuello de botella que ya se nota en obra

En los nuevos barrios del sureste, el desafío no radica solo en vender. También es crucial conectar. El temor a la falta de suministro eléctrico está produciendo atrasos en la obtención de licencias, en el remate de obras y en las entregas, lo que a su vez genera costes adicionales tanto para promotores como para compradores. En este contexto, el precio final se ve impactado: financiar durante más meses, asumir intereses adicionales y tener promociones paralizadas afecta directamente el coste de la vivienda.

El caso de Los Berrocales ejemplifica bien esta problemática. Existen viviendas terminadas, pero sin suministro eléctrico, y familias que observan cómo la espera se prolonga más de lo esperado. En términos del mercado, esto se traduce en menos oferta disponible justo cuando la demanda sigue activa. Y cuando la oferta no llega, los precios tienden a mantenerse altos, incluso si la economía en general se ralentiza.

Qué está ocurriendo en los desarrollos del sureste

Los datos más mencionados en el sector apuntan a una realidad alarmante: hasta 80.000 viviendas carecen de garantía de suministro en los nuevos desarrollos del sureste de la capital. No se trata solo de cuestiones de cableado. La planificación urbanística, la construcción de subestaciones y la coordinación entre promotores, distribuidoras y administraciones también juegan un papel importante.

Aumento de costes de desarrollo : las promociones se enfrentan a mayores gastos financieros si las obras terminadas no pueden entregarse.

: las promociones se enfrentan a mayores gastos financieros si las obras terminadas no pueden entregarse. Incremento de presión sobre los precios : si hay menos viviendas disponibles para la venta, la escasez tiende a hacer subir los precios.

: si hay menos viviendas disponibles para la venta, la escasez tiende a hacer subir los precios. Más incertidumbre para los compradores : quienes reservan una vivienda nueva asumen riesgos que no siempre estaban previstos en el cronograma original.

: quienes reservan una vivienda nueva asumen riesgos que no siempre estaban previstos en el cronograma original. Mayor tensión en el alquiler: cuando no se entregan viviendas nuevas, gran parte de esa demanda se traslada al mercado del alquiler.

El impacto económico es evidente: un problema de infraestructura acaba afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos. No solo eleva el coste de compra. También dificulta el camino hacia la propiedad en un momento en que el aumento de precios ya supera notablemente la inflación, según las últimas cifras disponibles.

Inflación, tipos y vivienda: la mezcla que aprieta

La inflación sigue siendo un factor clave, afectando a materiales, salarios, financiación y capacidad de ahorro. Con los precios de la vivienda aumentando por encima del IPC, la brecha entre los ingresos y el acceso a una vivienda se amplía. Para muchas familias, la entrada requerida por el banco y el coste mensual de la hipoteca siguen siendo los principales obstáculos.

Además, la obra nueva conlleva su propia lógica: depende de suelo, permisos, infraestructura y plazos de ejecución. Si alguno de esos elementos falla, la cadena se quiebra. Y cuando el producto nuevo se retrasa, las viviendas de segunda mano suelen ganar protagonismo, pero también se encarecen por el efecto de arrastre. Esto explica por qué la presión sobre el mercado residencial no se limita a Madrid y cómo los problemas de un área específica afectan al conjunto del mercado.

Indicador reciente Dato Vivienda libre, 2T 2026 +12,2% interanual Vivienda nueva, 2T 2026 +7,4% interanual Vivienda usada, 2T 2026 +12,9% interanual Precio vivienda en agosto, Tinsa +14,9% interanual Viviendas en riesgo en el sureste de Madrid unas 80.000

En este momento, el mercado inmobiliario atraviesa una fase complicada. Los precios no ceden rápidamente, la infraestructura no avanza al mismo ritmo y los compradores continúan asumiendo el coste de un desajuste que no es nuevo, pero que se vuelve cada vez más evidente.

Lo más sorprendente es que, en un sector donde todo parece medirse en metros cuadrados, hay ocasiones en que lo que realmente importa es algo tan sencillo como lograr encender la luz a tiempo.