Empresario español en Rusia, fundador de Laudum Capital: «Las necesidades humanas tendrán que adecuarse al contorno robótico»

P- Juan, cuéntanos un poco, a que se dedica tu empresa

R- En síntesis, y para no extendernos demasiado, nuestra empresa gestiona fondos a través de la inversión canalizándolos hacia la industria robótica y aeroespacial. Anteriormente, junto a otros asociados, ya participábamos en la gestión de fondos con otra compañía de la que sigo siendo socio, abarcando otro tipo de productos también tecnológicos, pero centrados en la extracción de crudo, donde hemos colaborado en la financiación de varios proyectos. Recientemente, decidí crear Laudum Capital para focalizarnos únicamente en los ya mencionados sectores, aunque seguimos tocando la tecnología de explotación de hidrocarburos, pero en su parte robótica, que también está comenzando.

Paralelamente estudiábamos los cambios que se venían produciendo a todos los niveles con la llegada de los robots y la Inteligencia Artificial, al igual que la constante proliferación de satélites que van a orbitar alrededor de nuestro planeta en los próximos años.

P- ¿Qué es lo que viene ahora según las estimaciones de tu empresa?

R- En esencia, podemos ver a través de las redes sociales un sinfín videos en los cuales los robots ejecutan todo tipo de tareas domésticas, de cuidados de ancianos, trabajos logísticos o incluso de extinción de incendios, sin embargo, estos videos muestran como es el robot el que se adapta a los utensilios o herramientas diseñadas para ser utilizadas por seres humanos; desde nuestro departamento de análisis, hemos llegado a la siguiente conclusión: serán los fabricantes de todo tipo de instrumentos, los que tengan que amoldarse a los robots. Voy a poner un ejemplo muy ilustrativo; resulta bastante complejo para un robot, ejecutar una labor tan sencilla como verter en un tapón la cantidad adecuada de detergente, para después trasvasarlo al dispensador de la lavadora; algo que para un humano no entraña mayor dificultad, así pues, por simple lógica, serán tanto los productores de detergentes como la industria de electrodomésticos quienes tendrán de amoldarse al contexto de los robots humanoides. Y de forma análoga todos los demás.

Consiguientemente, la fase que estamos viviendo en la actualidad de interacción entre el entorno humano y el robótico, es transitoria, puesto que, al final del camino, serán las necesidades humanas las que tendrán que adecuarse al contorno robótico para facilitar nuestras vidas. Yo apostaría por aquellas empresas que sepan entender este cambio de paradigma.

P-¿Alguna recomendación donde invertir los ahorros?

R-Actualmente existen algunas opciones interesantes tanto en la bolsa china como norteamericana; además de los proyectos en los que dirigimos el flujo de capital directamente hacia las empresas sin pasar por los mercados, estamos tomando posiciones para nuestros clientes en acciones de compañías cuyos valores cotizan en China, que, aunque es un mercado más volátil, a medio o largo plazo, las proyecciones pueden ofrecer unos resultados espectaculares; si me pides concreción te aconsejaría estar atento a empresas como Ubtech Robotics que cotiza en Hong Kong, o Unitree Robotics que recientemente ha salido a bolsa con el nombre de referencia Yushu Technology, y por supuesto con el punto de mira en el debut bursátil de Agibot, la joya de la corona.

P- Al hilo de esto que has mencionado, ¿cuáles son los cambios que, según vuestras valoraciones, se producirán a nivel social e incluso político con la inclusión de los robots?

R- Has formulado una pregunta muy interesante, pero vamos por partes, ya que esos cambios a nivel tecnológico van a derivar en cambios a nivel social, que a su vez influirán en el orden político.

Durante los próximos cinco años, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, asistiremos a un incremento exponencial del número de robots, no sólo en los hogares, en los que desarrollarán los trabajos de limpieza etc; las fábricas sustituirán a los trabajadores por robots, lo mismo ocurrirá con los camareros… y así será en todos los ámbitos. Indefectiblemente, este contexto afectará a los agentes sociales con todo lo que conlleva, así que podríamos estar vislumbrando el ocaso de las clases sociales como las entendemos hasta ahora, y por extensión se producirán cambios políticos en los que triunfarán aquellas ideas que mejor comprendan la realidad hacia la que nos dirigimos y sepan ejecutar las reformas adecuadas.

P- ¿Y con respecto al sector aeroespacial?

R-Actualmente estamos participando muy activamente en la financiación de un satélite ruso que va a realizar las fotografías más precisas que hasta ahora se han efectuado. Y tenemos sobre la mesa varios proyectos también muy interesantes pero que ahora no puedo desvelar como comprenderás. Lo que sí te garantizo sin ningún factor de duda, es que tenemos por delante un futuro a la altura de las películas de ciencia ficción, y nuestra generación va a protagonizarlo. Te lo dice un fanático de la saga Star Wars.

La entrevista con Juan Luis López refleja la visión de un empresario que ha decidido anticiparse a una transformación tecnológica que ya está cambiando nuestro mundo. Su apuesta por la robótica, la inteligencia artificial y el sector aeroespacial demuestra una clara vocación de futuro y una mirada puesta en las oportunidades que traerá esta nueva revolución tecnológica. Como él mismo resume con entusiasmo: «Nuestra generación va a protagonizarlo».