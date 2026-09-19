Hay muchos más invasores en Ceuta de los que dice Sánchez y han tomado la ciudad

El intento de desocupar las playas de Ceuta y concentrar a los migrantes en el puerto ha logrado un alivio muy limitado.

Según los datos publicados por **El Debate**, el dispositivo se saturó rápidamente, las playas han vuelto a llenarse y la tensión en el terreno ha aumentado notablemente.

A su vez, otras informaciones recientes indican una situación similar: el campamento temporal en el muelle de Poniente ha alcanzado su límite, se han registrado retornos a Benítez y El Trampolín, y los trabajos de limpieza no han podido llevar a cabo la desinfección prevista.

Mientras que el mensaje oficial asegura que el traslado fue ordenado, la realidad muestra una crisis migratoria mucho más amplia y complicada de manejar.

Un operativo útil, pero insuficiente

La cifra que ilustra la situación es clara: el nuevo espacio de acogida en el puerto cuenta con aproximadamente 1.700 plazas, y se llenó poco después de su apertura. Esto obligó a muchos de los que aún se encontraban en la costa a permanecer fuera, lo que resultó en que los asentamientos en las playas continuaran existiendo. De hecho, diversas crónicas coinciden en que más de 2.000 migrantes regresaron a esos lugares una vez que el dispositivo alcanzó su capacidad máxima.

Las escenas de tensión también fueron evidentes. Fuentes citadas por medios locales y nacionales relatan carreras, saltos del cordón policial y dificultades para controlar el traslado desde las playas hacia el puerto. En ese tramo, la presión era tan intensa que el operativo se apoyó en un despliegue policial que no resultó suficiente para el gran volumen de personas que había que mover.

La brecha entre la versión oficial y lo que ocurre en el terreno

El Gobierno defiende que el traslado fue un paso significativo y que se realizó “sin incidentes relevantes”, pero esta versión choca con la información que llega desde Ceuta. Mientras el Ejecutivo celebra un logro, los últimos reportes describen un campamento colapsado, playas repletas y la limpieza pública paralizada a la espera de que la presión disminuya.

La cifra total de migrantes en la ciudad continúa siendo considerable. Diferentes fuentes estiman que el número de personas en situación irregular se sitúa entre 9.000 y 10.000, con varios miles distribuidos entre recursos de acogida, calles, montes y zonas de playa. Esta dispersión complica cualquier intervención rápida y obliga a actuar de manera improvisada.

1.700 plazas : capacidad aproximada del nuevo campamento del puerto.

: capacidad aproximada del nuevo campamento del puerto. Más de 2.000 retornos : personas que regresaron a las playas tras llenarse el dispositivo.

: personas que regresaron a las playas tras llenarse el dispositivo. 9.000-10.000 : cifra que manejan algunas fuentes sobre migrantes irregulares en la ciudad.

: cifra que manejan algunas fuentes sobre migrantes irregulares en la ciudad. 3.000 o más: estimación de personas que continuaban en las playas antes del traslado.

Puerto, playas y seguridad: el foco sigue abierto

El desafío no se limita a la capacidad, sino que también radica en la estabilidad. Si el puerto se llena, la presión retorna a las playas; si las playas se vacían, el foco se desplaza a otros puntos de Ceuta. Por ello, la situación se mantiene crítica en Benítez, El Trampolín y en los alrededores portuarios, donde la prioridad es evitar entradas desordenadas al ferry o daños en las instalaciones.

Asimismo, hay un componente judicial y administrativo que ha demorado la respuesta. La Audiencia Nacional intervino en relación al uso temporal del espacio portuario, lo que ha evidenciado que la solución es más compleja de lo que parecía. El resultado es un dispositivo que opera a medio ritmo: absorbe parcialmente el flujo, pero no logra resolver la crisis.

En la práctica, Ceuta experimenta lo que se podría describir como un carrusel migratorio. Las personas se desplazan entre playas, calles, montes y el muelle de Poniente dependiendo de dónde haya espacio. Cada pequeño cambio conlleva un efecto inmediato en la limpieza, la seguridad y el alojamiento.

Qué deja este episodio en la ciudad

Lo que está sucediendo en Ceuta vuelve a poner de manifiesto que la presión migratoria no se soluciona con un traslado puntual. Se necesita una capacidad sostenida, coordinación entre administraciones y una planificación que trascienda la inmediatez del momento. Si no, el mismo problema reaparece a las pocas horas en otro rincón de la ciudad.

La percepción, tanto entre los vecinos como entre los agentes, es que la situación permanece en un estado muy delicado. El puerto proporciona alivio, pero no absorbe todo. Las playas pueden vaciarse en ciertos momentos, pero rápidamente vuelven a llenarse. Y cada nuevo operativo parece más un paréntesis que una solución definitiva al problema.

Un dato curioso del lugar que ayuda a entender la tensión

Ceuta es pequeña en términos de superficie, pero se encuentra en una posición estratégica entre dos continentes, lo que convierte cualquier cambio en la costa en un asunto urgente para la ciudad. Esta combinación de frontera, puerto y paso marítimo explica por qué cada movimiento aquí tiene más peso que en otros lugares.

Además, se da un fenómeno concreto: una playa puede transformarse en cuestión de horas en un punto de espera, refugio improvisado y escenario de intervención policial. En una ciudad de dimensiones tan compactas, casi todo sucede a la vista de todos, y es por ello que la crisis se siente más cercana, más rápida y más difícil de ocultar.