Las poderosas 'armas' que España puede usar con Marruecos: 4,6 millones de turistas, 8 % de su electricidad, Paso del Estrecho...

España dispone, sobre el papel, de poderosos instrumentos de presión sobre Marruecos.

Por sus puertos pasa buena parte del tránsito estival entre Europa y el norte de África: en 2025, la Operación Paso del Estrecho gestionó casi 3,5 millones de desplazamientos.

Cerrarlo perjudicaría también a empresas españolas; pero mandar ese gigantesco contingente humano por rutas de Italia o Grecia, generaría en Marruecos y también en Argelia un tremendo malestar popular.

También tiene España voz y voto en la Unión Europea, donde se deciden acuerdos y medidas que afectan a Rabat. Algunas decisiones sobre acuerdos de asociación requieren unanimidad, lo que da a España una capacidad de influencia considerable.

Sánchez no ha mostrado voluntad de emplear esas cartas ni ninguna como presión sobre Marruecos.

Cabe preguntarse qué tendría que ocurrir para que su Gobierno pasara de exigir explicaciones a utilizar el peso diplomático que España ya posee.

La conexión económica entre España y Marruecos ya no puede verse solo como un “comercio entre vecinos”, sino como una verdadera red de dependencia mutua que abarca el turismo, la energía y la industria, como bien señala El Debate en su reciente reportaje sobre la dependencia económica de Marruecos con España.

Esta dependencia se pone de manifiesto en dos aspectos concretos: los 4,6 millones de turistas que llegan desde España a Marruecos en 2025, y el intercambio eléctrico que circula bajo el Estrecho, representando cerca del 8 % de la demanda anual en el país vecino.

Turismo: 4,6 millones de visitantes que sostienen una industria clave

El sector turístico es uno de los pilares fundamentales de la economía marroquí, y el mercado español se ha convertido en su segundo gran impulsor, solo superado por Francia. En 2025:

Aproximadamente 4,6 millones de turistas españoles visitaron Marruecos , lo que supone un incremento del 12 % con respecto al año anterior.

visitaron , lo que supone un incremento del 12 % con respecto al año anterior. Este flujo posicionó a España como el segundo país emisor de turistas, muy por delante de otros estados europeos.

El impacto económico es significativo. Diversas proyecciones indican que:

El turismo representa en torno al 7 % del PIB marroquí y genera más del 8 % del empleo , además de casi el 40 % de las exportaciones de servicios.

y genera más del , además de casi el 40 % de las exportaciones de servicios. En 2025, los turistas españoles desembolsaron aproximadamente 369 millones de euros en Marruecos, con un aumento cercano al 32 % en comparación con 2024 y un gasto diario medio superior a 120 euros.

En la práctica, el turista español no solo ocupa riads y hoteles en Marrakech, Fez o Tánger. También:

Impulsa la restauración y el comercio minorista.

Fortalece la conectividad marítima y aérea entre ambos países.

Compensa parcialmente el déficit estructural de la balanza comercial marroquí mediante un superávit en servicios turísticos.

Cuando aparecen tensiones políticas o crisis migratorias, la interdependencia se hace evidente de inmediato. En los últimos tiempos, se han producido cancelaciones masivas de viajes desde España a Marruecos, con algunos operadores mencionando caídas de reservas de más del 80 % en determinados períodos. Cada paquete anulado no es solo una reserva menos, sino un reflejo de hasta qué punto la diplomacia y la seguridad afectan los ingresos turísticos del reino alauí.

Electricidad y energía: el 8 % de la demanda y algo más

El otro gran nexo que une a Marruecos con España es el ámbito energético. Bajo el Estrecho de Gibraltar, dos interconexiones eléctricas submarinas permiten que la red española aporte una parte significativa de la electricidad consumida por el país vecino.

Las cifras recientes son reveladoras:

En 2025, España exportó alrededor de 3,9 TWh de electricidad a Marruecos , lo que representó aproximadamente el 8 % de la demanda eléctrica marroquí ese año.

exportó alrededor de de electricidad a , lo que representó aproximadamente el ese año. El balance eléctrico continuó siendo a favor de España por cuarto año consecutivo, alcanzando 3.743 GWh , el máximo desde 2017.

por cuarto año consecutivo, alcanzando , el máximo desde 2017. Entre enero y julio de 2026, el saldo se mantuvo positivo, con cerca de 2.600 GWh exportados.

Diferentes análisis indican que:

La electricidad que fluye desde España abarca entre el 8 % y el 8,5 % de la demanda anual marroquí, y en ocasiones de alta demanda puede sostener casi el 12 % de la potencia máxima.

abarca entre el de la demanda anual marroquí, y en ocasiones de alta demanda puede sostener casi el de la potencia máxima. Si se considera el gas que Marruecos recibe a través de infraestructura española —regasificado en plantas españolas antes de cruzar de nuevo el Estrecho—, la dependencia energética podría elevarse a aproximadamente una cuarta parte del suministro eléctrico si se añaden las centrales de ciclo combinado.

Marruecos dispone de generación propia y no depende completamente de España, pero la interconexión le brinda la posibilidad de:

Reducir parte de su factura eléctrica.

Aumentar la flexibilidad para atender picos de demanda.

Mantener la estabilidad de su red mientras avanza en el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Para España, esta red energética se presenta como una herramienta geopolítica valiosa, aunque no ilimitada: si bien no controla el sistema marroquí, cuenta con posiciones estratégicas en puntos clave, como la importación de electricidad y la infraestructura para el gas.

Comercio, inversión y el debate sobre “presionar” a Marruecos

Aparte del turismo y la energía, la conexión económica es amplia:

El comercio bilateral alcanzó en 2025 unos 22.757 millones de euros , con España como el principal socio comercial de Marruecos en la UE, tanto en términos de exportaciones como de importaciones.

, con como el principal socio comercial de en la UE, tanto en términos de exportaciones como de importaciones. Importantes empresas españolas de sectores como el automóvil, el textil o los componentes están establecidas en territorio marroquí, aprovechando costes laborales más bajos y la cercanía al mercado europeo.

Además, algunos análisis comparan a España y Marruecos en aspectos económicos, sociales y militares, destacando que España lleva la delantera en PIB total y en renta per cápita, mientras que Marruecos exhibe mejores cifras en la tasa oficial de desempleo y en la atracción de inversión extranjera en ciertos sectores industriales.

Surge en el debate público la cuestión de cómo podría España “presionar” a Marruecos. Desde una perspectiva puramente económica, las herramientas más evidentes son:

El turismo: una caída prolongada en la llegada de visitantes españoles impactaría directamente en ingresos, empleo y en la balanza de servicios.

La energía: reducir, encarecer o reorganizar las exportaciones de electricidad, así como el uso de la infraestructura gasística, sería un golpe significativo para la planificación energética marroquí.

El comercio: modificaciones en normativas, controles o en la frecuencia del intercambio podrían afectar las cadenas industriales compartidas, con costes también para las empresas españolas.

No obstante, los datos indican que la interdependencia es bidireccional. Presionar al vecino del sur a través de estas vías también tendría repercusiones para los exportadores españoles, las empresas afincadas en Marruecos y, en última instancia, para los consumidores y trabajadores en España.

Un vecino joven, dependiente y lleno de contrastes… y de curiosidades

Detrás de estas cifras se encuentra un país joven, donde cerca de cuatro de cada diez menores de 30 años no logran acceder a un empleo estable. Este panorama contrasta con el dinamismo de los polos turísticos como Marrakech o Casablanca, que dependen en parte de los visitantes españoles para mantener su actividad.

Curiosamente:

Una gran parte de los 4,6 millones de turistas que llegan de España son en realidad ciudadanos de origen marroquí que retornan anualmente para visitar a sus familias, mezclando turismo con remesas y consumo local.

son en realidad ciudadanos de origen marroquí que retornan anualmente para visitar a sus familias, mezclando turismo con remesas y consumo local. Las líneas eléctricas bajo el Estrecho han llegado a cubrir entre el 8 % y el 15 % de la demanda marroquí en ciertos momentos, convirtiendo ese “cable invisible” en uno de los lazos más estratégicos entre ambos países.

Mientras Marruecos promueve su imagen como un destino exótico y seguro, su estabilidad económica depende, en gran medida, de decisiones tomadas en oficinas de Madrid, por parte de operadores de Red Eléctrica y de millones de consumidores españoles que cada año deciden si cruzar —o no— el Estrecho.

Una relación construida a base de turismo, kilovatios y mercancías que, más que un puente, se asemeja ya a un cable sólido: complicado de romper sin que ambos lados sientan la tensión de la ruptura.