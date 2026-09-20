Islandia tiene el sistema de pensiones más sostenible del mundo... y está es la fórmula

La imagen de un territorio con apenas 380.000 habitantes liderando el camino hacia la sostenibilidad en pensiones ha captado la atención internacional.

El sistema de Islandia ha sido aclamado como modelo por el Mercer CFA Institute Global Pension Index.

En medio de la ola de reformas y debates candentes sobre la jubilación en Europa, este sistema destaca no por prometer pensiones millonarias, sino por estar diseñado para resistir durante décadas el envejecimiento poblacional sin comprometer las arcas públicas. Esa es, al fin y al cabo, la auténtica rareza de hoy.

Un sistema en tres capas: el financiamiento de la jubilación islandesa

La estructura de las pensiones en Islandia se sostiene en tres pilares claramente diferenciados que, al unirse, aportan estabilidad y diversificación de riesgos.

Pensión pública básica financiada con impuestos – Se otorga en función de la residencia y de los ingresos, sirviendo como una red de seguridad mínima. – Se sustenta en los impuestos generales, no únicamente en cotizaciones sociales, lo que permite distribuir el coste entre toda la base fiscal. – En 2026, la pensión ordinaria completa se sitúa en aproximadamente 365.592 coronas islandesas mensuales antes de impuestos, cerca de 2.560 euros, para quienes han acumulado la residencia completa.

Fondos ocupacionales obligatorios y capitalizados – Todos los trabajadores y autónomos de entre 16 y 70 años están obligados a hacer aportaciones a fondos de pensiones profesionales. – La contribución mínima habitual es del 15,5% del salario bruto, repartida en un 4% a cargo del empleado y un 11,5% del empleador. – Estos fondos están completamente capitalizados: el dinero se invierte, se acumula y financia pensiones vitalicias de jubilación, invalidez y supervivencia.

Ahorro voluntario con incentivos fiscales – Desde 1997, los trabajadores pueden destinar hasta un 4% adicional del salario a ahorro voluntario, con exención fiscal, y muchos empleadores igualan este esfuerzo con un 2% extra. – Este tercer pilar refuerza las pensiones y promueve una cultura de ahorro a largo plazo, con una participación voluntaria que ronda el 60% de la población activa.

La combinación de estos tres niveles permite que una parte esencial de la jubilación dependa del capital acumulado en fondos, y no solo del presupuesto estatal anual. Esto disminuye la vulnerabilidad ante crisis fiscales y proporciona un margen necesario para afrontar una sociedad cada vez más envejecida.

Edad de jubilación y cobertura: menos retórica, más cifras

El diseño del sistema adquiere sentido al observar la edad y la cobertura:

Edad ordinaria de jubilación: 67 años para la pensión pública y la mayoría de los fondos ocupacionales, con opciones de retiro anticipado desde los 65 años en ciertos casos.

para la pensión pública y la mayoría de los fondos ocupacionales, con opciones de retiro anticipado desde los 65 años en ciertos casos. Para acceder a la pensión pública completa, se debe haber residido en Islandia por unos 40 años entre los 16 y los 67; tras tres años de residencia ya se puede recibir una pensión parcial.

por unos 40 años entre los 16 y los 67; tras tres años de residencia ya se puede recibir una pensión parcial. Gracias al sistema de tres pilares, se logra una tasa de sustitución de ingresos cercana al 72% del salario medio tras décadas de aportaciones, y los rankings internacionales sitúan a Islandia en torno al 88% de reemplazo neto, siendo líder mundial en este indicador.

Esto implica que la mayoría de los trabajadores puede aspirar a mantener un nivel de vida razonablemente parecido al que tenían en actividad, sin depender únicamente de la pensión pública.

¿Por qué se considera el sistema de pensiones más sostenible?

Los índices internacionales no solo analizan cuánto se paga, sino si el sistema puede seguir funcionando en los próximos 30 o 50 años. En ese contexto, Islandia se destaca con una puntuación de 85,7 sobre 100 en sostenibilidad, la más elevada del planeta, y una nota global de 84 puntos, solo superada por Países Bajos.

Entre los elementos clave se encuentran:

Diversificación de fuentes de financiación

– La pensión pública básica es financiada a través de impuestos generales.

– Las cotizaciones obligatorias alimentan fondos capitalizados que acumulan activos equivalentes a cerca del 200% del PIB , una cifra extremadamente alta para los estándares internacionales.

, una cifra extremadamente alta para los estándares internacionales. – El ahorro voluntario incentivado aporta una capa adicional de protección financiera.

Capitalización en lugar de reparto puro

– Los fondos ocupacionales son completamente financiados: lo que se aporta se invierte en los mercados financieros, y los derechos de pensión dependen del capital acumulado.

– Esta estrategia alivia la presión sobre el presupuesto público al aumentar el número de pensionistas.

Edad de jubilación más alta, ajustada a la demografía

– Mantener la edad ordinaria en 67 años extiende los años de cotización, reduce el tiempo de cobro de pensiones y mejora las cuentas actuariales.

– El sistema permite cierto margen para el retiro anticipado, pero con ajustes en la cuantía, lo que desincentiva salidas masivas tempranas.

Gestión profesional y regulación sólida

– La vigilancia de los fondos ocupacionales y las normativas de inversión limitan riesgos excesivos, lo que sostiene la confianza y la estabilidad del sistema.

– El índice Mercer posiciona a Islandia en categoría A, no solo en sostenibilidad, sino también en adecuación e integridad institucional.

Todo esto se traduce en un modelo que los países con sistemas fuertemente basados en el reparto total observan con interés: un sistema que equilibra la solidaridad pública y la responsabilidad individual, sin dejar todo el peso en las generaciones venideras.

Qué pueden aprender otros países… y qué no pueden replicar

La admiración por Islandia ha crecido notablemente en naciones como España, donde muchos ciudadanos reconocen la fragilidad de su propio sistema y dirigen la mirada hacia el norte en busca de soluciones. Pero imitar este modelo no es un ejercicio sencillo.

Algunas lecciones que podrían ser replicables incluyen:

Fortalecer el segundo pilar ocupacional a través de:

– aportaciones obligatorias basadas en el salario,

– gestión profesional de los fondos,

– normativas claras de capitalización a largo plazo.

Apertura al tercer pilar:

– incentivos fiscales estables para el ahorro de pensiones,

– corresponsabilidad por parte del empleador para igualar parte de las aportaciones voluntarias.

Ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida, con reglas claras y previsibles, evitando cambios repentinos que puedan menoscabar la confianza.

Lo que resulta más complicado de replicar es el entorno: un país pequeño, con alta tasa de empleo, instituciones relativamente consensuadas y una cultura generalizada de negociación colectiva y ahorro a largo plazo. Aquí, el aspecto social tiene un peso comparable al de la ingeniería financiera.

Un sistema sólido… en un país lleno de volcanes

Es curioso observar cómo un país conocido por sus volcanes y la crisis bancaria de 2008 ha logrado desarrollar uno de los sistemas de pensiones más estables del mundo. La reforma silenciosa de los fondos ocupacionales y el fomento del ahorro voluntario han hecho más por la reputación de Islandia que cualquier campaña de publicidad.

Un detalle fascinante es la magnitud del ahorro acumulado: los activos de pensiones ascienden a cerca del doble del PIB, algo difícil de concebir en muchas economías más grandes. En raras ocasiones un país tan pequeño tiene un impacto tan significativo en el debate global sobre cómo asegurar una jubilación digna y, lo más importante, sostenible.