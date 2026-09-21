La nueva normativa de la DGT que muchos conductores desconocen

Los cambios en las normativas son constantes, y la nueva realidad resulta a veces incómoda. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido reforzar la prioridad del peatón desde el 1 de octubre. Sin embargo, la mayoría de los conductores parece no estar al tanto de las normas.

La situación es evidente: se aumenta la protección de los usuarios más vulnerables, pero muchos conductores no pasarían hoy la parte teórica del examen para obtener el carnet, como revelan los datos difundidos recientemente por la Fundación Línea Directa, recogidos por diferentes medios nacionales.

¿Qué cambios entran en vigor a partir del 1 de octubre?

Este cambio que ha acaparado titulares no implica que los coches deban detenerse ante cualquier peatón en cualquier tipo de vía. La reforma se centra en un tipo específico de calles: las de plataforma única, donde la acera y la calzada están al mismo nivel, sin bordillos ni separaciones físicas. Estas vías son comunes en los núcleos históricos y zonas de tráfico calmado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

En estas calles, la nueva normativa establecida por el Real Decreto 518/2026 pone de manifiesto que el peatón tiene prioridad al cruzar, sin importar si existe paso de cebra, semáforo o señal que lo indique. En la práctica, quien conduce por una plataforma única deberá recordar tres ideas básicas:

Si un peatón quiere cruzar, se le debe ceder el paso.

La velocidad máxima permitida es reducida (20 km/h), pensada para facilitar la convivencia y disminuir el riesgo de atropellos.

La señalización, tanto horizontal como vertical, se simplifica al máximo: el diseño urbano «indica» que es un espacio para peatones.

Esta reforma se enmarca dentro de un conjunto más amplio de modificaciones en las normas de tráfico que se implementan el 1 de octubre, incluyendo cambios en semáforos, normas para adelantar a ciclistas y regulación sobre patinetes, todas con el mismo objetivo: aumentar la seguridad de los usuarios con más vulnerabilidad. Ignorar la prioridad del peatón en estas áreas se considera una infracción grave, lo que acarrea una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.

Un suspenso abrumador en el examen teórico

A medida que la normativa se vuelve más rigurosa, los datos sobre el conocimiento del código de circulación son alarmantes. Un estudio reciente de la Fundación Línea Directa concluye que el 91,9% de los conductores españoles suspendería el examen teórico si tuvieran que realizarlo nuevamente.

Esto implica que solo un 8,1% conseguiría aprobar, fallando como máximo tres preguntas, que es el límite para que se considere «apto» en la evaluación. Considerando el total de titulares de permisos en España, esto se traduce en más de 26 millones de personas que no lograrían superar una prueba de dificultad media que sigue el temario actual.

Los resultados de esta encuesta son consistentes en las diferentes comunidades autónomas:

En Galicia , cerca del 87% no pasaría el test.

, cerca del 87% no pasaría el test. En Aragón , el porcentaje asciende a casi el 95%.

, el porcentaje asciende a casi el 95%. En Canarias, la cifra se eleva al 96% de automovilistas “no aptos”.

Las preguntas que generan más fallos son las que se relacionan con motocicletas, señales de tráfico y situaciones de convivencia con peatones y ciclistas. Precisamente, estas son las temáticas que la DGT busca abordar con las nuevas normas de prioridad y las limitaciones de velocidad en ciudades.

Una brecha entre la normativa y la práctica diaria

Uniendo la nueva obligación de ceder el paso en plataforma única con el elevado porcentaje de suspensos en los exámenes teóricos, surge una clara discrepancia entre la regulación vigente y la cultura vial. La normativa avanza hacia:

Mayor prioridad para los peatones en las ciudades.

Un enfoque más marcado en la protección de ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes.

Mayor claridad en la señalización de semáforos y maniobras de giro para evitar interpretaciones confusas.

No obstante, el conductor común revela importantes carencias en conceptos fundamentales: preferencias de paso, el significado de señales menos conocidas y las reglas pertinentes en vías urbanas especiales, como las calles de plataforma única. Esta falta de conocimiento no solo complica la convivencia diaria, sino que también incrementa el riesgo de sanciones económicas y de perder puntos en un entorno donde las infracciones graves están claramente definidas.