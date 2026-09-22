¿La gasolina a 2,5€ el litro?

La crisis energética de Oriente Medio puede acabar llegando directamente al bolsillo de millones de españoles. El Estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba alrededor de una quinta parte de la oferta mundial de crudo, continúa bloqueado.

A ese problema se suma ahora Bab el-Mandeb, en el acceso al mar Rojo, por donde circula otro 7 % de la producción petrolera mundial y donde la situación se ha complicado por el avance hutí en Yemen. Y aparece un tercer punto crítico: Yanbu, la gran salida saudí al mar Rojo. Arabia Saudí cerró temporalmente por seguridad el oleoducto East-West o Petroline después de ataques con drones. Precisamente esa infraestructura permitía trasladar petróleo desde el este saudí hasta Yanbu y evitar Ormuz.

El Brent ha vuelto a superar los 100 dólares y llegó a alcanzar los 109 dólares, mientras su media de septiembre se situaba ya en 104,7 dólares. Pero el problema puede ser todavía más delicado para Europa porque no hablamos solamente de petróleo crudo: hablamos de gasolina y, especialmente, diésel. Yanbu alberga una refinería de unos 400.000 barriles diarios y es una pieza importante del sistema saudí de exportación de productos refinados.

Vozpópuli recoge la advertencia de un alto directivo de una gran petrolera española según la cual los 2,5 €/litro podrían alcanzarse en las próximas semanas si la situación en Oriente Medio no mejora.

No es una previsión segura ni significa que el combustible vaya necesariamente a alcanzar ese precio: es un escenario condicionado a que las interrupciones se prolonguen y coincidan las restricciones en Ormuz, los problemas en Yanbu y las dificultades de suministro y refino.

Pero la combinación es explosiva: Ormuz bloqueado, Bab el-Mandeb tensionado, Petroline temporalmente cerrado y problemas de refino en Oriente Medio. Si las rutas alternativas también empiezan a fallar, Europa tiene un problema energético muy serio.