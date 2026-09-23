Indignación por las balizas V16: de pagar 50 euros a encontrarlas por 7

El mercado de las balizas V16 ha dado un vuelco sorprendente. Numerosos conductores que invirtieron entre 30 y 50 euros en un dispositivo, ahora descubren que hay opciones disponibles en internet por apenas 7 euros. Según la información publicada por El Debate, algunas de estas unidades más baratas cumplen con las exigencias establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta notable disparidad en los precios ha causado malestar entre quienes compraron de manera anticipada para ajustarse a la normativa. En las tiendas físicas, ya es posible encontrar modelos por alrededor de 14 euros. Parte de estas ofertas proviene de dispositivos producidos anteriormente y almacenados hasta que los distribuidores decidieron liquidar el stock.

Por qué han bajado tanto de precio

La V16 conectada se transformó en un artículo altamente solicitado en los meses previos a su obligatoriedad. Desde el 1 de enero de 2026, su uso es obligatorio, lo que provocó compras impulsivas y una presión significativa sobre los precios. Los modelos más costosos se promocionaban con la promesa de incluir conectividad durante más de una década, además de la adecuada homologación.

Ahora, con la normativa ya en vigor y una oferta más extensa, la situación ha cambiado:

Existen unidades antiguas que los vendedores desean retirar de sus estantes.

La conectividad obligatoria ya forma parte de muchos de los modelos disponibles.

Las ofertas permiten vender dispositivos que antes costaban varios precios superiores.

El precio, por sí solo, ya no sirve para distinguir una baliza válida de otra que no lo sea.

La reducción de precios no implica que los primeros compradores hayan sido engañados. En el momento de la compra, también pagaron por la disponibilidad inmediata, la novedad tecnológica y la incertidumbre que existía sobre la aplicación de la normativa. El inconveniente surge cuando el consumidor se da cuenta de que el mismo producto, o uno de características similares, se ofrece posteriormente a un costo mucho menor.

¿Sirven todas las balizas V16?

No. Desde el 1 de enero de 2026, únicamente son legales las balizas V16 conectadas y homologadas. Aquellos modelos antiguos que solo emiten una luz, pero no transmiten la ubicación del vehículo, ya no pueden sustituir legalmente a los triángulos de emergencia.

Para verificar si una unidad es válida, el conductor debe revisar tres aspectos:

Marca y modelo: deben estar incluidos en el listado oficial de dispositivos certificados por la DGT. Código de homologación: debe estar presente en la baliza o en su documentación. Conectividad con DGT 3.0: el aparato debe ser capaz de enviar la ubicación al activarse, sin requerir una cuota adicional del usuario durante el periodo de garantía.

Es fundamental tener en cuenta esta recomendación, especialmente al realizar compras por internet. Algunos anuncios utilizan términos como “homologada” o “compatible con la DGT”, pero esas expresiones no reemplazan la verificación en el registro oficial. Una baliza que no figure en ese listado no se convierte en legal solo por tener luz potente, una base magnética o una conexión prometida por el fabricante.

Qué debe ofrecer un modelo válido

La baliza conectada debe emitir una luz amarilla intermitente, visible en todas las direcciones. Además, tiene que funcionar durante el tiempo mínimo requerido, resistir las condiciones de uso habituales y mantenerse fija sobre el vehículo al ser colocada en el techo.

La conectividad se erige como la diferencia clave respecto a los modelos anteriores. Al activarse, la V16 transmite la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que el incidente sea incorporado a los sistemas de información del tráfico. De este modo, el conductor no necesita abandonar el vehículo para colocar triángulos en la carretera, una de las razones de seguridad que motivaron este cambio.

Comprobación Qué debe buscar el conductor Legalidad Marca y modelo incluidos en el registro oficial Homologación Código visible de certificación Comunicación Conexión integrada con DGT 3.0 Señal luminosa Luz amarilla, intermitente y visible en 360 grados Uso Base estable y resistencia frente a agua, polvo y golpes Coste posterior Conectividad incluida durante el periodo garantizado

La obligación afecta a turismos, furgonetas, autobuses, camiones y otros vehículos sujetos a la normativa. Las motocicletas tienen un tratamiento distinto. En cualquier caso, adquirir un modelo económico puede resultar una buena opción siempre que esté certificado; comprar uno que no figure en el listado oficial puede dejar al conductor sin un sistema legal de señalización.

Así, la controversia no radica únicamente en que el precio de una baliza haya bajado de 50 a 7 euros. También se centra en la dificultad que enfrentan muchos usuarios para diferenciar una oferta legítima de un producto que solo parece cumplir con las especificaciones requeridas. En la guantera, el precio pierde relevancia: lo crucial es que el dispositivo funcione correctamente cuando sea necesario encenderlo en una carretera oscura, con el tráfico fluyendo a escasos metros. El ahorro puede ser notable, pero la verificación sigue siendo indispensable.