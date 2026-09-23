Si el Gobierno lo permite

Oscar Puente: Las cuentas que no salen en sus tuits

Archivado en: Economía

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, manejaba a 30 de junio de 2026 12.997 millones de euros de créditos definitivos y había ejecutado 3.529 millones: el 27,2 %.

Pero al abrir las cuentas aparece un contraste muy llamativo: mientras el conjunto del presupuesto estaba ejecutado al 27,2 %, los gastos de personal alcanzaban exactamente el 50,0 %. Las inversiones reales disponían de 3.305 millones y habían ejecutado 1.099 millones, el 33,3 %; las transferencias corrientes estaban en el 34,4 % y las transferencias de capital, con 3.547 millones disponibles, solamente habían ejecutado 748 millones, el 21,1 %.

Son datos de ejecución presupuestaria a mitad de ejercicio y, por tanto, no equivalen al cierre anual: históricamente una parte relevante del gasto se concentra durante el segundo semestre. Pero la serie completa permite plantear una cuestión todavía más interesante.

Transportes terminó 2023 ejecutando el 76,8 % de su presupuesto; en 2024 alcanzó el 85,0 % y en 2025 el 89,8 %. Sin embargo, incluso en esos ejercicios existe una diferencia muy importante entre partidas: en 2025 el gasto de personal se ejecutó al 99,2 % y las transferencias corrientes al 99,4 %, mientras las transferencias de capital quedaron en apenas el 48,3 %. Y en junio de 2026 vuelve a aparecer la divergencia: personal 50,0 %, inversiones reales 33,3 % y transferencias de capital 21,1 %.

El debate que planteo en este vídeo no necesita adjetivos: cuando hablamos de ferrocarriles, carreteras, infraestructuras y movilidad, lo importante no es solamente anunciar miles de millones.

Lo verdaderamente importante es cuánto termina ejecutándose y dónde.

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