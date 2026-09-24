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Economía

Encuentro institucional en la Real Casa de Correos

Díaz Ayuso se reúne con el embajador de Chile para reforzar las relaciones comerciales

La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo una reunión con Juan Antonio Coloma, en el marco de los contactos del Gobierno Regional con representantes diplomáticos

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este miércoles en la Real Casa de Correos al embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, en una reunión centrada en las relaciones que mantienen Madrid y el país sudamericano.

El encuentro sirvió para abordar las conexiones existentes en ámbitos como el comercio y la cultura, dentro de la agenda institucional que la presidenta madrileña mantiene con representantes diplomáticos de distintos países.

La reunión se produce después de la visita oficial que Díaz Ayuso realizó a Chile en 2024, un viaje en el que la Comunidad de Madrid buscó impulsar la cooperación y los vínculos económicos con el país latinoamericano.

La relación entre ambas comunidades también tiene una importante dimensión social. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 7.500 ciudadanos chilenos residen actualmente en la Comunidad de Madrid.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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