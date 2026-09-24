¿Para que sirven 50.000 funcionarios si el 87,5 % de su trabajo es hacer transferencias?

He analizado 19 ministerios, dejando fuera Interior, Defensa y Exteriores, y he cruzado su gasto ejecutado con el número de empleados públicos.

El resultado merece una discusión seria: los 19 ministerios suman 50.070 empleados públicos y habían ejecutado 54.226 millones de euros en el primer semestre de 2026. Pero 47.444 millones, el 87,5 %, corresponden a transferencias. Si eliminamos esas transferencias para observar el gasto ejecutado directamente por los ministerios, quedan 6.782 millones, apenas el 12,5 % del total.

Y cuando dividimos ese gasto directo entre los empleados aparecen diferencias enormes. Transformación Digital registra 149 euros diarios de gasto ejecutado por empleado; Política Territorial, 204; Cultura, 232; Educación, 245; Derechos Sociales, 280; Juventud, 306 y Hacienda, 348. En el extremo contrario, Economía, Comercio y Empresa alcanza 5.592 euros diarios por empleado, casi 38 veces la ratio de Transformación Digital.

Esto no significa que un funcionario «produzca» esa cantidad ni permite medir su productividad laboral únicamente con gasto presupuestario: los ministerios tienen competencias y estructuras completamente diferentes. Lo que sí mide es cuánto gasto directo ejecuta cada estructura ministerial en relación con el número de empleados que tiene, y las diferencias son gigantescas.

La pregunta que plantea el vídeo es precisamente esa: ¿necesitamos 50.070 empleados en estas estructuras ministeriales cuando el 87,5 % del gasto ejecutado analizado consiste en transferencias y solo el 12,5 % corresponde a gasto ejecutado directamente? Además, los primeros 14 ministerios de la tabla suman 37.043 empleados y 1.770,5 millones de gasto directo ejecutado, mientras Economía, Comercio y Empresa ejecuta prácticamente la misma cantidad —1.749,3 millones— con 2.370 empleados.

Eso no demuestra que puedan sustituirse unos trabajadores por otros ni que sus funciones sean equivalentes, pero sí revela una disparidad suficientemente grande como para preguntarse por la dimensión, organización y eficiencia de determinadas estructuras de la Administración