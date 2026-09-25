96 proyectos y 256 millones de inversión: la apuesta de la Xunta para atraer empresas a Galicia

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, en la presentación del programa de Compra Pública Precomercial

La Xunta ha apoyado un total de 96 proyectos empresariales con 74,08 millones de euros en subvenciones a través de las tres convocatorias del programa de ayudas para la Atracción de Empresas a Galicia, activadas por el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) entre 2024 y 2026. En conjunto, estas iniciativas permitirán movilizar 256,75 millones de euros en inversión empresarial en la comunidad.

Los datos recogidos en el informe-balance de estas tres convocatorias consolidan el programa como uno de los instrumentos de la estrategia de la Xunta para impulsar la actividad económica, atraer nuevas inversiones y favorecer la creación y el mantenimiento del empleo en Galicia.

Durante las tres convocatorias, las ayudas han estado especialmente orientadas a proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar tanto la puesta en marcha de nuevos establecimientos como el crecimiento y modernización de compañías ya implantadas en Galicia.

Los incentivos permiten financiar actuaciones relacionadas con la ampliación de la capacidad productiva, la diversificación de la actividad empresarial y la transformación de los procesos productivos. La intensidad de las ayudas puede alcanzar hasta el 35 % para las pequeñas empresas y el 25 % para las empresas medianas, lo que permite respaldar tanto grandes proyectos de inversión como iniciativas con un elevado impacto en términos de creación de empleo.

La industria manufacturera concentra 41 proyectos

El balance pone de manifiesto la diversidad de las iniciativas respaldadas, aunque la industria manufacturera concentra el mayor número de proyectos, con un total de 41.

Dentro de este ámbito destacan inversiones relacionadas con sectores considerados estratégicos para la economía gallega, como el metal, la madera, la alimentación, la maquinaria, la automoción, el naval, la aeronáutica y la industria química.

Junto a los proyectos industriales, el programa también ha respaldado iniciativas vinculadas a otros ámbitos de actividad, entre ellos el turismo, el comercio, los servicios empresariales y tecnológicos, la logística y el sector primario.

Según recoge el informe del Igape, esta distribución refleja la capacidad del programa para respaldar inversiones en diferentes sectores estratégicos y contribuir a la diversificación del tejido productivo gallego.

El objetivo es favorecer proyectos que permitan a las empresas crecer, mejorar su competitividad y afrontar nuevos retos y oportunidades, reforzando al mismo tiempo la capacidad productiva de la comunidad.

Apoyo a empresas en las cuatro provincias

La implantación territorial constituye otro de los elementos destacados del balance. El programa ha permitido impulsar proyectos empresariales en las cuatro provincias gallegas, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad económica desde una perspectiva territorial equilibrada.

De este modo, la línea de ayudas busca que el impulso a la inversión empresarial no se concentre únicamente en determinados núcleos económicos, sino que contribuya al desarrollo de proyectos productivos y a la generación de actividad en el conjunto del territorio gallego.

El apoyo a las pymes ocupa un lugar central en este planteamiento debido al papel que desempeñan estas empresas en la creación de empleo y en el desarrollo económico de Galicia.

Una línea integrada en la estrategia económica de la Xunta

El programa de Atracción de Empresas forma parte de la estrategia de la Xunta destinada a impulsar la inversión empresarial y reforzar la competitividad de la economía gallega.

La línea se integra, además, en el conjunto de instrumentos que el Igape pone a disposición del tejido empresarial para acompañar a las compañías en diferentes fases de su actividad, desde el crecimiento y la innovación hasta la internacionalización y el acceso a fórmulas de financiación y apoyo a la inversión.

El Ejecutivo autonómico considera así estas ayudas como parte de una política integral dirigida a fortalecer el tejido productivo y favorecer la llegada de nuevos proyectos empresariales a Galicia.

El balance de las convocatorias desarrolladas entre 2024 y 2026 sitúa al programa como un instrumento estable de apoyo a las pymes y a la inversión productiva, con el propósito de seguir atrayendo nuevos proyectos, impulsar la generación de empleo de calidad y contribuir al desarrollo económico sostenible de Galicia.

En total, los 96 proyectos respaldados, los 74,08 millones de euros concedidos en ayudas y los 256,75 millones de euros de inversión empresarial movilizada reflejan el alcance de las tres convocatorias puestas en marcha durante este periodo.