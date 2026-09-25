Los chinos están inundando el mundo

China está colocando cantidades gigantescas de producción en los mercados internacionales. Entre enero y agosto de 2026 acumula un superávit comercial de 805.510 millones de dólares, más de 100.000 millones al mes.

Solo en agosto alcanzó 119.090 millones, mientras las exportaciones crecieron un 25 % interanual en dólares. Y detrás del récord aparece algo todavía más importante: no hablamos únicamente de productos baratos.

Las exportaciones chinas de alta tecnología aumentan un 42,9 %, las de semiconductores más que duplican su valor y las de automóviles crecen más del 50 %.

China exportó además más de 6,2 millones de turismos en apenas ocho meses, superando ya el volumen exportado durante todo 2025. La paradoja es extraordinaria: China está mucho más débil por dentro que por fuera.

La crisis inmobiliaria continúa, la inversión y el consumo domésticos muestran debilidad y el crecimiento del PIB se desaceleró hasta el 4,3 % interanual en el segundo trimestre. Frente a esa menor fortaleza interna, la industria china está encontrando salida en el exterior. Incluso las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron un 34,4 % interanual en agosto pese a las tensiones comerciales.

Después de cerrar 2025 con un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares, China vuelve a acumular más de 805.000 millones en solamente ocho meses. La gran pregunta ya no es únicamente cuánto exporta China, sino qué consecuencias tiene semejante capacidad exportadora para las fábricas, los trabajadores y la industria de Europa.