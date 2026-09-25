La vivienda se encarece el doble que la renta de los hogares desde los años 80

La vivienda se ha convertido en un gran desajuste en la economía española. Aunque los hogares disponen de mayores ingresos que hace cuatro décadas, adquirir un piso requiere un esfuerzo mucho mayor. El precio real de la vivienda ha aumentado 3,5 veces desde 1980, mientras que la renta real disponible de las familias solo lo ha hecho en 1,8.

La comparación con la zona euro resalta aún más esta discrepancia. De acuerdo a un análisis publicado por 20minutos revela que En el mismo periodo, los precios reales de los pisos en el conjunto del área euro se multiplicaron por 1,8 y la renta de las familias lo hizo en 1,6. Por lo tanto, en España, la vivienda ha aumentado a un ritmo mucho más veloz que los ingresos, incluso descontando la inflación.

Una brecha que cambia las decisiones familiares

El problema va más allá de los precios elevados. La relación entre el coste de la vivienda y los ingresos ha ido empeorando de manera constante. Según el análisis, la renta necesaria para adquirir un inmueble casi se ha duplicado desde los años ochenta.

Esto explica la paradoja que enfrentan muchas parejas jóvenes: aunque sus ingresos nominales sean superiores a los de sus padres, se ven obligados a ahorrar durante más tiempo, recibir ayuda de la familia o conformarse con viviendas más pequeñas y alejadas de las áreas urbanas. La decisión de ser propietarios ya no depende únicamente del empleo; también influye la herencia, los ahorros acumulados y el apoyo de otros.

La presión se acrecienta, especialmente en las regiones con más actividad económica y laboral. En estas zonas se entrelazan varios factores:

Mayor demanda de trabajadores y estudiantes.

Oferta restringida de vivienda nueva.

Elevados costos de suelo y construcción.

Competencia entre compradores, inversores y alquiler turístico.

Dificultades para aumentar rápidamente el parque de viviendas.

El crecimiento económico puede impulsar el empleo y elevar los salarios, pero no asegura un acceso más fácil a la vivienda. Si el aumento de la oferta es más lento que el de la demanda, una buena parte de esa mejora se traslada a los precios de venta y alquiler.

Inflación, tipos de interés y precio final

La inflación ha alterado también la manera de evaluar el esfuerzo realizado por las familias. El análisis considera precios reales, es decir, ajustados a la evolución del coste de la vida. El resultado es claro: incluso tras eliminar el efecto de la inflación, los pisos se han encarecido mucho más que la renta disponible.

Los tipos de interés añaden otra dimensión de presión. Cuando aumentan los costos de las hipotecas, una familia puede asumir una cuota mayor aunque el precio de la vivienda se mantenga. Por otro lado, cuando bajan, quienes logran financiación tienen mayor capacidad de compra, aunque esa demanda adicional puede hacer que los precios suban si la oferta es insuficiente.

En la práctica, el comprador debe estar atento a tres cifras a la vez:

Factor Qué determina Precio de la vivienda El capital que se necesita financiar Renta del hogar La capacidad para afrontar la cuota y ahorrar Tipo hipotecario El costo mensual y total del préstamo

La combinación de precios altos y un ahorro insuficiente deja fuera a una parte creciente de los hogares, incluso cuando la economía mantiene tasas de crecimiento positivas. La dificultad no solo radica en conseguir empleo, sino también en que los ingresos avancen a la par con el coste de la vivienda.

El caso de Maricarmen devuelve el problema al centro político

El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha transformado una crisis de cifras en un rostro humano. Esta mujer fue desalojada de su hogar, donde vivió durante setenta años, en el barrio de Retiro, en Madrid, tras no poder hacer frente a la subida del alquiler que exigía la empresa dueña del inmueble. Esta información ha sido difundida por BBC.

Su situación ha suscitado protestas y una intensa discusión entre diferentes administraciones. Pedro Sánchez calificó el desalojo de “tragedia social” y responsabilizó, en primer lugar, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente. Desde el Gobierno sostienen que ambas instituciones deberían haber articulado una respuesta para proteger a una persona en situación vulnerable.

Sin embargo, la controversia también ha evidenciado las tensiones dentro de la coalición y entre sus apoyos parlamentarios. El Ejecutivo busca aprobar un nuevo decreto de vivienda que incluya medidas de protección contra los desahucios, pero necesita conseguir suficientes votos en el Congreso. Sumar, Podemos, Junts, PP y Vox presentan posturas divergentes respecto al alcance de la norma y a la distribución de responsabilidades.

La oposición a Sánchez critica al Gobierno por utilizar el caso de Maricarmen como cortina de humo frente a una política de vivienda que no ha frenado los precios en aumento. Por su parte, algunos sectores de la izquierda recriminan al Ejecutivo su demora en alcanzar un acuerdo sobre la protección de inquilinos. Este desalojo ha puesto de manifiesto una pregunta crucial: ¿quién debe intervenir cuando una persona vulnerable pierde su hogar y las competencias están fragmentadas entre distintas administraciones?

Mientras el tira y afloja político sigue su curso, los datos reflejan una realidad que trasciende cualquier decreto: desde los años ochenta, aunque los ingresos familiares han crecido, el coste de poseer una casa ha aumentado casi al doble. Para muchas familias, la llave de su hogar ya no depende solo de la nómina, sino del ahorro acumulado y del lugar donde puedan permitirse vivir.