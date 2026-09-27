La factura de las pensiones sube un 68% en España y están por llegar los del ‘baby boom’

La Seguridad Social ha hecho en septiembre un desembolso histórico de 14.498 millones de euros en pensiones contributivas. Esta cifra es un 68,1% superior al gasto registrado en diciembre de 2016, según el estudio difundido por The Objective, y se produce justo antes de que la generación del baby boom complete su transición a la jubilación.

El sistema se enfrenta a una mezcla incómoda: un número creciente de pensionistas, prestaciones medias más elevadas y una población activa que crece a un ritmo más lento que en décadas pasadas. Aunque la economía española sigue mostrando una buena salud, su expansión por sí sola no resuelve el dilema de cómo asegurar la financiación de las pensiones en el futuro.

Una nómina que crece más rápido que el número de prestaciones

En septiembre, la Seguridad Social abonó 10.547.417 pensiones contributivas. La nómina experimentó un aumento del 6,31% en un año, pasando de 13.638 millones de euros en septiembre de 2025 a los 14.498 millones actuales. Esto se traduce en 860 millones adicionales cada mes.

Sin embargo, el incremento del número de pensiones ha sido mucho más moderado desde 2016: un 11,3%. Esta disparidad puede atribuirse a varios factores:

La revalorización anual que se vincula al IPC.

La incorporación de nuevas pensiones de jubilación, que presentan bases de cotización más altas.

La progresiva sustitución de pensiones antiguas por otras de mayor cuantía.

El aumento en la esperanza de vida.

Las jubilaciones representan la mayor parte del gasto. Su nómina alcanza los 10.654 millones de euros, lo que equivale al 73,5% del total en el ámbito contributivo. La pensión media de jubilación ha pasado de 1.050 euros mensuales en diciembre de 2016 a 1.576 euros en septiembre de 2026.

Indicador Dato más reciente Pensiones contributivas 10.547.417 Gasto mensual 14.498 millones de euros Aumento anual del gasto 6,31% Gasto en jubilación 10.654 millones Peso de la jubilación 73,5%

El ‘baby boom’ agrava la magnitud del problema

Las cohortes nacidas durante el baby boom comenzarán a retirarse con mayor fuerza en los próximos años. No se trata de una presión momentánea; será un desafío prolongado para el sistema. Aumentarán las jubilaciones, mientras que las generaciones más jóvenes son menos numerosas.

Este reto es, sin duda, demográfico, pero sus implicaciones son de orden económico. Cuando se incrementa el número de pensionistas sin que el de trabajadores evolucione en la misma proporción, cada cotizante debe asumir un mayor peso de ese gasto. Factores como la inmigración, el empleo y la productividad pueden ayudar a equilibrar esta situación, aunque ninguno de estos elementos es suficiente por sí solo para eliminar el desajuste.

Un estudio de Fedea cifra en alrededor de 50.000 millones de euros anuales las transferencias del Estado necesarias para financiar las pensiones. Además, alerta de que la jubilación del baby boom aumentará la presión en las próximas décadas. La edad efectiva de jubilación, la evolución de los salarios y la llegada de trabajadores extranjeros se convertirán en variables clave en este contexto.

La AIReF prevé que el gasto público en pensiones podría promediar el 14,6% del PIB entre 2022 y 2050. Por su parte, el Banco de España, en uno de sus escenarios, estima que esta cifra podría alcanzar el 16,4% del PIB en 2050. Estas son proyecciones, no certezas, pero son un claro reflejo de la magnitud del reto.

Crecimiento económico e inflación: dos fuerzas en tensión

La economía española tiene capacidad para generar ingresos públicos. La OCDE anticipa un crecimiento del PIB del 2,6% para 2026 y del 1,8% para 2027. Este avance puede contribuir a aumentar el empleo y las cotizaciones, pero también debe ser suficiente para hacer frente al crecimiento estructural del gasto.

La inflación suma una nueva capa de presión. Las pensiones contributivas se ajustan según la evolución media de los precios del año anterior. En 2026, estas aumentaron un 2,7%, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas subieron entre un 7% y un 11,4%.

Las previsiones de precios para 2026 se han deteriorado. La OCDE augura una inflación del 3,7%, mientras que el panel de Funcas estima una media anual del 3,4%. Si los precios se mantienen elevados, las pensiones conservarán su poder adquisitivo, pero la carga sobre el presupuesto público también se incrementará.

El efecto de esta situación impacta en hogares y empresas. Los jubilados deben adaptarse al aumento del coste de la vida, que incluye alimentos, vivienda y energía. Al mismo tiempo, las empresas deben hacer frente a mayores cotizaciones, salarios y costos financieros. Todo esto puede reducir el margen para crear empleo o incrementar salarios, justo en un momento en que el sistema requiere tanto más trabajadores como bases de cotización más fuertes.

Un debate que ningún partido quiere abordar

La reforma de las pensiones engloba medidas impopulares cuyos efectos se perciben a largo plazo. Incrementar la edad efectiva de jubilación, modificar las cotizaciones, revisar la fórmula de actualización o aumentar la financiación a través de impuestos implica distribuir estos gastos entre generaciones.

Los partidos tienden a defender la suficiencia de las pensiones y evitan recortes directos. También prefieren presentar las transferencias del estado como una garantía de estabilidad, sin admitir que son un síntoma de una dependencia creciente. Posponer el debate no alivia la carga; por el contrario, lo que se hace es dejar menos margen para actuar cuando la mayor parte del baby boom llegue a la jubilación.

La solución dependerá de una combinatoria de empleo estable, productividad, salarios adecuados, inmigración y un enfoque más flexible hacia la jubilación. Ninguna de estas medidas será neutral, y cada una afectará de forma distinta a jóvenes trabajadores, empresas, pensionistas y contribuyentes.

Mientras tanto, cada mes, la Seguridad Social establece un nuevo récord. Y el grupo más numeroso de la historia reciente de España todavía no ha completado su camino hacia la jubilación.