El IRPF de los pensionistas ha crecido un 120% desde 2018

Los datos de la Agencia Tributaria muestran una evolución espectacular del IRPF soportado por las pensiones públicas sujetas a retención. En el primer semestre de 2018, las pensiones sujetas a retención sumaban 68.639 millones de euros y las retenciones de IRPF ascendían a 5.338 millones.

En el primer semestre de 2026, las pensiones sujetas alcanzan 108.057 millones, un 57,4 % más, mientras las retenciones se disparan hasta 11.740 millones: un 119,9 % más. Es decir, la cantidad retenida por IRPF a los pensionistas se ha más que duplicado respecto al mismo periodo de 2018. La propia Agencia Tributaria confirma además que las pensiones públicas están sometidas al procedimiento general de retenciones del IRPF. Y hay un segundo dato todavía más revelador: el tipo medio efectivo de retención calculado sobre esas pensiones sujetas pasa del 7,8 % al 10,9 %, un incremento relativo del 39,7 %.

La propia Agencia Tributaria explicaba ya en su informe de abril de 2026 que las retenciones sobre pensiones públicas estaban creciendo alrededor del 11 % y que también había aumentado su tipo medio.

Esto no significa que cada pensionista individual pague un 120 % más —depende de su pensión, situación personal y retención—, sino que el conjunto de las retenciones sobre pensiones públicas ha aumentado un 119,9 %. Y ahí está la pregunta del vídeo: si las pensiones sujetas a retención han aumentado un 57,4 %, ¿Cómo hemos llegado a que el IRPF retenido haya aumentado prácticamente un 120 %?