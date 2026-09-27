El sablazo de Sánchez en otoño amenaza con añadir 180 euros al gas y el diésel

El otoño podría iniciar con un duro golpe al bolsillo de las familias: un hogar promedio se vería obligado a afrontar un desembolso adicional de 180 euros entre octubre y diciembre si se implementan los cambios previstos en los precios del gas y el diésel.

Así lo informa Vozpópuli, que estima el impacto del gas en 93 euros y el del diésel en 84 euros.

Este incremento aún no está decidido. El Gobierno se encuentra preparando un decreto que podría extender algunas de las ayudas, pero si no actúa antes del 1 de octubre, se darán dos situaciones al mismo tiempo: un aumento de la tarifa regulada del gas y la eliminación de las rebajas fiscales que se aplican a los carburantes. Para muchas familias, el desafío no será solo una factura única, sino la acumulación de gastos en los meses de mayor consumo energético.

Gas más caro al inicio de la temporada

La proyección para el gas se basa en la tarifa TUR.2, que se aplica a los hogares con calefacción individual y un consumo anual de hasta 15.000 kilovatios hora. Se prevé que el precio variable suba de 4,12 a 6,95 céntimos por kWh, un incremento que se sentiría con particular fuerza entre octubre y diciembre.

Este cálculo se establece considerando una vivienda que consuma anualmente 9.000 kWh. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, cerca del 30% del consumo se concentra en el último trimestre del año. Con ese patrón, el sobrecoste se situaría en torno a los 93 euros, siempre que se mantengan las condiciones actuales y no se introduzcan nuevas medidas de protección.

El impacto variará según las circunstancias. Aquellas viviendas que cuenten con un mejor aislamiento o con sistemas de calefacción alternativos tendrán menor exposición. Por otra parte, los hogares que dependen del gas para calefaccionarse y que consumen más energía durante los meses fríos sentirán el efecto con mayor intensidad.

El diésel, a la espera de las ayudas fiscales

El segundo frente se encuentra en las estaciones de servicio. El Real Decreto-ley 18/2026 ha prorrogado temporalmente las reducciones del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, pero su vigencia concluye el 30 de septiembre. Sin una extensión, las bonificaciones se cancelarían de un día para otro al inicio de octubre.

La asociación de estaciones CEEES prevé que el precio del gasóleo podría llegar a 2,18 euros por litro, en comparación con una media actual de 1,93 euros. Esto implica que llenar un depósito de 55 litros pasaría de aproximadamente 106 a cerca de 120 euros: un incremento cercano a 14 euros por repostaje.

Para quienes repostan dos veces al mes, el costo adicional ascendería a unos 84 euros en el trimestre. Esta cifra dependerá del precio internacional del petróleo, de los márgenes de distribución y de la decisión final del Gobierno. Además, el transporte profesional también enfrentará repercusiones, generando posibles efectos en los costes de distribución y, eventualmente, en los precios de alimentos y otros productos.

Concepto Sobrecoste estimado entre octubre y diciembre Gas de un hogar tipo 93 euros Repostajes de diésel 84 euros Total 177 euros, aproximadamente

La energía vuelve a impulsar la inflación

Este encarecimiento se presenta en un momento crítico. El IPC finalizó agosto en un 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y marcando su nivel más elevado desde los inicios de 2023. Los carburantes se han convertido en el principal motor de esta situación: la gasolina ha aumentado un 16,9% con respecto al año anterior, mientras que el gasóleo ha subido un 30,3%.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se encuentra en el 2,9%. Esta diferencia indica que el repunte de precios está muy centrado en componentes volátiles, aunque su impacto sobre la economía doméstica es innegable. A medida que los precios del combustible y la calefacción aumentan, también lo hacen los costes de transporte, movilidad y producción.

Esto puede traducirse en una presión adicional sobre el consumo. Las familias con menos capacidad tienden a reducir su gasto en compras, ocio y ahorro para poder cubrir las facturas básicas. Los pensionistas y los hogares que habitan en viviendas menos eficientes enfrentan una mayor vulnerabilidad, aunque el análisis comparativo sobre pensiones proporciona una imagen menos negativa que la percepción diaria.

Una pensión media que supera el coste de vida, pero con grandes diferencias

Un estudio de DataPulse Research coloca a España entre los cuatro países europeos en los que la pensión pública media supera el gasto anual estimado para una persona jubilada. La prestación media, antes de impuestos, alcanzaría los 19.844 euros anuales, frente a un coste de vida de 19.349 euros, lo que representa una diferencia cercana al 3%.

Solo Polonia, República Checa y Rumanía muestran un equilibrio similar entre ingresos y gastos. Sin embargo, en 24 de los 30 países estudiados, la pensión pública no cubriría por completo el coste medio de la jubilación.

Este dato sobre España es una media y no refleja todas las realidades. Existen discrepancias significativas dependiendo de la carrera de cotización, el tipo de pensión, el lugar de residencia y el coste de la vivienda. Un jubilado que paga alquiler en una gran ciudad enfrenta una situación diferente a la de quien tiene su hogar saldado en un municipio donde los precios son más asequibles.

La energía añade otra capa de desigualdad. Dos hogares con la misma pensión pueden sentir impactos muy diferentes si uno utiliza calefacción de gas, depende del vehículo para moverse o vive en una casa con un aislamiento deficiente. Aunque la media nacional supera el coste de vida, esto no impide que ciertos grupos terminen el mes con una capacidad de gasto muy limitada.

Si el decreto que se prevé mantiene las bonificaciones, el incremento podría ser menor. De no ser así, octubre comenzará con un encarecimiento palpable en dos gastos difíciles de evitar: calentar el hogar y llenar el tanque del coche. Mientras tanto, las familias seguirán mirando el termostato y el cuentakilómetros con la misma inquietud.