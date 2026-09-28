Los descomunales impuestos y el laberinto burocrático que encarecen y frenan la vivienda en España

La vivienda asequible se aleja cada vez más, mientras los costes administrativos y fiscales se acumulan en cada promoción.

La lentitud en la obtención de licencias y la falta de coordinación entre las distintas administraciones representa uno de los principales obstáculos a la oferta residencial.

El dilema no radica únicamente en el precio del suelo o de los materiales.

Cada mes de espera suma honorarios, costes financieros y gastos de mantenimiento a los proyectos. En aquellas promociones con márgenes ajustados, ese retraso puede hacer que el proyecto se vuelva inviable o que el incremento se traslade al precio final.

Licencias que tardan hasta dos años

En los tres primeros meses de 2026 se completaron 5.215 viviendas protegidas, lo que se convierte en la mejor cifra para un primer trimestre en 14 años y casi la mitad de lo que se construyó en 2025. Las calificaciones provisionales, que indican proyectos en fases iniciales, también han aumentado: de 3.600 en el primer trimestre de 2025 a 4.048 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un incremento del 12,4 %.

Sin embargo, el avance todavía es insuficiente para satisfacer la demanda acumulada. Promotores consultados por El Debate indican que muchas licencias tardan entre un año y medio a dos años en ser concedidas. La revisión del proyecto ejecutivo suele ser un factor clave en este atasco, ya que implica la coordinación de normas municipales, autonómicas y estatales.

La escasez de técnicos, las rotaciones en los equipos y la necesidad de obtener informes de diversos organismos complican aún más el proceso. El resultado es una oferta que llega tarde, una vez que los costos ya han aumentado y la demanda sigue presionando.

A esta carga burocrática se suma la carga fiscal relacionada con la compraventa. El comprador debe hacer frente, dependiendo del tipo de inmueble y de la comunidad autónoma, a conceptos como:

IVA y actos jurídicos documentados para la vivienda nueva.

para la vivienda nueva. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la vivienda de segunda mano.

para la vivienda de segunda mano. Gastos de notaría, registro, gestoría y tasación.

Impuesto sobre bienes inmuebles y otros tributos locales durante la tenencia.

El importe final no depende únicamente del precio anunciado. Además, el comprador necesita tener ahorros extra para cubrir impuestos y gastos, mientras que el promotor incluye en sus cálculos los costes del suelo, la financiación, las licencias y otros gastos asociados.

La inflación mantiene la presión sobre los precios

El valor de la vivienda ha crecido de manera general en las capitales durante el segundo trimestre. El precio medio por metro cuadrado alcanzó los 2.327 euros, lo que representa un aumento del 12,1 % en comparación con el año anterior, según el barómetro de Gloval publicado por Expansión.

Este incremento no se limitó a las grandes capitales. Ciudad Real lideró el aumento con un 20,1 %, seguida de Segovia (19,5 %), Santa Cruz de Tenerife (18,6 %), Pontevedra (18,5 %) y Oviedo (17,9 %). En el lado opuesto, Ceuta avanzó un 4,2 % y Huesca un 5,6 %.

En cuanto al precio medio, San Sebastián se mantiene en la cima, con 5.565 euros por metro cuadrado. A continuación se encuentran Madrid, con 5.429 euros; Barcelona, con 4.786; y Palma de Mallorca, con 4.351 euros. Málaga alcanzó los 3.530 euros por metro cuadrado y Valencia, 3.111 euros.

La comparación entre las distintas capitales evidencia cómo la ubicación influye en el acceso al mercado. Un piso de 80 metros cuadrados costaría, con estos precios promedio, unos 445.200 euros en San Sebastián, frente a aproximadamente 105.760 euros en Zamora, donde el precio del metro cuadrado se fijó en 1.322 euros.

Menos vivienda nueva, más presión sobre la usada

La escasez de promociones terminadas está redirigiendo gran parte de la demanda hacia el mercado de viviendas de segunda mano. Cuando la oferta de vivienda nueva no es suficiente, los compradores se ven obligados a competir por un parque de viviendas usadas limitado, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y las Islas Baleares.

Este fenómeno se ve acentuado en las áreas turísticas y en mercados con una alta demanda internacional. En 2025, los compradores extranjeros pagaron de media 2.479 euros por metro cuadrado, frente a los 1.839 euros que abonaron los compradores nacionales, lo que representa una diferencia cercana al 35 %.

La presión sobre el mercado de vivienda usada no proviene de un único factor. Intervienen la falta de suelo finalista, el coste de construcción, la demora en la obtención de licencias, la creciente demanda de alquiler y la concentración de empleo y servicios en determinadas ciudades. Mientras la oferta nueva no crezca a un ritmo más acelerado, cada vivienda disponible enfrentará más competencia.

El dinero negro también busca refugio en el ladrillo

El mercado inmobiliario atrae capitales de actividades ilícitas, ya que permite canalizar grandes cantidades de dinero a través de operaciones de compraventa, sociedades y activos de lujo. Las redes de blanqueo están recurriendo cada vez más a estructuras societarias complejas, con intermediarios y empresas que dificultan la identificación del verdadero propietario.

Las áreas más vulnerables son aquellas que cuentan con precios elevados, turismo internacional y una alta rotación de activos: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y los archipiélagos. Aunque la inversión irregular no es la única causa del encarecimiento general, sí puede incrementar la presión en segmentos específicos, especialmente en viviendas de lujo y ubicaciones muy solicitadas.

La conjunción de dinero opaco, compradores con mayor poder adquisitivo y una oferta limitada agudiza la distancia entre los precios del mercado y los ingresos de los hogares. Para muchas familias, el desafío no es solo obtener una hipoteca: comienza antes, con el ahorro necesario para afrontar impuestos, la entrada y otros gastos relacionados con la compra.

Así, la vivienda asequible queda atrapada entre una demanda creciente, una construcción insuficiente y unos procedimientos que convierten el tiempo en un coste adicional en el ámbito inmobiliario. Mientras las licencias sigan avanzando a un ritmo más lento que los precios, cada retraso repercutirá negativamente en los bolsillos de los ciudadanos.