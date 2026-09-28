La factura de 55.000 millones que puede quedar pendiente

Los fondos europeos pueden esconder una bomba presupuestaria de hasta 55.000 millones de euros. El problema aparece cuando el Estado reconoce obligaciones financiadas con el Mecanismo de Recuperación, pero el dinero todavía no ha llegado a sus destinatarios.

Los últimos datos disponibles refuerzan la dimensión del problema: a 30 de junio de 2026 quedaban 53.593 millones de euros de obligaciones reconocidas pendientes de pago, según el informe del IPEF recogido por El Debate.

Y aquí está la clave: cuando termine el flujo extraordinario de dinero europeo, las obligaciones pendientes no desaparecen.

Los pagos pueden trasladarse a ejercicios posteriores, cuando ya no existan las mismas transferencias periódicas de Bruselas. El propio informe precisa algo fundamental: esto no significa que hoy exista un agujero de caja de 55.000 millones, porque España ya había recibido 71.367 millones de Bruselas y mantenía una diferencia positiva de caja de 21.724 millones.

El riesgo es el desplazamiento del esfuerzo financiero hacia los próximos ejercicios.