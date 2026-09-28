Manuel Gavira destaca la excelencia del destino y sitúa al turismo como “gran aliado” de Andalucía

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha presidido en Huelva la gala de entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2026, acto en el que ha felicitado a los galardonados y ha destacado que “la excelencia nunca se improvisa”.

Los reconocimientos, entregados en su vigesimosegunda edición en la Casa Colón de Huelva, distinguen la labor de personas, empresas, instituciones, destinos e iniciativas vinculadas al desarrollo y proyección de la actividad turística en la región.

Durante la gala, Gavira ha defendido el peso de esta actividad en la economía andaluza y ha incidido en que el turismo “no es el enemigo de los andaluces; el turismo es uno de los grandes aliados de Andalucía”. Además, ha subrayado que la Administración “debe facilitar el trabajo de quienes cumplen, no añadirles continuamente nuevas dificultades”.

Ha mostrado su agradecimiento a la dedicación de los 21 finalistas en las siete categorías de estos galardones, “personas que, con su trabajo diario, hacen que Andalucía sea una referencia mundial en el turismo”. “Talento, esfuerzo e iniciativas que hacen que esta tierra prospere y siga avanzando”, ha valorado.

En la modalidad de Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones ha recibido el premio el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, siendo finalistas la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte y el Cabildo Catedral de Córdoba.

La modalidad de Profesional del Sector Turístico ha reconocido como premiado a Carlos José Guirao de Toro, director y gerente del Hotel Condestable Iranzo y presidente de TurJaén; y como finalistas a Jesús María Tocino Causín, creador de Venenciadores del Sherry, y al chef Pedro Sánchez Jaén, responsable del restaurante Bagá.

Por su parte, el premio Embajador o Embajadora de Andalucía ha recaído en la Feria de Abril de Sevilla, con el Ayuntamiento de Jerez por los 40 años de existencia del Circuito de Jerez y Francisco Morales García, chef del restaurante Noor de Córdoba, como finalistas.

Priego de Córdoba ha recibido el premio al Destino Turístico Interior de Excelencia, con el Ayuntamiento de Macael (Almería) y el Geoparque de Granada como finalistas. En la categoría de Destino Turístico Costero de Excelencia el reconocimiento se ha entregado al Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), siendo finalistas la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla (Huelva) y el Ayuntamiento de Mojácar (Almería).

En Iniciativa Turística Sostenible, el premio ha recaído en la onubense Agrícola El Bosque S.L. – La Canastita, mientras que los finalistas han sido el Hotel Hurricane de Tarifa y la Asociación de Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Y, por último, en Trayectoria Empresarial Turística se ha reconocido con el premio a Manuel Otero Alvarado, del Hotel Inglaterra de Sevilla; siendo finalistas Caterpillar Centro de Formación S.L.U., ubicado en Málaga; y Pastelerías Isla S.L., fundada en Santa Fe (Granada).

La gala ha contado con las actuaciones del cantaor onubense Pitingo y la cantante y compositora, también de la provincia, Marta Soto; mientras que el acto ha sido presentado por la cantante, compositora y actriz Rocío Pérez, Roko, y el pianista y creador de experiencias musicales Alberto de Paz.

Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía