Expertos recomiendan 10 medidas que habría que implementar para solucionar el drama de la vivienda en España

Encontrar un hogar en España se ha transformado en un auténtico desafío. Los precios continúan en aumento, los alquileres requieren casi la mitad de un salario y la oferta parece no llegar a tiempo a ninguna cita.

La solución no es sencilla y no existe una única clave. Es necesario construir más, proteger mejor y mantener una estrategia firme a lo largo de los años.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 plantea una inversión de 7.000 millones de euros, pero este desafío necesita la coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los promotores y los propietarios. Por lo tanto, requiere de mucha voluntad política.

10 medidas prioritarias y necesarias

Pese a que todos están conscientes del problema, no todos concuerdan en las soluciones. Diferentes expertos plantean diez soluciones para mejorar la situación en el sector.

1. Formalizar un pacto de Estado para los próximos 30 años

La vivienda requiere una política que se mantenga independientemente de los ciclos electorales. Un acuerdo entre las distintas administraciones facilitaría la fijación de metas en construcción, alquiler asequible, rehabilitación y disponibilidades de suelo a largo plazo. Esta estabilidad ayudaría a reducir los cambios normativos y haría posible que los proyectos no se vean afectados por cada nuevo gobierno.

Esta coordinaría además las competencias de cada nivel. El Estado es quien financia y establece los marcos generales; las comunidades son responsables de implementar gran parte de las políticas residenciales, mientras que los municipios se encargan de emitir licencias y desarrollar el planeamiento urbano. Sin un plan conjunto, cada uno puede avanzar en direcciones opuestas.

2. Incrementar la oferta en las zonas más tensadas

La falta de viviendas es el núcleo del problema actual. Según los expertos consultados por El Debate, se deberían construir entre 500.000 y un millón de viviendas en los mercados donde la demanda supera claramente la oferta. La prioridad debería centrarse en el alquiler asequible y la vivienda protegida, evitando así enfocarse únicamente en promociones destinadas a aquellos con mayor poder adquisitivo.

El ritmo de construcción actual dista de lo que se necesita para los nuevos hogares. Se estima que harían falta alrededor de 200.000 viviendas al año para adaptarse al crecimiento de la población y la formación de nuevas familias. Más construcción no asegura precios bajos, pero la falta de ella garantiza que la presión se mantenga.

3. Establecer un parque público estable

En comparación con otros países europeos, España cuenta con un reducido parque de alquiler social. La solución radica en aumentar el número de viviendas públicas, asegurando su permanencia en el mercado para que no sean vendidas cuando cambie la situación económica.

El Plan Estatal 2026-2030 destina un 40 % de sus fondos a aumentar la oferta pública y protegida. Además, se contempla la creación de viviendas con alquileres máximos y protección indefinida. La clave aquí será realmente ejecutar lo presupuestado: los expertos señalan que de los 3.600 millones previstos para políticas de vivienda, solo se habían invertido 66 millones.

4. Proteger a los hogares en situación vulnerable mediante recursos públicos

La atención debe enfocarse en aquellos que no pueden hacer frente al alquiler o a la hipoteca, evitando, eso sí, que toda la carga recaiga en los propietarios. Las ayudas directas, la mediación y los programas de alquiler social son herramientas que pueden prevenir desahucios y situaciones de exclusión social.

Las intervenciones públicas resultan más efectivas cuando logran identificar a los beneficiarios y cuentan con la financiación adecuada. Las ayudas generales pueden, sin embargo, aumentar la presión sobre los precios si no se acompasan con un aumento en el número de viviendas disponibles.

5. Movilizar las viviendas vacías

Rehabilitar y poner en mercado los pisos vacíos podría ofrecer soluciones más rápidas que la construcción de nuevas promociones desde cero. Las administraciones pueden actuar como intermediarias, garantizando el pago a los propietarios y cubriendo desperfectos razonables.

El Plan Estatal prevé ayudas para la rehabilitación de inmuebles desocupados durante al menos dos años, siempre que se destinen luego al alquiler asequible. Este enfoque combina incentivos con control: el propietario obtiene seguridad, mientras que el inquilino accede a un alquiler moderado.

6. Liberar suelo y acelerar la concesión de licencias

Sin terrenos urbanizables, no hay nuevas viviendas, aunque se anuncien planes ambiciosos. Los ayuntamientos deben localizar terrenos disponibles, simplificar procesos y reducir los plazos para otorgar licencias.

La lentitud en la tramitación encarece las promociones y retrasa la llegada de nuevas viviendas al mercado. Un sistema de ventanilla única, con plazos verificables y un planeamiento actualizado permitiría transformar los terrenos en casas habitables más rápidamente.

7. Asegurar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria

Los cambios constantes en materia de alquiler, fiscalidad o vivienda protegida generan incertidumbre. Esta inestabilidad puede llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a que los promotores pospongan sus inversiones.

La seguridad jurídica no implica que no haya regulación. Significa contar con normas claras, previsibles y aplicadas de manera uniforme. Contratos entendibles, trámites ágiles y mecanismos eficaces para resolver disputas beneficiarían tanto a arrendadores como a inquilinos.

8. Fomentar la colaboración entre el sector público y privado

Las administraciones no tienen la capacidad suficiente para construir todo lo necesario por su cuenta. Colaborar con empresas podría acelerar las promociones de alquiler asequible a través del uso de suelo público, financiación, avales y límites de renta.

El Plan Estatal prevé subvenciones de hasta 85.000 euros por vivienda para impulsar proyectos en conjunto del sector público y privado. El control en la adjudicación de estos proyectos y la protección permanente de los inmuebles serán cruciales para evitar que el apoyo público resulte en especulación.

9. Descentralizar la demanda y mejorar el transporte

Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y otros grandes núcleos aglutinan empleo, estudiantes y servicios. Generar oportunidades en ciudades medianas y en áreas rurales reduciría la presión sobre los mercados más caros.

La descentralización requiere empleo, conexión digital, transporte y servicios públicos. Sin estos elementos, el intento de trasladar la demanda se convertirá solo en campaña de márketing inmobiliario, por muy buenas vistas que ofrezcan y escasas nóminas que haya alrededor.

10. Fomentar la construcción industrializada

Fabricar componentes en fábricas y luego montarlos en el terreno puede acortar plazos, mejorar la productividad y reducir costes. Además, facilita una construcción más precisa y con menos residuos.

Este método demanda inversión, formación y una cadena industrial que responda a grandes volúmenes. No sustituye al planeamiento ni soluciona por sí mismo el precio del suelo, pero puede ser clave si España desea construir más y más rápido.

El mercado inmobiliario puede carecer de sentido del humor, pero tiene muy buena memoria: cada vivienda que no se erige hoy se traduce mañana en un alquiler más elevado, en una búsqueda eterna y en otra visita con siete candidatos, justo antes de que termine el café.