5.337 empleados públicos para no hacer «casi nada»

Los cinco ministerios vinculados a Sumar disponían a 30 de junio de 9.677 M€ de presupuesto, apenas el 2,9 % de los créditos de la Administración Central analizados.

En seis meses habían ejecutado 2.802 M€: solo el 29 %. Pero el dato que más llama la atención está en qué hacen con ese dinero: el 85 % de todo lo ejecutado, 2.382 M€, corresponde a transferencias y libramientos internos. Y para gestionar estos ministerios hay 5.337 empleados públicos.

Si distribuimos esas transferencias entre plantilla y días del semestre, obtenemos una media de 3.382 € transferidos por empleado y día. Las diferencias son enormes: Trabajo 1.156 €, Cultura 540 €, Sanidad 1.526 €, Derechos Sociales 22.041 € y Juventud e Infancia apenas 339 €. Es importante precisar que esta ratio mide euros transferidos por empleado y día, no toda la actividad ni la productividad laboral individual de cada funcionario.

Pero permite plantear una pregunta sobre la dimensión y estructura administrativa de cinco ministerios que, conjuntamente, gestionan una fracción reducida del presupuesto de la Administración Central.