Decreto ‘Maricarmen’: El Gobierno establece un tope del 2% para los alquileres mientras la inflación se acerca al 5%

El sector del alquiler enfrenta una nueva regulación. El Gobierno ha decidido fijar un tope del 2% para la actualización de las rentas y prolongar la permanencia de ciertos inquilinos, todo ello mientras la inflación se sitúa cerca del 5%. El Economista destaca el temor que sienten los actores del sector ante la posibilidad de que esta presión normativa impulse la venta de viviendas que hasta ahora estaban destinadas al arrendamiento.

Esta decisión se da a conocer tras el anuncio de que el IPC alcanzó un 4,9% en septiembre, marcando su máximo desde febrero de 2023, impulsado en gran medida por el aumento de los precios de los carburantes. La inflación subyacente, que omite los precios de energía y alimentos frescos, se encuentra en un 3,1%, según los datos que se han difundido recientemente.

Un límite del 2% frente a una inflación cercana al 5%

Este nuevo límite impacta la actualización anual de los contratos en los casos en que propietario e inquilino no llegan a un acuerdo. Según la información disponible, esta medida se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es evitar que el ascenso del IPC afecte directamente a las mensualidades que deben abonar los inquilinos.

Sin embargo, la realidad es que la inflación también incrementa los gastos que deben afrontar los propietarios: desde reparaciones hasta seguros, pasando por comunidad de vecinos y suministros. Para un arrendador, una renta restringida al 2% podría no alcanzar para cubrir el aumento de sus costos. En cambio, para el inquilino representa un respiro inmediato en un periodo caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo.

La discrepancia entre ambos indicadores resulta significativa:

Indicador Último dato señalado Inflación general 4,9% Inflación subyacente 3,1% Límite de actualización del alquiler 2%

Además, el mercado ya estaba utilizando referencias diversas según la antigüedad de los contratos. Los arrendamientos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 se ajustan de acuerdo al IRAV, mientras que los anteriores pueden estar sujetos al IPC si así se estipuló en el contrato.

Contratos prorrogados y más incertidumbre

El paquete de vivienda también incluye la prórroga automática de los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028. En ciertas situaciones, los inquilinos podrían permanecer en la vivienda por hasta dos años adicionales, lo que incrementa la duración total del alquiler hasta una década, si se suman los plazos legales y las extensiones pertinentes.

El Ejecutivo tiene en mente proteger de desahucios a personas vulnerables sin alternativas habitacionales hasta el año 2030, regular tanto los alquileres de temporada como los de habitaciones, y ofrecer incentivos fiscales a determinados propietarios. Aunque la finalidad es ampliar el ámbito de protección social, el sector inmobiliario critica la celeridad con la que se han aprobado algunas de estas medidas sin una evaluación exhaustiva de su impacto en la oferta.

Carlos Cuerpo ha reconocido que la situación económica ha empeorado más de lo anticipado. El aumento en los costes de energía y carburantes amenaza con alargar la fase de inflación elevada, justo en el momento en que los hogares destinan una parte mayor de sus ingresos a cubrir los gastos de vivienda.

Fondos y pequeños propietarios se replantean el alquiler

La presión regulatoria está moldeando las decisiones de inversión de forma notable. Los fondos están considerando la venta de parte de sus carteras, ante la combinación de límites en la renta, la imposición de ciertas restricciones en las compras, y la mayor duración obligatoria de los contratos. Miles de viviendas podrían pasar de estar en alquiler a estar a la venta, aunque el verdadero impacto dependerá del tamaño de estas operaciones y de la respuesta del mercado.

Este cambio podría hacerse más evidente entre los pequeños propietarios. Muchos poseen una única vivienda arrendada y carecen de capacidad financiera para afrontar meses sin ingresos, reparaciones imprevistas o bajos niveles de rentabilidad. Algunos podrían verse obligados a vender; otros podrían optar por alquilar el inmueble de manera temporal o dejarlo vacío.

Las nuevas iniciativas fiscales buscan frenar ese éxodo mediante bonificaciones de hasta el 100% del IRPF en determinadas circunstancias. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de los requisitos establecidos, de la seguridad jurídica y de que la renta que se compense continúe siendo atractiva en comparación con otras opciones.

Dos decretos y una batalla política

La respuesta del Gobierno se ha dividido en dos bloques de medidas. El primero aborda acciones contra desahucios, la regulación de habitaciones y alquileres temporales, ayudas para la adquisición de la primera vivienda y recargos sobre propiedades vacías. El segundo abarca la prórroga automática de contratos y el límite de actualización.

Esta división ha suscitado críticas de quienes consideran que hay un “decreto para Mari y otro para Carmen”, aludiendo a la rapidez con la que se han negociado las normas tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid. El Gobierno intenta responder a una emergencia social; no obstante, sus aliados demandan una protección más amplia, mientras propietarios y empresas piden previsibilidad en las normativas.

Diputados con viviendas alquiladas

La controversia también se deja sentir en el Parlamento. Según La Razón, uno de cada cinco diputados admite tener viviendas en alquiler y recibir ingresos por ello. Aunque este dato no implica, por sí solo, una incompatibilidad, aviva el debate sobre la desconexión entre quienes legislan en materia de alquiler y quienes son arrendadores.

La declaración de bienes permite identificar la existencia de inmuebles y, en ocasiones, los ingresos generados por estos. Sin embargo, las cifras no siempre se pueden comparar directamente: dependen de factores como el número de propiedades, el porcentaje de propiedad, los gastos deducibles y el período de tiempo declarado.

En un mercado caracterizado por la escasez de oferta, el equilibrio se vuelve frágil. Proteger al inquilino puede suavizar de forma inmediata el impacto de la inflación, pero una regulación que desincentive al propietario podría encarecer el acceso a la vivienda para aquellos que la buscan en los próximos meses. Mientras el debate sigue, cada propiedad que se retira del alquiler aprieta un poco más las opciones de quienes aún sueñan con encontrar su hogar.