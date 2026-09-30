El euríbor alcanza el 3,2% y aumenta la presión sobre una vivienda cada vez más inaccesible

El precio de la vivienda sigue subiendo por múltiples factores simultáneamente. Se estima que el euríbor a doce meses cerrará septiembre cerca del 3,2%, el nivel medio más alto en dos años, mientras que la inflación se sitúa en un 4,9% según los datos adelantos. Para la economía de las familias, esta combinación significa mayores costos mensuales y un margen de maniobra más reducido para comprar o alquilar.

Este aumento de la presión se produce tras tres meses consecutivos en los que el índice hipotecario ha ido en ascenso. Al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado dos reales decretos de vivienda en respuesta a las protestas derivadas del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid. Estas medidas buscan mitigar la crisis habitacional, aunque su futuro político dependerá aún del Congreso.

Una cuota hipotecaria más elevada

El euríbor provisional de septiembre se encuentra cercano al 3,24%, en comparación con el 2,95% de agosto y el 2,17% que se registró un año atrás. El día 25 alcanzó el 3,379%, su máximo diario desde julio de 2024.

El impacto de estos cambios varía según el capital pendiente, el diferencial y el momento de la revisión. Según las proyecciones divulgadas:

Préstamo variable Aumento aproximado 150.000 euros a 25 años Más de 1.000 euros anuales 200.000 euros Alrededor de 110 euros mensuales 300.000 euros a 25 años Más de 2.100 euros anuales 350.000 euros Alrededor de 192 euros mensuales

Es importante señalar que estas cifras no se aplican de igual manera a todos los contratos. Una hipoteca mixta podría tener un tipo fijo durante un tiempo y luego ser revisada con el euríbor. En cambio, en los préstamos variables, la revisión anual puede transferir rápidamente el aumento a la cuota.

Este incremento también complica la decisión de quienes buscan financiación por primera vez. Un tipo de interés más elevado limita la cantidad de dinero que los bancos están dispuestos a otorgar cuando los compradores mantienen el mismo nivel de ingresos. Como consecuencia, la entrada necesaria aumenta, dejando a más jóvenes fuera del acceso a la vivienda.

Inflación y precios: más presión

El indicador adelantado del IPC estima que la inflación anual se sitúa en el 4,9% en septiembre, seis décimas más que en agosto. Por su parte, los precios de consumo han aumentado un 0,3% en comparación mensual. Aunque este dato no mide directamente la vivienda, sí incide en la capacidad de ahorro de las familias y los costos de mantener un hogar.

La escalada de los precios energéticos y la persistencia de la inflación son factores que podrían mantener el euríbor en niveles altos. Las decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo jugarán un papel clave: cualquier expectativa de tipos más altos o de ajustes más lentos tiende a repercutir en el mercado interbancario.

El resultado de todo esto es un ciclo complicado de romper:

El alquiler consume una mayor porción de los ingresos.

Ahorrar para la entrada se vuelve más difícil.

La financiación hipotecaria pierde atracción.

La demanda sigue concentrándose en áreas con empleo y servicios.

La escasez de viviendas sostenida mantiene los precios elevados.

Madrid en una zona de mayor riesgo

El precio de la vivienda en la capital ha aumentado un 9%, un incremento que alarma por el riesgo de sobrevaloración, especialmente en los barrios con mayor demanda. Aunque este encarecimiento no indica necesariamente la aparición de una burbuja inmobiliaria, sí invita a observar con preocupación la relación entre precios, salarios, alquileres y concesión de créditos.

La situación actual no reproduce de manera exacta la burbuja de 2008. Las entidades financieras han endurecido sus criterios de solvencia y el crédito no crece con la misma intensidad que antes de la crisis financiera. Sin embargo, el esfuerzo de compra puede llegar a niveles insostenibles cuando el valor de las propiedades aumenta más rápido que los ingresos.

La falta de oferta sigue siendo el principal factor de tensión. Los nuevos hogares tienen que competir por un parque limitado, mientras que el alquiler temporal, la vivienda turística y la concentración de empleo en Madrid mantienen activa la demanda en ciertas zonas.

¿Es mejor comprar o alquilar?

No hay una respuesta única que sirva para todos los hogares. Comprar implica tener estabilidad laboral, contar con ahorros suficientes y poder afrontar gastos adicionales como impuestos, seguros, mantenimiento y comunidad de propietarios. Alquilar, en cambio, proporciona más movilidad, aunque en mercados tensionados puede significar enfrentarse a revisiones y cambios de vivienda complicados.

Para tomar una decisión informada, es necesario considerar tres aspectos clave:

¿La cuota hipotecaria, incluyendo seguros y otros gastos, se mantiene por debajo de un nivel sostenible? ¿Se cuenta con un colchón de ahorros después de haber pagado la entrada y los impuestos? ¿La vivienda permanecerá durante varios años o podría ser necesario mudarse pronto?

Con tipos de interés variables en ascenso y precios residenciales altos, esperar una caída automática puede resultar peligroso. La limitada oferta puede seguir tensionando el mercado, aun cuando algunos compradores decidan posponer su decisión.

Dos decretos y un desafío fiscal

El Gobierno ha dado luz verde a dos decretos ley. El primero prolonga hasta 2030 la protección frente a ciertos desahucios, regula los alquileres temporales y por habitaciones, prorroga durante dos años varios contratos en vigor y prohíbe hasta 2028 la adquisición de viviendas por fondos de inversión considerados especulativos.

El segundo decreto incorpora la renovación automática de los contratos de arrendamiento para vivienda habitual. Estos textos han entrado en vigor tras su publicación, pero deberán ser convalidados por el Congreso en un plazo no mayor de 30 días. La falta de apoyos en el Parlamento agrega incertidumbre a su futuro.

Además, el paquete de medidas incluye un mecanismo de financiación para la primera vivienda a través de préstamos sin intereses, que abarcaría hasta el 20% del valor de la propiedad y un límite de 50.000 euros, según la información divulgada. También se ha discutido la reducción del IVA en la vivienda pública y protegida al 4%.

Estas iniciativas podrían facilitar el acceso a algunos compradores, aunque no sustituirán la urgente necesidad de construir vivienda asequible. Si logran aumentar la capacidad adquisitiva sin elevar la oferta, parte del beneficio podría trasladarse a precios más altos.

Mientras el debate político continúa abierto, el comprador se encuentra ante una ecuación complicada y demandante: un costo de vivienda en aumento, hipotecas más caras y un aumento en los gastos diarios que restringe aún más la capacidad de ahorro. La búsqueda de un hogar se convierte cada vez más en un desafío para el presupuesto familiar.