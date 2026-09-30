¿Qué hará con ellos el Gobierno Sánchez? Estos son los socialistas ‘malos’ que tienen varias viviendas

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de su piso en el barrio de Retiro (Madrid), ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas. El Ejecutivo ha respondido con dos reales decretos intervencionistas que prohíben desahucios hasta 2030, castigan a los fondos, limitan los alquileres temporales y de habitaciones, y plantean incluso contratos indefinidos. El discurso oficial apunta a los “grandes tenedores” y a los “fondos buitre” como culpables de la crisis de vivienda.

Pero las declaraciones de bienes de los propios socialistas dibujan un panorama muy diferente: el 20% de los 121 diputados del PSOE en el Congreso declara tres o más viviendas (casas, pisos o apartamentos, en propiedad exclusiva o compartida). Solo 18 no declaran ningún inmueble residencial. Y varios de los nombres más visibles del Gobierno y del partido acumulan patrimonios que chocan frontalmente con la narrativa que defienden.

Los socialistas con más viviendas

Miquel Iceta (exministro y embajador): el caso más llamativo. Declara 27 inmuebles repartidos entre Barcelona, Gerona y Menorca, valorados en torno a 10 millones de euros. Mientras tanto, en redes comparte editoriales y noticias lamentando el caso Maricarmen y apoyando el “decreto Maricarmen”.

(exministro y embajador): el caso más llamativo. Declara repartidos entre Barcelona, Gerona y Menorca, valorados en torno a 10 millones de euros. Mientras tanto, en redes comparte editoriales y noticias lamentando el caso Maricarmen y apoyando el “decreto Maricarmen”. Mercè Perea (diputada por Barcelona): la gran “tenedora” del Grupo Socialista, con 13 inmuebles residenciales.

Joaquín Martínez Salmerón (Murcia): 7 viviendas.

Pepe Mercadal (Baleares): 6.

Vicent Manuel Sarrià (Valencia) y María Luz Martínez Seijo (Palencia): 5 cada uno.

Entre los que declaran cuatro viviendas figuran dos ministros:

Óscar López (Transformación Digital y Función Pública), candidato socialista a la Comunidad de Madrid.

(Transformación Digital y Función Pública), candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Óscar Puente (Transportes).

También aparece Rafael Simancas.

Con tres viviendas destacan:

Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

(Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes). Pilar Alegría.

Patxi López (portavoz del Grupo Socialista).

El propio Pedro Sánchez declara dos pisos en Madrid (más plazas de aparcamiento). Otros ministros como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas también tienen dos o más inmuebles.

El caso de Madrid: López y Maroto suman 10 inmuebles

Los candidatos socialistas en Madrid suman juntos diez inmuebles, nueve más que la empresa que desahució a Maricarmen. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria del piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, asegura que esa es su única vivienda. No es un fondo de inversión ni un “fondo buitre”, sino una pyme que facturó 586.450 euros en 2025 con siete trabajadores y un beneficio de apenas 3.000 euros. Compraron el piso en 2018 por 240.000 euros.

En cambio:

Óscar López declara el 100% de una vivienda en Madrid (2006), el 50% de otra en Segovia (2020) y el 25% de dos viviendas heredadas en 2022. Tiene además dos hipotecas por 515.000 y 150.000 euros. Ha calificado de “intolerable” el desahucio, ha acusado a Ayuso de apoyar a los fondos buitre y ha prometido intervenir el mercado si gobierna la Comunidad.

declara el 100% de una vivienda en Madrid (2006), el 50% de otra en Segovia (2020) y el 25% de dos viviendas heredadas en 2022. Tiene además dos hipotecas por 515.000 y 150.000 euros. Ha calificado de “intolerable” el desahucio, ha acusado a Ayuso de apoyar a los fondos buitre y ha prometido intervenir el mercado si gobierna la Comunidad. Reyes Maroto (candidata a la Alcaldía) declara seis inmuebles urbanos, todos al 50%: cinco adquiridos por compraventa en Alcorcón y uno heredado. Ha acusado al PP de poner “alfombra roja a los fondos buitre y la calle a quienes necesitan un hogar”.

La doble vara de medir

Mientras el Gobierno y sus candidatos atacan a los propietarios y presentan medidas que limitan el derecho de propiedad y los desahucios, muchos de sus cargos acumulan viviendas de las que, en gran parte, obtienen rentas de alquiler. Las declaraciones de bienes son de 2023 en la mayoría de los casos, por lo que el patrimonio real actual podría ser incluso mayor.

La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿qué hará el Gobierno Sánchez con estos socialistas ‘malos’ que tienen varias viviendas? ¿Les aplicará las mismas medidas restrictivas que quiere imponer al resto de propietarios? ¿O la lucha contra los “grandes tenedores” se detiene cuando los tenedores llevan carné del PSOE?