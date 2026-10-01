Galicia lleva a Madrid su lado más aventurero con la exposición ‘Galicia, un latido más’

La exposición ‘Galicia, un latido más’, es una propuesta que invita a descubrir la comunidad desde una perspectiva diferente, vinculada a las experiencias, la naturaleza y el contacto directo con el territorio.
La muestra fue inaugurada el pasado 14 de septiembre por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el director de la Casa de Galicia en Madrid, Luis E. Ramos, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de octubre.
Organizada por Turismo de Galicia, con la colaboración de la Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo, de Aventura e Natureza (AGETAN) y Atlantis Adventure, la exposición pone el foco en dos de los principales ejes de la oferta turística gallega: el Camino de Santiago y el turismo activo.
Durante la inauguración, Xosé Merelles destacó que la iniciativa pretende mostrar Galicia desde una perspectiva que va más allá de la visita convencional a un destino. La propuesta busca vincular el territorio con sensaciones relacionadas con el paisaje, la naturaleza y las experiencias que permiten establecer una conexión más directa con el entorno.
El Camino de Santiago ocupa un espacio destacado dentro de la exposición. La muestra lo presenta no solo como una ruta que atraviesa diferentes paisajes de Galicia, sino también como una experiencia personal en la que el recorrido puede convertirse en un momento de reflexión y conexión con uno mismo.
Naturaleza y aventura como reclamo turístico
El turismo activo constituye el otro gran eje de ‘Galicia, un latido más’. Las actividades relacionadas con el deporte, la aventura y el medio natural permiten acercarse al territorio desde perspectivas diferentes y descubrir algunos de sus paisajes de una manera más participativa.
Durante la presentación, el director de la Casa de Galicia, Luis E. Ramos, destacó la importancia de esta modalidad dentro de la oferta turística de la comunidad. Caminar, navegar, pedalear o practicar actividades en plena naturaleza forman parte de las experiencias que la exposición pretende trasladar al visitante.
La propuesta incorpora además diferentes recursos tecnológicos para hacer más inmersiva la visita. Entre ellos se encuentra una experiencia de realidad virtual que permite adentrarse en la Cueva del Rei Cintolo con la perspectiva de un espeleólogo o sumergirse virtualmente en las aguas de la ría de Vigo.
Un segmento con capacidad para desestacionalizar
El turismo de naturaleza se presenta como uno de los ámbitos con mayor potencial para diversificar la oferta turística gallega y favorecer su actividad durante todo el año.
Según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes de 2025, alrededor de 477.000 turistas eligieron Galicia para realizar viajes relacionados con este segmento. El gasto asociado alcanzó los 222,6 millones de euros, cerca del 9 % del gasto nacional vinculado al turismo de naturaleza.
El Camino de Santiago mantiene también una evolución positiva durante 2026. Más de 420.000 peregrinos han recogido ya la Compostela, lo que supone un incremento del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior.
La dimensión internacional de las rutas jacobeas continúa teniendo un peso destacado. Actualmente, alrededor del 59 % de los peregrinos son extranjeros, con Italia y Estados Unidos entre los principales mercados, seguidos por Portugal, Alemania y Reino Unido.
Los datos obtenidos mediante los sensores instalados en distintos itinerarios, entre ellos el Camino Francés, el Camino del Norte y el Camino Primitivo, permiten además seguir la evolución de los flujos de peregrinos en relación con las Compostelas expedidas.
Una Galicia para experimentar: exposición abierta hasta el próximo 25 de octubre
Con ‘Galicia, un latido más’, Turismo de Galicia plantea una forma de promoción basada en experimentar el destino y no únicamente en contemplarlo. Paisaje, deporte, aventura, patrimonio y bienestar se integran en una propuesta que pretende mostrar la diversidad de experiencias que ofrece la comunidad.
La exposición permanece abierta en la Casa de Galicia de Madrid hasta el próximo 25 de octubre.
El horario de visita es de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.