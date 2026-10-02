El Sindicato de Inquilinas, parte de una red de subvencionados que ha recibido 3,7 millones en ayudas públicas

La acampada en la Puerta del Sol ha transformado la crisis del alquiler en un nuevo ámbito de confrontación política.

Un artículo publicado por **El Debate** revela que el Sindicato de Inquilinas forma parte de una red de organizaciones que ha recibido un total de 3,7 millones de euros provenientes de administraciones bajo el mando del PSOE y sus aliados.

Este dinero no se concentra en una sola entidad. El reportaje menciona diversos proyectos y redes asociativas que están relacionados con el movimiento por la vivienda, la colaboración y la movilización social. Entre estos se encuentra el Observatori DESC, vinculado a iniciativas de incidencia política y defensa del derecho a una vivienda digna.

La suma mencionada incluye 670.547 euros otorgados por el Ministerio de Asuntos Exteriores a un proyecto de Entrepueblos, con el Observatori DESC como entidad asociada. A su vez, la Generalitat de Cataluña, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, contribuyó con 699.849 euros para un proyecto que se desarrollará entre 2022 y 2024.

Una red con conexiones políticas y activistas

El entramado descrito reúne entidades que han surgido en torno a los movimientos sociales de Barcelona y al activismo por la vivienda. Algunas de estas organizaciones han mantenido lazos con el entorno político de Ada Colau, exalcaldesa de la ciudad y figura destacada de la izquierda municipalista.

De acuerdo con la información difundida, las actividades que estas organizaciones han declarado incluyen:

Movilización social.

Incidencia política.

Lobby institucional.

Defensa de las denominadas luchas populares.

Campañas vinculadas a la vivienda, cooperación y derechos sociales.

La recepción de subvenciones públicas, por sí sola, no conlleva necesariamente un comportamiento irregular. Estas son ayudas destinadas a proyectos específicos que, en principio, deben cumplir con los requisitos administrativos correspondientes. Actualmente, el debate político se centra en si estas contribuciones han terminado por fortalecer a organizaciones que también llevan a cabo protestas contra políticas del Gobierno o de las comunidades autónomas.

El Sindicato de Inquilinas ha desempeñado un papel destacado en la acampada de Sol, que se estableció tras una movilización contra el desalojo de una mujer de 87 años. Los asistentes claman por medidas de protección para inquilinos y hacen un llamamiento al Congreso para que apruebe los decretos promovidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sol se convierte en un pulso entre administraciones

La protesta ha generado un conflicto institucional entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso impuso un plazo de 48 horas al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para ordenar el desalojo del campamento. Si no se cumplía con esta medida, anunció que recurriría a los tribunales para solicitar medidas cautelares.

La Comunidad argumenta que la ocupación permanente infringe la normativa sobre reuniones y concentraciones. La Delegación del Gobierno, en cambio, defiende que debe respetarse el derecho fundamental de reunión, y que cualquier acción debe asegurar la seguridad sin límites injustificados.

La disputa se puede resumir de la siguiente manera:

Administración Posición ante la acampada Comunidad de Madrid Solicita el desalojo y amenaza con acudir a los tribunales Ayuntamiento de Madrid Pide levantar el campamento y proteger el entorno de la sede regional Delegación del Gobierno Defiende el derecho de reunión y mantiene la vigilancia policial Sindicato de Inquilinas Continúa la protesta y exige medidas urgentes sobre vivienda

La tensión se incrementó cuando la Policía Nacional confiscó varios machetes de fabricación casera de las tiendas de campaña. Según las informaciones, algunos elementos habían sido preparados para usarse contra personas que los acampados identificaron como «fascistas». La existencia de estas armas improvisadas llevó a las fuerzas del orden a solicitar el desalojo del campamento por motivos de seguridad.

También se registraron daños en una placa en homenaje a trece personas asesinadas por ETA. Este episodio aportó una dimensión política y memorial a una protesta que hasta ese momento se había centrado en el acceso a alquileres asequibles, así como en los desahucios.

El Gobierno busca apoyo para sus decretos

El Ejecutivo central ha vinculado la situación en Sol a la tramitación de sus iniciativas sobre vivienda. La Delegación del Gobierno ha hecho un llamado a Ayuso para que facilite la aprobación de los reales decretos y que utilice las competencias autonómicas para hacer frente al problema del housing en la comunidad.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha pedido a Podemos que respalde los decretos e ha anunciado nuevas movilizaciones. Su estrategia sugiere una combinación de presión en la calle y diálogo político, una práctica habitual en las organizaciones que forman parte de esta red de activismo.

Este conflicto deja abiertas dos cuestiones: el alcance de la financiación pública a entidades que participan en movilizaciones políticas y los límites legales de una acampada que ocupa uno de los espacios más emblemáticos de Madrid. Mientras las administraciones intercambian requerimientos, Sol sigue siendo el escenario donde la crisis de la vivienda se entrelaza con la lucha partidista.

Y en medio de pancartas, tiendas de campaña y reuniones improvisadas, la plaza ha recuperado su función de reflejo político: el lugar donde antes se medía el descontento ciudadano, ahora también se mide la distancia entre Moncloa, Madrid y los movimientos sociales.