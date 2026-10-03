Si el Gobierno lo permite

El BCE abandona la deuda española

Archivado en: Economía

El BCE está reduciendo de forma acelerada su exposición a la deuda pública española. Según los últimos datos recogidos por Vozpópuli, ha reducido sus tenencias en 109.546 M€ desde máximos y en julio mantenía 304.028 M€, frente al récord de 413.574 M€ alcanzado en 2022. Su peso habría pasado de rozar el 40 % de la deuda emitida por el Tesoro a cerca del 22 %.

La clave es que no estamos ante una decisión específica contra España.

El BCE está reduciendo sus carteras APP y PEPP porque ya no reinvierte el principal de los bonos que vencen. Pero para España el cambio es enorme: durante años el Eurosistema fue un comprador extraordinario de deuda y ahora esa red se reduce mientras el Estado continúa necesitando financiarse.

El mercado tendrá que absorber una parte mayor de las emisiones y decidir a qué precio está dispuesto a prestar a España.

Ahí está la verdadera historia: no desaparece la financiación, pero desaparece progresivamente un comprador excepcional que ayudó a sostener el mercado durante años.

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