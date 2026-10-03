Madrid se despega de Cataluña: la brecha de PIB ya supera los 17.200 millones de euros

Madrid y Cataluña ya no juegan con la misma distancia económica. La brecha entre ambas comunidades autónomas volvió a crecer en 2025 y alcanza ya los 17.231 millones de euros de PIB. Una diferencia que hace apenas nueve años era prácticamente inexistente y que se ha ido ampliando ejercicio tras ejercicio desde que la Comunidad de Madrid adelantó a Cataluña en 2017.

Los últimos datos sitúan el Producto Interior Bruto madrileño en 337.216 millones de euros, mientras que el de Cataluña se queda en 319.985 millones. En apenas un año, la distancia ha aumentado en otros 1.456 millones de euros.

La fotografía económica resulta especialmente llamativa cuando se observa con perspectiva. En 2016, Cataluña y Madrid estaban prácticamente empatadas. La economía catalana superaba entonces a la madrileña por apenas 33 millones de euros.

Nueve años después, aquella diferencia testimonial se ha convertido en una brecha de más de 17.000 millones.

Madrid ya marca distancias

El cambio comenzó a hacerse evidente en 2017, cuando Madrid pasó a situarse por delante de Cataluña. Aquel año la diferencia era de unos 1.244 millones de euros.

Desde entonces, la distancia no ha dejado de crecer.

En 2023, la brecha ya alcanzaba los 12.500 millones de euros. Un año después se situaba alrededor de los 15.600 millones. Ahora, con las cifras correspondientes a 2025, Madrid añade otros 1.456 millones a esa ventaja y alcanza los 17.231 millones.

El dato refleja una evolución económica muy distinta entre las dos principales economías autonómicas de España.

Madrid cerró 2025 con un PIB de 337.216 millones de euros, mientras Cataluña alcanzó los 319.985 millones. Ambas comunidades crecieron respecto al ejercicio anterior, pero la economía madrileña volvió a mantener una evolución ligeramente superior.

Cataluña sigue creciendo, pero Madrid lo hace más

Conviene poner los datos en contexto. La economía catalana no se ha contraído. Al contrario: pasó de 302.897 millones de euros en 2024 a 319.985 millones en 2025.

Madrid también experimentó un fuerte incremento, pasando de 318.672 millones a 337.216 millones.

El problema para Cataluña en esta comparación es que no basta con crecer. También importa a qué ritmo se hace y cuánto peso consigue mantener cada territorio dentro del conjunto de la economía española.

En 2025, el PIB nacional avanzó un 2,6 %. Madrid creció una décima por encima de esa cifra, mientras Cataluña lo hizo una décima por debajo.

La consecuencia es que la Comunidad de Madrid continúa ganando distancia en términos de producción económica total.

De estar prácticamente empatadas a una diferencia de 17.231 millones

La evolución de los últimos años deja una secuencia difícil de ignorar.

En 2016, Cataluña tenía una ventaja de apenas 33 millones sobre Madrid. En 2017, Madrid pasó a ocupar la primera posición y desde entonces la brecha ha seguido aumentando.

La diferencia ha pasado de los 1.244 millones de 2017 a los 17.231 millones de 2025.

Es decir, en menos de una década se ha producido un cambio sustancial en el peso relativo de las dos economías.

Madrid representa ahora el 19,95 % del PIB español, mientras Cataluña aporta el 18,9 %. La diferencia es de 1,05 puntos porcentuales.

En 2016, ambas comunidades representaban aproximadamente el 19 % del PIB nacional.

También hay distancia en PIB por habitante

La comparación tampoco se limita al tamaño total de las economías.

En PIB per cápita, Madrid vuelve a situarse por delante de Cataluña. La comunidad madrileña registra 47.220 euros por habitante, frente a los 39.199 euros de Cataluña.

La diferencia alcanza así los 8.021 euros por habitante.

Cataluña, eso sí, permanece por encima de la media nacional, situada en 34.263 euros por habitante. Los 39.199 euros catalanes suponen 4.936 euros más que el promedio español.

El dato muestra, por tanto, dos realidades que pueden convivir: Cataluña mantiene un nivel de PIB por habitante superior a la media española, pero Madrid presenta un nivel todavía mayor y ha conseguido ampliar también su ventaja en términos de PIB total.

El factor empresarial

A la hora de analizar esta evolución aparece también el comportamiento del tejido empresarial.

Cataluña ha sufrido desde 2017 un importante movimiento de sedes sociales hacia otras comunidades, especialmente hacia Madrid. Aunque en los últimos años se han producido algunos regresos y movimientos en sentido contrario, el saldo acumulado continúa siendo uno de los elementos utilizados para explicar la evolución económica de ambos territorios.

Entre los factores señalados por representantes empresariales aparecen cuestiones como la fiscalidad, la regulación, la seguridad jurídica y las condiciones para desarrollar actividad económica.

No existe, en todo caso, una única causa capaz de explicar por sí sola la diferencia. La evolución del PIB responde a múltiples variables: estructura productiva, inversión, creación de empresas, empleo, productividad, población y composición sectorial, entre otras.

Lo que sí dejan claro las cifras es la magnitud del cambio.

Una brecha que hace nueve años prácticamente no existía

La comparación entre 2016 y 2025 permite visualizarlo con mayor claridad.

Hace nueve años, Madrid y Cataluña estaban prácticamente empatadas. Hoy la economía madrileña supera a la catalana en 17.231 millones de euros.

Madrid se consolida así como la comunidad con mayor PIB de España, mientras Cataluña mantiene la segunda posición y continúa siendo una de las grandes economías del país.

La cuestión ya no es, por tanto, quién estaba por delante en 2016. Los datos muestran que la fotografía económica ha cambiado de forma sustancial desde entonces.

Y la brecha, lejos de cerrarse, volvió a crecer en 2025.