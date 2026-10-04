1929, 2000, 2026: La señal que ha vuelto a Wall Street

Wall Street está mostrando una señal que merece mucha atención.

El S&P 500 ha dibujado una estructura de máximos que tiene dos antecedentes históricos especialmente inquietantes: apareció alrededor del crack de 1929 y volvió a observarse durante la burbuja puntocom. Eso no significa que estemos ante un nuevo crack ni permite saber cuándo llegará una gran corrección, pero sí muestra una semejanza técnica con dos momentos extraordinarios de la historia bursátil.

Y todo ocurre mientras la inteligencia artificial vuelve a alimentar la euforia tecnológica.

El S&P 500 marcó un récord intradía de 7.816,70 puntos en agosto y el Nasdaq regresó a máximos históricos; AMD llegó al billón de dólares de capitalización tras subir un 185 % en 2026.

Pero existe un contrapunto importante: las empresas de IA también están elevando sus previsiones de beneficios y el S&P 500 cotizaba por debajo de 19 veces los beneficios esperados.

En 2000 Internet realmente cambió el mundo, pero eso no impidió que determinadas valoraciones fueran excesivas. La IA puede transformar la economía mundial y, al mismo tiempo, generar expectativas demasiado caras. 1929, 2000, 2026: ¿esta vez será diferente?