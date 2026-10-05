La laguna del nuevo reglamento que arruina a los guardias civiles de incógnito fuera de la carretera

La reciente normativa de tráfico ha creado un vacío inesperado: los agentes de Tráfico de la Guardia Civil que operan en moto y de paisano ya no se adaptan del todo a la exigencia de portar el chaleco reflectante de forma visible.

Este cambio, diseñado para mejorar la seguridad de motoristas y repartidores, entra en conflicto con una de las prácticas más comunes en los controles discretos. Al tener que llevar el chaleco visible en todo momento, la capacidad de estos efectivos para operar camuflados mientras circulan se ve considerablemente restringida.

Una colisión entre la seguridad vial y el trabajo encubierto

El punto crítico radica en que la reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada por el Real Decreto 518/2026, implementa nuevas obligaciones de equipamiento para aquellos que utilizan la moto en su trabajo, con vigencia general desde el 1 de octubre de 2026.

Según diversas publicaciones, este requerimiento también afecta a otros perfiles, como repartidores urbanos y profesionales similares. Esto deja a los motoristas encubiertos de la Guardia Civil en una posición complicada: si no muestran el chaleco, podrían ser sancionados; si lo llevan, se elimina gran parte del efecto sorpresa que buscan durante sus patrullas.

El tema es significativo porque el nuevo reglamento surge con una intención muy clara: proteger a los usuarios vulnerables y mejorar la organización del tráfico en entornos urbanos e interurbanos. No obstante, esta estructura normativa ha sacado a relucir vacíos que, sorprendentemente, ni los propios agentes logran aclarar del todo.

Qué cambios se introducen realmente para los motoristas

El cambio regulatorio no solo afecta a los agentes encubiertos. La reforma implica un conjunto más amplio de modificaciones que abarca nuevas normas de adelantamiento, revisiones en la circulación urbana y mayores exigencias para motoristas, ciclistas y usuarios de patinete.

Entre las modificaciones que más polémica están generando se encuentran:

La exigencia de portar visibles determinados elementos de seguridad durante el uso profesional de la moto.

La revisión de las pautas de adelantamiento y la distancia a mantener respecto a ciclistas.

El refuerzo de la protección a los usuarios vulnerables en las ciudades.

La implementación escalonada de algunas obligaciones, con plazos transitorios en determinadas circunstancias.

Todo esto se desarrolla en el marco de una reforma que aspira a organizar el tráfico, pero que deja abiertas interrogantes operativas. Diversos medios especializados y asociaciones del sector han señalado que el texto podría generar recursos, interpretaciones contradictorias y, en algunos casos, dificultades en su aplicación cotidiana.

El debate práctico en la carretera

La discusión, en este caso, no se limita al ámbito jurídico. También abarca aspectos operativos. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil frecuentemente emplea patrullas motorizadas para desplazarse rápidamente, inspeccionar vías secundarias y actuar con mayor eficacia en áreas complicadas.

Si la obligación del chaleco reflectante se vuelve permanente y visible, se limita la capacidad de esos agentes para operar de manera encubierta durante controles selectivos o en labores de vigilancia preventiva. Esta es la parte que, según las informaciones divulgadas, ha sorprendido incluso a los propios miembros del cuerpo.

La paradoja es clara: una norma diseñada para incrementar la seguridad podría obstaculizar un método de control que numerosos conductores consideran particularmente disuasorio. Al mismo tiempo, la DGT continúa insistiendo en la necesidad de intensificar la vigilancia en carretera, especialmente en cuestiones relacionadas con el alcohol, las drogas y comportamientos de riesgo.

Lo que vigila ahora la DGT

La reforma llega en un contexto donde la DGT está endureciendo y especificando varias áreas de control. Aparte de los cambios en el reglamento, se han emitido comunicados sobre la intensificación de los controles y la aplicación más rigurosa de nuevas obligaciones, como la baliza V16 conectada o determinadas medidas de seguridad pasiva.

Simultáneamente, recientes noticias indican que el entorno regulatorio está especialmente sensible: se han anulado multas por errores en la configuración de radares o por pruebas defectuosas, además de incrementarse las advertencias sobre posibles recursos frente a sanciones cuestionables.

En este escenario, la cuestión del uso visible del chaleco para los motoristas camuflados añade un nuevo elemento a un reglamento que aún está en fase de implementación. Lo que debería haber facilitado y consolidado la seguridad vial ha terminado abriendo un debate concreto sobre cómo patrullar sin comprometer la eficacia.

Un reglamento con más flecos de los previstos

El nuevo marco normativo ha sido presentado como una de las reformas más significativas en el tráfico desde 2003. Sin embargo, cuanto más se aplica, más evidente es que hay áreas grises en los detalles, sobre todo en el ámbito urbano y en la operativa de los cuerpos de vigilancia.

Los primeros días de implementación servirán para determinar si el reglamento permite excepciones, instrucciones internas o interpretaciones que permitan a los agentes continuar trabajando como hasta ahora. Si no es así, la imagen de los motoristas encubiertos de la Guardia Civil en la carretera podría cambiar radicalmente.

La norma se elabora con el objetivo de proteger al conductor vulnerable.

También busca regular mejor el uso de la moto en áreas urbanas.

Pero plantea una pregunta incómoda sobre cómo deben proceder los agentes que patrullan de forma discreta.

Y así, en una reforma concebida para aportar claridad, la carretera ha revelado justo lo contrario: aún existen áreas donde el reglamento no se ajusta a la realidad.

Un aspecto curioso es que estas discusiones, aunque parecen técnicas, pueden transformar significativamente la dinámica cotidiana en la carretera. A veces, una simple prenda reflectante impacta más que un extenso despliegue de radares en la forma en que se mueve la vigilancia.