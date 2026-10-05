El Ministerio de Vivienda: 28 asesores y solo 23 millones para construir

El Ministerio de Vivienda tiene presupuestados 2.139 millones de euros en transferencias corrientes y de capital y, según los datos de ejecución que analizamos, ha ejecutado 855,7 millones: el 40,0 %.

Pero cuando bajamos al programa C02.I02, construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, aparecen 87,2 millones presupuestados y únicamente 23,24 millones ejecutados: el 26,6 %.

Mientras tanto, otras grandes partidas presentan 0 € de ejecución, entre ellas 896,9 millones destinados a rehabilitación y recuperación de entornos residenciales y 45 millones para industrialización de la vivienda.

Y aquí está el contraste que analizamos en el vídeo: la ministra dispone de 28 asesores, mientras que la partida específica de construcción de vivienda en alquiler social que examinamos registra solo 23,24 millones ejecutados.

En plena crisis de acceso a la vivienda, merece la pena mirar más allá de los anuncios y comprobar cuánto dinero se presupuesta, cuánto se ejecuta y, sobre todo, en qué se ejecuta.