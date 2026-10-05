Su promesa electoral hace aguas: Sánchez es el presidente que menos vivienda protegida ha hecho

El marido de Begoña ha convocado elecciones para el 29N, empujado por la debacle de los decretos Maricarmen.

Y, es que tras ocho años, el presidente Pedro Sánchez se ha ‘dado cuenta’ de que hay un problema crítico con la vivienda y ha encontrado al responsable: a la oposición. Sí, para el líder del PSOE que gobierna desde hace casi una década, él no es el culpable de nada.

Lo cierto es que en España hay una necesidad creciente de oferta asequible, pero la construcción de vivienda protegida se mantiene en niveles bajos. Y Pedro Sánchez es el presidente que menos viviendas protegidas ha producido desde 1981. Lo cuenta Okdiario.

Los números reflejan una distancia notable entre los compromisos políticos y el ritmo de construcción.

Una promesa con pocos ladrillos

De acuerdo a los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sistematizados por varias evaluaciones, entre 1981 y 2025 se completaron 2.431.766 viviendas protegidas en toda España. La distribución entre gobiernos resulta desigual:

Presidente Viviendas protegidas terminadas Media anual Felipe González 1.057.506 81.347 José María Aznar 477.410 59.676 José Luis Rodríguez Zapatero 498.982 62.373 Mariano Rajoy 105.424 17.571 Pedro Sánchez 78.735 9.842

La cifra correspondiente a Sánchez corresponde a menos de la mitad de la cantidad alcanzada durante el mandato de Rajoy y a menos de una décima parte de lo que se acumuló en la era de González. En términos anuales, la diferencia es notable: 9.842 viviendas frente a 17.571 y 81.347, respectivamente.

El Gobierno socialista había afirmado que esta legislatura sería “la legislatura de la vivienda” y prometió aumentar el número de viviendas protegidas. A pesar de eso, el cierre de 2019 arrojó un total de 5.191 viviendas finalizadas, mientras que en 2024 se alcanzó un pico de 14.371. En 2025, la cifra se situó en 12.858.

Los datos más recientes indican una ligera mejora, aunque con una base aún baja. Durante el primer trimestre de 2026 se concluyeron 5.215 viviendas protegidas, la cifra más alta registrada en un primer trimestre en 14 años, según información del Ministerio. El ritmo de inicio también mostró un avance, con 4.048 viviendas empezadas en dicho periodo.

Una economía demasiado vinculada al inmueble

La vivienda no representa solo un reto para el acceso. También juega un papel central en la estructura del patrimonio de los españoles. Dos tercios de la riqueza de las familias está atada a activos inmobiliarios, una situación que provoca que las variaciones en los precios afecten de forma directa al consumo, al ahorro y a la planificación de la jubilación.

La distribución de la propiedad no siempre se asemeja al estereotipo de grandes fondos apoderándose del mercado. Casi el 92% de los propietarios son particulares, mientras que las empresas concentran cerca del 8% de las viviendas en alquiler, de acuerdo con estimaciones del Banco de España recogidas en análisis recientes.

Si se utiliza una definición amplia de gran tenedor —aquellos que poseen más de cinco inmuebles urbanos—, este grupo engloba alrededor del 11% del parque urbano. Utilizando el umbral de más de diez viviendas, que es el que emplea la definición oficial, este porcentaje se reduce al 1,1% de los inmuebles urbanos.

La composición es relevante para el ámbito fiscal. Las políticas que abarcan alquileres, vivienda vacía, tipos impositivos o límites para la actualización de rentas no impactan de la misma manera a un fondo, a una empresa familiar o a un dueño con una única vivienda arrendada. Concebir incentivos sin tener en cuenta estas diferencias podría disminuir la oferta o hacer que una parte del coste recaiga sobre los inquilinos.

Inflación, tipos y crecimiento

El encarecimiento de la vivienda se suma a la inflación general y menoscaba la capacidad de compra de los hogares. Aunque los tipos de interés afectan principalmente a quienes requieren financiación, el precio inicial, el pago inicial y los gastos añadidos siguen representando barreras cruciales para los más jóvenes.

La construcción también se halla influenciada por el crecimiento económico. Una actividad débil reduce la compra de vivienda, la inversión en promoción y los ingresos disponibles para políticas públicas. No obstante, una economía que genera empleo y hogares a un ritmo mayor que la construcción de viviendas provoca tensiones en los alquileres y las compraventas, especialmente en las grandes ciudades y en áreas turísticas.

Esta problemática se evidencia al comparar la producción con la demanda residencial. Entre 2019 y 2025 se edificaron unas 631.000 viviendas de todo tipo, mientras que en ese lapso se crearon aproximadamente 1,39 millones de hogares, según las estimaciones presentadas en varios análisis recientes. Esta discrepancia ayuda a entender por qué las ayudas a la demanda, sin un incremento paralelo en la oferta, pueden terminar ejerciendo presión sobre los precios.

El alquiler y el envejecimiento

La disparidad entre generaciones añade otra dimensión al dilema. Los mayores de 65 años, en términos generales, poseen más vivienda en propiedad en comparación con los jóvenes. Si esta diferencia persiste, el porcentaje de personas mayores que alquilarán a precio de mercado podría sobrepasar el 13% en 2045.

Este panorama aumentaría la relevancia de las pensiones, la estabilidad de los ingresos y la disponibilidad de alquileres asequibles. Además, obligaría a replantear la política de vivienda desde un enfoque menos centrado en la compra y más consciente de las necesidades de una población que envejece.

Aunque el parque social en España representa entre el 1,5% y el 2% del total de viviendas, la media a nivel europeo se encuentra alrededor del 10,5%, según datos proporcionados por medios económicos. Esta brecha no se solucionará con anuncios aislados: requiere un adecuado acceso a suelo, financiación, coordinación administrativa y continuidad a lo largo de varios ciclos políticos.

Necesitamos convertir la vivienda protegida en un parque estable y duradero, no en un mero número que se desvanece al concluir su periodo de protección. En España, obtener una casa aún depende demasiado de cuándo se nace, cuánto se hereda y en qué lugar se encuentra el empleo.