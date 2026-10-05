San Diego Comic-Con Málaga consolida su salto internacional tras cuatro días de cine, cómic y cultura pop

Durante cuatro días, Málaga se convirtió en punto de encuentro para miles de seguidores de la cultura pop y para algunas de las grandes figuras internacionales del cine, las series, el cómic, el anime, la animación y los videojuegos. San Diego Comic-Con Málaga 2026 cerró el domingo 4 de octubre su segunda edición en FYCMA después de una convocatoria que volvió a situar a la ciudad en el mapa internacional del entretenimiento y que confirmó el poder de un fenómeno capaz de reunir a varias generaciones alrededor de sus historias favoritas.

La dimensión alcanzada por el evento se reflejó tanto en la respuesta del público como en la variedad de propuestas desplegadas durante las cuatro jornadas. Desde primera hora del primer día, cientos de fans se concentraron a las puertas del recinto, muchos de ellos caracterizados como personajes de Star Wars, Zelda o Marvel, mientras que paneles, firmas, talleres, demostraciones, encuentros y experiencias participativas convirtieron a los asistentes en protagonistas de la cita. La convención reforzó así su vocación de punto de encuentro para fans y profesionales de la cultura pop en Europa.

El impacto también se midió en la capacidad de la cita para reunir en un mismo espacio a nombres de distintas generaciones y universos. La programación pasó de los superhéroes al anime, del videojuego a las grandes sagas cinematográficas y de la ficción española a la cultura coreana, mientras las apariciones de estrellas como Karl Urban, Aya Cash, Iñaki Godoy, Taz Skylar, Anthony Mackie, David Harbour, Josh Brolin, Elijah Wood o Sean Astin elevaron la expectación. El resultado fue una experiencia en la que la nostalgia convivió con los fenómenos contemporáneos y en la que el vínculo entre creadores y seguidores volvió a ocupar el centro de la escena.

Cuatro días en los que el fenómeno fan tomó Málaga

La segunda edición arrancó con una jornada marcada por los grandes nombres del cómic y la ficción.

John Romita Jr., Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Dan Mora protagonizaron uno de los primeros grandes encuentros alrededor del noveno arte, mientras que el público también pudo asistir a la reunión de buena parte del reparto de Los Serrano, un momento cargado de nostalgia que recuperó una de las series más populares de la televisión española.

La jornada inaugural también dejó uno de los primeros grandes momentos fan con Karl Urban y Aya Cash, protagonistas de The Boys, y con la presencia de Kevin Smith, Jason Lee y Jason Mewes. El recinto se convirtió además en un espacio para la creación en directo, el cosplay, el anime y los videojuegos, con propuestas como The Gundam Base, Nintendo o K-Zone, demostrando que la experiencia iba mucho más allá de los grandes paneles.

Las grandes sagas encontraron en Málaga a sus protagonistas: los fans

El viernes llegó uno de los fenómenos que más expectación había generado: One Piece. Iñaki Godoy, Taz Skylar, Peter Gadiot y Lukas Ettlin llenaron el Hall M y protagonizaron un encuentro marcado por la cercanía con sus seguidores. La pasión se trasladó después al contacto directo con los fans, que hicieron de la visita del reparto una de las imágenes más destacadas de esta segunda edición.

Ese mismo día, el cómic volvió a ocupar un lugar protagonista con Bruno Redondo, Dan Mora, Dani Sampere, Jorge Jiménez y Rafa Sandoval, reunidos en un encuentro que los propios asistentes bautizaron como la particular “Liga de la Justicia española”. También hubo espacio para Star Wars, con la presencia de la Legión 501 y Denise Gough, para el anime, con creadores vinculados a Captain Tsubasa o Cowboy Bebop, y para voces tan reconocibles como John DiMaggio o Charles Martinet.

Marvel, Disney y El Señor de los Anillos llevaron la cultura pop a otra dimensión

El sábado elevó todavía más la expectación con la presencia de Disney. El Hall M acogió adelantos exclusivos de próximos proyectos de Marvel, Disney, Pixar y 20th Century Studios y recibió por sorpresa a Anthony Mackie, David Harbour, Josh Brolin y Austin Abrams, además de Brian Duffield. Entre los anuncios destacados estuvo la fecha de estreno en España de Vengadores: Doomsday, prevista para el 17 de diciembre, con la venta de entradas anunciada para el 6 de octubre.

La jornada también reunió a Elijah Wood, Sean Astin y John Rhys-Davies, tres de los rostros más queridos de El Señor de los Anillos, en encuentros que permitieron a los seguidores acercarse a Frodo, Sam y Gimli. A ellos se sumaron las apariciones de Christopher Lambert y Richard Dean Anderson, dos nombres asociados a personajes tan icónicos como Los Inmortales y MacGyver.

El videojuego tuvo igualmente uno de sus grandes momentos con Dave Jones, uno de los creadores de Grand Theft Auto, que recibió el reconocimiento honorífico de los Premios Iris Games de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

El sábado se completó con el talento de profesionales de los efectos visuales, las voces del doblaje español, el K-Pop, los juegos de rol y, como gran broche, el BBVA Cosplay Contest, que reunió a más de treinta candidatos para elegir al mejor cosplayer de Europa.

La nostalgia y las nuevas generaciones se dieron la mano en el cierre

El domingo puso el punto final con otra dosis de nostalgia y grandes historias. Elijah Wood y Sean Astin volvieron al escenario para recordar su experiencia en El Señor de los Anillos, mientras que el reparto de Starship Troopers reunió a Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey ante miles de seguidores. Los encuentros demostraron que algunas historias habían conseguido mantenerse vivas durante décadas gracias precisamente a la conexión con sus comunidades de fans.

La última jornada también tuvo un marcado carácter internacional con Yōichi Takahashi, creador de Captain Tsubasa, y con Macchiro y Obaru, autores de Bibliomanía, que eligieron San Diego Comic-Con Málaga para realizar su primera visita a Europa. El dibujo, el cosplay, los videojuegos y las actuaciones completaron un cierre que mantuvo el espíritu participativo hasta el último momento.

Málaga consolidó su lugar en el mapa internacional de la cultura pop

Con el recinto nuevamente lleno hasta el final, San Diego Comic-Con Málaga cerró así una segunda edición que había convertido durante cuatro días a la ciudad en escenario de encuentros entre generaciones, creadores y aficionados. Más allá de las estrellas internacionales y de los grandes anuncios, la cita dejó una idea común: el fenómeno fan había encontrado en Málaga un nuevo punto de encuentro europeo, capaz de reunir en un mismo espacio nostalgia, creación, entretenimiento y las historias que forman parte del imaginario colectivo.

Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía