El 29-N en juego: el control público de cuatro colosos del Ibex

Las oficinas de las grandes empresas cotizadas en España están expectantes ante el 29 de noviembre, con una inquietud que va más allá de lo meramente electoral. Y es que un cambio de Gobierno podría alterar la composición de los consejos de administración de Telefónica, Redeia, Indra y Enagás.

El Estado no solo tiene presencia a través de acciones en estas compañías, sino que también dispone de representantes en sus juntas de gobierno y ha promovido cambios en algunos de sus líderes. Por ello, las elecciones generales podrían considerarse, en cierto sentido, como un referéndum sobre la estrategia empresarial del sector público.

En este sentido, Vozpópuli hace un repaso a las empresas que podrían ver cambios en sus consejos.

Prácticamente 7.000 millones bajo control estatal

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene un rol significativo en cuatro empresas que son consideradas estratégicas:

Empresa Participación estatal Valor aproximado Indra 28% 2.940 millones de euros Telefónica 10% 1.930 millones de euros Redeia 20% 1.590 millones de euros Enagás 5% 220 millones de euros

La cifra total asciende a 6.680 millones de euros, pero se acerca a los 7.000 millones si se contemplan diferentes cotizaciones de mercado. La participación más alta corresponde a Indra, donde el Estado se posiciona como el principal accionista con cerca del 28% del capital.

En Telefónica, la entrada de la SEPI, que alcanza el 10%, convirtió al Estado en un accionista clave. Esta empresa es considerada esencial debido a su peso en el sector de las telecomunicaciones y su proyección internacional. En Redeia, la empresa madre de Red Eléctrica, la participación pública se sitúa en el 20%, mientras que Enagás cuenta con un 5%.

Cuatro presidentes y nueve consejeros

La influencia gubernamental es evidente en los nombres que ocupan las presidencias de estas compañías:

Marc Murtra , al frente de Telefónica .

, al frente de . Beatriz Corredor , en Redeia .

, en . Ángel Simón , en Indra .

, en . Antonio Llardén, en Enagás.

El cambio político no necesariamente lleva a su destitución. Estas empresas poseen juntas de accionistas y normas de gobierno corporativo con mandatos de duración variable. Sin embargo, el poder accionarial de la SEPI proporciona al Ejecutivo la capacidad de proponer nuevos consejeros y de influir en decisiones cruciales.

En total, el Estado cuenta con nueve representantes en los consejos de estas cuatro empresas. La representación es la siguiente:

Redeia : Mercedes Real Rodrigálvarez, Arancha González Laya y José Luis Navarro Ribera.

: Mercedes Real Rodrigálvarez, Arancha González Laya y José Luis Navarro Ribera. Enagás : Bartolomé Lora Toro y Francisco Manuel Caamaño Domínguez.

: Bartolomé Lora Toro y Francisco Manuel Caamaño Domínguez. Telefónica : Carlos Ocaña Orbis.

: Carlos Ocaña Orbis. Indra: Antonio Cuevas Delgado, Juan Moscoso del Prado Hernández y Miguel Sebastián Gascón.

Estos consejeros defienden los intereses del accionista público y participan en decisiones que abarcan inversiones, estrategias, remuneraciones y la configuración de las propias altas direcciones.

Indra y Telefónica, casos más vulnerables

Indra no solo tiene la mayor participación estatal, sino que ha experimentado uno de los cambios más determinantes. Tras la salida de Ángel Escribano, Ángel Simón asumió la presidencia en 2026. La empresa opera en sectores como la defensa, la tecnología y la seguridad, lo que subraya su importancia estratégica para cualquier Gobierno.

En Telefónica, el cambio de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra se produjo después de que el Estado adquiriera el 10% del capital social. Esta operación devolvió al sector público una influencia directa en una de las principales compañías de telecomunicaciones del país.

El futuro de ambas empresas depende de la relación entre el nuevo Gobierno y el resto de los accionistas. En el caso de Telefónica, la SEPI comparte el espacio con grupos como CriteriaCaixa, STC, BBVA y BlackRock. En cuanto a Indra, cualquier movimiento debe tener en cuenta el equilibrio entre el Estado, los inversores institucionales y otros accionistas.

Energía, redes y proyectos de inversión

La relevancia de Redeia y Enagás se ve multiplicada por su papel en las infraestructuras energéticas. Redeia es responsable de la gestión de la red de transporte eléctrico, mientras que Enagás tiene un papel crucial en el sistema gasista y en iniciativas vinculadas a la transición energética.

Redeia ha presentado un plan estratégico para el periodo 2026-2029 que prevé inversiones de 6.500 millones de euros, lo que representa un 70% más que en el ciclo anterior. La orientación de este programa puede resultar políticamente significativa si el próximo Gobierno decide ajustar sus prioridades en redes, interconexiones y energías renovables.

En Enagás, la junta de accionistas de 2026 renovó a Antonio Llardén como presidente y a Arturo Gonzalo como consejero delegado. No obstante, la presencia del Estado mantiene abierta la posibilidad de ajustar el consejo en caso de vacantes o culminación de mandatos.

La votación del 29-N no solo decidirá el futuro del Gobierno, también puede marcar el inicio de una nueva etapa para las empresas que sustentan gran parte de las telecomunicaciones, la defensa y la energía en España. En sus consejos, el resultado electoral se reflejará tanto en escaños como en asientos.