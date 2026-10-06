¿Para esto hace falta un ministerio? Solo 2 millones al mes

Hay un ministerio del Gobierno de España que, entre enero y julio de 2026, registra un gasto total de 14,786 millones de euros, lo que supone una media de apenas 2,112 millones al mes.

Es el Ministerio de Juventud e Infancia. Los datos de la IGAE muestran además algo especialmente llamativo: de esos 14,786 millones, 5,809 millones corresponden a personal y 7,427 millones a transferencias.

Entre ambas partidas absorben casi el 90 % de todo el gasto registrado durante estos siete meses.

En este vídeo ponemos las cifras encima de la mesa y planteamos una pregunta muy sencilla: ¿tiene sentido mantener toda la estructura de un ministerio para gestionar un volumen de gasto propio tan reducido? En enero gastó 725.000 €, en marzo 1,904 millones y la media mensual hasta julio apenas supera los 2,1 millones.

Cuando se habla continuamente de eficiencia del gasto público, conviene empezar mirando qué hacen realmente los ministerios y cuánto dinero gestionan.