Madrid se convierte en el escaparate internacional del sector hortofrutícola con 2.500 empresas

La actividad hortofrutícola vuelve a situar a Madrid en el centro de la industria agroalimentaria internacional con la celebración de una nueva edición de Fruit Attraction, el encuentro organizado por IFEMA y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX).

La feria reúne hasta este jueves a alrededor de 2.500 empresas, convirtiendo el recinto ferial madrileño en un punto de encuentro para productores, distribuidores y profesionales vinculados a la cadena alimentaria.

Díaz Ayuso, en Fruit Attraction: “Es un sector de los más importantes, que se esfuerza y nos alimenta a todos”

Durante su visita al evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor la importancia de la actividad agrícola y de las personas que trabajan en ella. La dirigente regional ha señalado que se trata de un sector que genera empleo, mantiene una intensa actividad productiva y desempeña un papel esencial en el abastecimiento de alimentos.

En su recorrido por la feria, Ayuso ha conocido la actividad de distintas compañías y entidades vinculadas al sector, entre ellas El Melonero, Frusangar y Líder Villaconejos, además de Mercamadrid.

Un sector clave para la producción madrileña

Los cultivos de frutas y hortalizas representan el 50,91% del valor económico de la producción vegetal de la Comunidad de Madrid, con una aportación cercana a los 110 millones de euros.

La superficie regional destinada a este tipo de cultivos alcanza las 6.189 hectáreas. Entre las producciones que tienen mayor presencia figuran el pistacho, la almendra, el ajo, la cebolla y la patata. Estas explotaciones se concentran especialmente en las zonas del suroeste y sur de la región, así como en la comarca de Las Vegas.

El peso del sector agroalimentario también se refleja en el conjunto de la economía madrileña. La industria alimentaria de la Comunidad ocupa el cuarto puesto nacional por valor añadido bruto, reúne a más de 1.500 empresas y sostiene alrededor de 200.000 empleos.

Con estas cifras, Fruit Attraction se presenta como una plataforma para mostrar la capacidad productiva del sector, favorecer nuevos contactos comerciales y reforzar la posición de Madrid como punto de conexión para la industria hortofrutícola.