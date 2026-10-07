Sánchez y sus políticas de vivienda ‘fulminan’ 400.000 alquileres del mercado

España es un país de propietarios y, sobre todo, de pequeños propietarios.

Pero ¿cuántos son?

Muy sencillo: La gente con una sola casa o entre dos y cinco supone más del 90% del parque inmobiliario, según los datos del Catastro.

El sector del alquiler en España se encuentra en una encrucijada en 2026, con una oferta notablemente reducida en comparación con hace ocho años.

De acuerdo con los datos publicados por El Mundo, el número de anuncios de alquiler ha pasado de más de 902.660 en 2018 a poco más de 510.000 en 2025, lo que equivale a una pérdida cercana a las 400.000 viviendas.

Esta caída es especialmente evidente en Barcelona, donde la oferta destinada a vivienda habitual ha disminuido en un alarmante 82,7%. La ciudad ha visto descender sus anuncios de más de 113.850 en 2018 a tan solo 19.723 en 2025. El resultado es un mercado donde los inquilinos cuentan con mucho menos margen de maniobra y la competencia por cada piso disponible se intensifica cada vez más.

Un mercado con menos producto y más demanda

El descenso en el número de anuncios no significa necesariamente que todas esas viviendas hayan desaparecido físicamente. Un sector del parque inmobiliario se ha trasladado al alquiler temporal, turístico o por habitaciones. Otras propiedades han pasado al mercado de compraventa, permanecen vacías o han dejado de ser anunciadas en los portales estudiados. Sin embargo, la realidad para quien busca un hogar estable es clara: hay menos opciones visibles y disponibles.

Los datos del Observatorio del Alquiler evidencian esta tensión. El parque residencial cerrado en 2025 se situó en 683.920 viviendas y se prevé que baje hasta 660.993 durante 2026, lo que representa una caída proyectada del 3,35%. Por otro lado, cada anuncio atrae una media de 143 interesados en un plazo de diez días. Barcelona se lleva la delantera en esta presión, con 418 contactos por vivienda.

Indicador Dato Anuncios de alquiler en España en 2018 Más de 902.660 Anuncios de alquiler en España en 2025 Poco más de 510.000 Oferta perdida en España Cerca de 400.000 viviendas Caída de la oferta en Barcelona desde 2018 82,7% Interesados por vivienda en España 143 Interesados por vivienda en Barcelona 418

El alquiler medio se situó en 1.211 euros mensuales durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 4,85% en comparación con el año anterior. Esta tendencia es el resultado de la interacción entre dos fuerzas: una demanda que sigue activa en las grandes ciudades y una oferta que no se expande al mismo ritmo. Aunque la inflación general podría moderarse, el coste de la vivienda sigue presionando los presupuestos familiares.

El impacto sobre el crecimiento y la inflación

La situación de la vivienda también influye en el crecimiento económico del país. Los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos al alquiler pierden capacidad para consumir, ahorrar o hacer frente a la entrada de una vivienda. Además, esta escasez complica la movilidad laboral; trasladarse a otra ciudad por trabajo se vuelve menos atractivo si encontrar un piso implica competir con un sinnúmero de candidatos.

La presión se concentra en los mercados con más empleo, universidades y turismo. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y las islas acogen una parte significativa de la demanda, pero la construcción de viviendas asequibles no ha logrado equilibrar el aumento tanto de la población como de los hogares. La escasez de suelo adecuado, los largos plazos administrativos y el encarecimiento de los materiales limitan la capacidad de respuesta de la oferta.

Para los propietarios, la inflación ha incrementado los costos de mantenimiento, seguros, suministros y financiación. En tanto, los inquilinos ven cómo sus rentas se elevan y su capacidad para negociar disminuye. En un entorno tan tenso, incluso los inmuebles que llegan al mercado se esfuman rápidamente.

Regulación, impuestos y vivienda pública

El debate sobre política fiscal ocupa un lugar preeminente. Las ayudas directas pueden ofrecer un alivio temporal a los hogares, pero si no aumenta la cantidad de viviendas disponibles, es probable que se refrenden en los precios. Las bonificaciones fiscales para el alquiler buscan motivar a los propietarios, aunque su efectividad depende del diseño, control y seguridad jurídica implementados.

La regulación de los alquileres temporales y turísticos aspire a recuperar viviendas para uso residencial, si bien sus resultados varían de una ciudad a otra. En Barcelona, donde la oferta habitual ha disminuido de manera tan drástica, el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña enfrentan el desafío de ampliar el número de viviendas estables sin hacer que más inmuebles se desvíen hacia otras opciones.

El acceso a la propiedad continúa siendo inalcanzable para gran parte de los jóvenes. Los precios de compra, los ahorros necesarios para la entrada y requisitos hipotecarios más estrictos mantienen a la vivienda fuera del alcance de muchos hogares. La política pública se encuentra atrapada entre tres objetivos complicados de conciliar:

Aumentar la construcción de vivienda asequible.

Mantener las viviendas en el alquiler residencial.

Proteger a los inquilinos sin provocar una mayor reducción de la oferta privada.

La controversia política también se ha extendido a la vivienda de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras la revelación sobre el inmueble de más de 430 metros cuadrados en el que reside sin abonar alquiler. Díaz describió su vivienda en Madrid afirmando que “vivir en Madrid es una condena”, unas palabras que han añadido una capa política al acalorado debate sobre el costo de la vivienda y la coherencia de quienes ocupan cargos públicos.

Mientras las administraciones debaten nuevas medidas, el mercado lanza una señal inequívoca: hay menos pisos en alquiler, más candidatos por anuncio y precios que continúan ascendente. Encontrar una vivienda normal en Barcelona parece cada vez más una carrera contra cientos de personas que intentan abrir una puerta que apenas se entreabre.