Hacienda duplica los impuestos directos

Los datos de recaudación de la Agencia Tributaria entre enero y julio de 2018 y el mismo periodo de 2026 dejan una cifra espectacular: los impuestos directos prácticamente se han duplicado, pasando de 57.779 millones a 115.173 millones de euros, un incremento del 99,3 %. Solo por IRPF, Hacienda ha pasado de ingresar 52.186 millones a 101.043 millones, un 93,6 % más. Y el Impuesto sobre Sociedades ha crecido un 217,5 %, desde 2.769 millones hasta 8.792 millones.

En ocho años, la recaudación por impuestos directos ha aumentado en 57.394 millones de euros. Pero la subida no termina ahí. La recaudación por IVA ha aumentado un 51,1 %, hasta los 67.689 millones, mientras que el conjunto de los ingresos tributarios y tasas pasa de 117.693 millones a 200.826 millones de euros: 83.133 millones más, un 70,6 % de incremento.

En este vídeo analizamos cuánto más recauda Hacienda, qué impuestos explican ese crecimiento y una pregunta fundamental: ¿se ha traducido este extraordinario aumento de ingresos públicos en una mejora equivalente de los servicios que reciben los ciudadanos?

Porque una cosa es recaudar mucho más y otra muy distinta es explicar qué se hace con ese dinero.