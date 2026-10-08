Tesla aprieta a Europa para abrir la puerta a su conducción autónoma: expertos cuestionan sus pruebas de seguridad

Tesla ha convertido la aprobación de su sistema de conducción autónoma supervisada en uno de sus principales objetivos en Europa. Para conseguirlo, la compañía ha combinado gestiones directas ante los organismos reguladores, estudios propios sobre seguridad y una intensa campaña pública en redes sociales en la que acusa a la burocracia de frenar una tecnología que, según sostiene, podría evitar miles de accidentes.

La estrategia comienza a dar frutos.

La autorización concedida por Países Bajos ha sido especialmente relevante porque puede servir como puerta de entrada para una eventual aprobación en el conjunto de la Unión Europea. A esa decisión se han sumado autorizaciones nacionales en varios países, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Croacia, Estonia, Eslovenia y República Checa.

El siguiente paso podría ser una decisión coordinada de los reguladores europeos. Para Tesla, el resultado es mucho más que una cuestión comercial: supone un avance decisivo en su intento de presentar el FSD como una tecnología capaz de transformar la seguridad vial.

Sin embargo, la evidencia científica utilizada por la compañía no convence a varios especialistas.

Datos que no permiten demostrar menos accidentes

Una revisión de la metodología empleada por Tesla realizada por investigadores especializados en seguridad vial revela importantes limitaciones. El principal problema es que la empresa no dispone de una muestra suficientemente amplia de kilómetros recorridos con FSD en Europa como para establecer una comparación fiable con la conducción convencional.

El estudio europeo de Tesla enfrenta los vehículos equipados con FSD, manejados por conductores profesionales vinculados a la compañía, con el conjunto de vehículos Tesla conducidos normalmente por sus propietarios.

La diferencia entre ambas muestras es enorme. Los vehículos utilizados en las pruebas con FSD acumularon decenas o cientos de miles de kilómetros, mientras que los Tesla conducidos manualmente en Europa suman cientos de millones.

Ante esa falta de datos sobre accidentes, Tesla recurrió a otros indicadores. Entre ellos figuran la utilización del claxon y los intermitentes, las aceleraciones y frenadas bruscas, el frenado automático de emergencia o la forma de tomar determinadas curvas.

Los expertos consultados consideran que algunos de esos comportamientos pueden proporcionar información útil, pero advierten de que no existe una relación suficientemente sólida como para convertirlos en una medición directa de accidentes evitados.

La conclusión de los investigadores es contundente: los datos publicados por Tesla no permiten demostrar que el FSD reduzca las muertes en carretera.

Marco Benedetti, investigador de la Universidad de Michigan y antiguo estadístico de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, considera especialmente problemático que la compañía convierta sus resultados en afirmaciones sobre vidas salvadas.

«Cuando empiezas a hablar de vidas salvadas, es cuando la cosa se vuelve absurda.»

Un sistema que sigue necesitando al conductor

Hay además otra dificultad. Tesla denomina a su tecnología «Full Self-Driving», pero el sistema comercializado en estos mercados incluye la denominación «Supervised».

Eso significa que el vehículo no funciona como un automóvil completamente autónomo. El conductor debe mantenerse atento en todo momento y estar preparado para intervenir si el sistema comete un error.

Para los investigadores, esta circunstancia complica todavía más cualquier intento de atribuir al software, por sí solo, una eventual mejora en la seguridad.

Los conductores profesionales utilizados en las pruebas también generan dudas metodológicas. Su conocimiento del sistema es mucho mayor que el de un usuario corriente y pueden anticipar mejor cuándo será necesario intervenir.

Además, los conductores tienen la posibilidad de desconectar el sistema cuando consideran que las condiciones de circulación son demasiado complejas. Por tanto, la comparación entre conducción humana y FSD no reproduce necesariamente las mismas circunstancias.

Incluso la propia documentación de Tesla contiene una advertencia significativa: las comparaciones realizadas no deben interpretarse como una estimación causal. Es decir, los resultados observados no permiten concluir automáticamente que el FSD vaya a provocar una reducción equivalente de los accidentes.

La batalla comenzó en los despachos

Mientras defendía públicamente los beneficios de su tecnología, Tesla mantuvo una intensa negociación con el organismo neerlandés encargado de evaluar su seguridad, el RDW.

La correspondencia obtenida por Reuters muestra que la compañía cuestionó en distintos momentos el calendario, los costes y algunos métodos empleados durante la evaluación.

En noviembre de 2024, al comenzar el proceso, Tesla pidió que las pruebas arrancaran rápidamente y subrayó ante el regulador la importancia estratégica que tenía el proyecto para su dirección.

Posteriormente, la empresa discutió facturas relacionadas con la evaluación y reclamó explicaciones detalladas sobre el trabajo realizado por los funcionarios neerlandeses. En un momento determinado llegó a cuestionar cientos de miles de euros en costes asociados al proceso.

También pidió cambios en la forma de realizar determinadas pruebas y planteó que algunas comprobaciones pudieran efectuarse de manera remota.

La documentación muestra que, en varias ocasiones, RDW respondió de forma conciliadora. Algunos de sus empleados hablaron de «objetivos compartidos» y mostraron disposición a estudiar modificaciones en el procedimiento.

Para especialistas externos, esa dinámica plantea una pregunta delicada: hasta qué punto puede un fabricante influir en las condiciones con las que un organismo público evalúa su propia tecnología.

Nynke Vellinga, investigadora de la Universidad de Groningen especializada en regulación de vehículos autónomos, considera que un organismo supervisor debe mantener una posición clara frente a los fabricantes.

«Una autoridad como la RDW debe ser muy firme al decir: esto es lo que consideramos necesario», señaló.

RDW, por su parte, niega que su independencia se haya visto comprometida. El organismo sostiene que realiza evaluaciones objetivas y que la cooperación con los fabricantes forma parte habitual de los procedimientos de homologación.

Musk convierte a los reguladores en el blanco de sus críticas

La ofensiva de Tesla no se ha limitado a las reuniones con funcionarios.

El propio Elon Musk ha recurrido repetidamente a X para cuestionar las decisiones de los gobiernos europeos. Cuando Francia expresó reservas sobre la expansión del FSD, Musk acusó a las autoridades de retrasar una tecnología que, según él, evitaría muertes.

La compañía también ha alentado a sus clientes y seguidores europeos a contactar con los reguladores.

El resultado ha sido una oleada de mensajes dirigidos a funcionarios de distintos países. Algunos propietarios de Tesla han acusado directamente a los organismos públicos de ser responsables de posibles accidentes por no aprobar rápidamente el sistema.

En Suecia, por ejemplo, los reguladores recibieron mensajes que vinculaban directamente la falta de autorización con futuras muertes en carretera. En Noruega, propietarios de Tesla criticaron la supuesta lentitud de las autoridades y reclamaron una decisión inmediata.

Los responsables noruegos respondieron que las autorizaciones no se conceden porque una tecnología sea popular ni se rechazan porque resulte polémica.

Stein-Helge Mundal, ingeniero jefe de la Administración Noruega de Carreteras Públicas, llegó a advertir a otros reguladores europeos sobre la campaña de presión desplegada por Tesla.

También cuestionó la denominación «conducción totalmente autónoma», al considerar que puede generar en los usuarios expectativas superiores a las capacidades reales del sistema.

Una estrategia que Tesla ya ha utilizado en Estados Unidos

Las acusaciones sobre los datos de seguridad europeos se producen después de años de controversia en Estados Unidos.

Tesla ha promocionado repetidamente estudios según los cuales sus vehículos equipados con FSD serían varias veces más seguros que los conducidos por personas. En una primera versión, la compañía llegó a hablar de una ventaja de hasta diez veces; posteriormente modificó esa cifra.

Investigadores que analizaron esas estadísticas señalaron que Tesla utilizó criterios diferentes para contabilizar los accidentes de sus vehículos y los de otros automóviles, haciendo que la comparación resultara problemática.

La compañía incluso calculó cuántas vidas y lesiones podrían evitarse si todos los vehículos estadounidenses fueran sustituidos por coches Tesla equipados con FSD.

Los expertos consideraron esa extrapolación poco realista porque parte de supuestos que no pueden trasladarse directamente a la población general.

Ahora, parte de esa investigación estadounidense ha sido presentada también ante los reguladores europeos junto al estudio específico realizado en Europa.

Una autorización clave para el futuro de Tesla

El interés de Tesla por conseguir la aprobación europea llega en un momento especialmente importante para la compañía.

El fabricante ha perdido cuota de mercado en Europa mientras aumenta la competencia de marcas tradicionales y de fabricantes chinos de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, la empresa necesita convencer a los inversores de que su apuesta por la inteligencia artificial y la conducción autónoma puede convertirse en una nueva fuente de crecimiento.

La valoración bursátil de Tesla depende en buena medida de esa expectativa.

El fabricante ya ofrece el FSD en Estados Unidos y ha conseguido autorizaciones en distintos mercados. También mantiene desde hace años conversaciones para ampliar su utilización en China.

Europa representa otro desafío estratégico porque una eventual autorización comunitaria permitiría a Tesla ampliar considerablemente el ámbito de utilización de su tecnología.

La normativa europea actual establece límites a los sistemas avanzados de asistencia al conductor. La propuesta que busca Tesla permitiría ampliar el uso de determinadas funciones de asistencia y manos libres más allá de las condiciones actualmente autorizadas.

Para lograr una aprobación comunitaria, la compañía necesita reunir un respaldo suficiente entre los Estados miembros conforme al procedimiento europeo.

Francia pasa de las dudas a la cooperación

Uno de los cambios más llamativos se ha producido en Francia.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, había expresado reservas sobre la expansión del FSD. Sin embargo, recientemente publicó una fotografía junto a Elon Musk tras una reunión virtual y calificó el intercambio de «constructivo».

Tabarot aseguró que ambas partes estaban trabajando en modificaciones destinadas a permitir que Francia respaldara la aprobación.

El cambio resulta significativo porque Francia es uno de los mercados más importantes de la Unión Europea y porque sus reservas habían sido utilizadas por Musk como ejemplo de lo que considera una excesiva cautela regulatoria.

El Gobierno francés no explicó públicamente qué circunstancias habían provocado ese cambio de tono.

La gran incógnita: ¿qué está realmente demostrado?

El debate europeo no gira únicamente alrededor de si el FSD puede funcionar.

La cuestión más delicada es otra: qué nivel de evidencia debe exigirse antes de afirmar que un sistema de asistencia a la conducción salva vidas.

Los estudios de Tesla pueden aportar información sobre determinados comportamientos del vehículo y sobre su funcionamiento en condiciones concretas. Lo que los investigadores cuestionan es el salto entre esos resultados y las grandes afirmaciones de seguridad utilizadas por la empresa en su campaña pública.

Daniel McGehee, profesor de ingeniería de la Universidad de Iowa, considera que el estudio europeo contiene elementos que pueden resultar útiles para analizar el rendimiento del sistema, pero no demuestra que el FSD reduzca las muertes.

Ese matiz es fundamental.

Tesla pretende que los reguladores vean su tecnología como una herramienta que puede mejorar la seguridad vial. Sus críticos sostienen que la empresa está utilizando datos insuficientes para presentar esa posibilidad como una conclusión científica.

Mientras tanto, la presión política y pública continúa.

La aprobación neerlandesa ha colocado a Tesla más cerca de su objetivo europeo. Otros países ya han autorizado el sistema a nivel nacional y algunos gobiernos que inicialmente mostraban reservas parecen ahora más abiertos a negociar.

La batalla, por tanto, ya no se libra únicamente en las carreteras o en los laboratorios.

También se disputa en los despachos de los reguladores, en los estudios estadísticos y, cada vez más, en las redes sociales.

Y en ese terreno, Tesla ha dejado clara su estrategia: presentar la autorización del FSD no solo como una decisión tecnológica, sino como una cuestión de seguridad y de vidas humanas.