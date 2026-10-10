El Gobierno Sánchez alega estar ‘en funciones’ para no desalojar las acampadas de la vivienda

Las instrucciones emitidas por varias delegaciones del Gobierno, que indican no intervenir en las acampadas, han sorprendido a los agentes, tal como informa **La Razón**. El Ejecutivo justifica su posición al estar en funciones desde la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Mientras tanto, el sindicato Jupol critica la falta de información y de instrucciones operativas.

Este escenario político se entrelaza con otro asunto delicado: el de la vivienda. En solo unos días, la oferta de alquiler publicada en Idealista ha caído de 77.991 pisos el viernes 2 de octubre a 73.814 el viernes 9, según datos recabados por el medio. Esto supone 4.177 anuncios menos, lo que equivale a una disminución aproximada de 525 viviendas diariamente.

Una retirada rápida de la oferta

Este descenso se produjo tras la aprobación por parte del Gobierno de dos reales decretos en materia de vivienda. Aunque el Congreso los rechazó el 2 de octubre, la derogación no ha provocado que los anuncios sean devueltos automáticamente. Este comportamiento sugiere un problema de confianza: algunos propietarios prefieren esperar, vender o buscar alternativas antes que asumir nuevas obligaciones.

EsadeEcPol ha detectado que la cantidad de anuncios de alquiler de larga duración disminuyó al menos un 6% en las diez principales ciudades entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. Esta reducción fue especialmente marcada en varios mercados:

Ciudad Descenso de anuncios Murcia 12,5% Madrid 9,2% Valencia 7,5% Alicante 7,2% Las Palmas 6,3% Palma 6,0%

Sin embargo, esta caída no se tradujo, de manera general, en un incremento equivalente de viviendas en venta. Para los inquilinos, el resultado inmediato es una menor variedad de pisos y una mayor competencia por cada anuncio disponible. En mercados ya tensionados, retirar unas pocas miles de viviendas puede tener un impacto considerable en precios y tiempos de búsqueda.

Contratos más largos y protección frente al impago

Los decretos incluían prórrogas extraordinarias para ciertos contratos y un sistema de renovaciones sucesivas de cinco años, incrementándose a siete si el arrendador era una persona jurídica. También establecían una indemnización mínima de doce mensualidades si el propietario decidía no renovar sin una causa justificada.

Otra medida tenía como objetivo ampliar la protección hacia los inquilinos en situación de vulnerabilidad. En casos de impago, el propietario no podría recuperar la vivienda hasta que el contrato expirara en las circunstancias previstas por la normativa. Además, se propuso mantener la suspensión de ciertos desahucios hasta finales de 2030, siempre que el demandante fuera un fondo o una entidad considerada inversora.

Estas regulaciones buscaban fortalecer la estabilidad de los inquilinos, aunque incrementaban el riesgo para el arrendador. Encontrar un equilibrio resulta complicado: una protección más robusta puede prevenir desalojos traumáticos, pero también podría llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado de alquiler, exigir más garantías o cambiarlas a un mercado temporal.

Fiscalidad, inflación y compras de grandes propietarios

El paquete legislativo también incluyó medidas fiscales. Entre las mismas destacaba un IVA del 10% para ciertos alquileres turísticos, con el fin declarado de evitar que más viviendas abandonaran su uso habitual. Asimismo, se establecía un límite del 2% para algunas actualizaciones de renta, siempre bajo las condiciones marcadas por el decreto.

Este tope protege a los hogares de subidas bruscas de inflación, pero restringe al propietario de la capacidad para ajustar ingresos ante el aumento de gastos en mantenimiento, seguros, comunidad o financiación. El resultado de esta situación depende de cómo evolucionen los precios: si los costos aumentan más allá de lo permitido en la renta, el alquiler pierde su atractivo como inversión.

El Gobierno también imponía a los propietarios de más de diez viviendas restricciones de compra similares a las previstas para los denominados “fondos buitre”, con una aplicación que se extendía hasta finales de 2030. Esta medida buscaba limitar operaciones de concentración y compras a precios rebajados, añadiendo más controles en un mercado donde la oferta institucional sigue siendo motivo de debate político.

Para el comprador, la combinación de inflación, tipos de interés y regulación influye en la decisión de invertir. Para el inquilino, la prioridad continúa siendo encontrar una vivienda asequible. Y para el propietario, la incertidumbre normativa representa un coste adicional: uno que no se refleja en la escritura, pero que sí afecta al momento de poner un piso en el mercado.

Las acampadas y los alquileres forman parte de debates distintos, pero comparten un elemento común: la sensación de provisionalidad. Mientras las delegaciones esperan la disposición de un Gobierno en funciones, miles de familias permanecen a la expectativa de cuánto tiempo podrán disfrutar de su vivienda y bajo qué condiciones podrán renovar su contrato.