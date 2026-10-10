Las quiebras empresariales en máximos de 2019

Hay una señal en las empresas europeas que merece mucha atención. Según los últimos datos de Eurostat, las declaraciones de quiebra empresarial en la Unión Europea aumentaron un 5,7 % durante el segundo trimestre de 2026, respecto al trimestre anterior, y alcanzaron su nivel más alto desde el primer trimestre de 2019.

Pero lo verdaderamente preocupante es lo que sucede al mismo tiempo: las nuevas empresas registradas disminuyen un 0,5 %. Es decir, mientras aumentan las empresas que entran en procedimientos de insolvencia, se reduce la creación de nuevas sociedades. Dos indicadores que, cuando evolucionan en direcciones opuestas, merecen un análisis detenido. Y cuando analizamos los sectores, aparecen cifras todavía más llamativas.

Las declaraciones de quiebra aumentaron un 21,1 % en el grupo que engloba educación, sanidad, servicios sociales y personales, un 11,4 % en transporte y almacenamiento y un 6,8 % en el conjunto de actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas.

No estamos hablando únicamente de una industria concreta, sino de dificultades que afectan a diferentes actividades de la economía europea.

¿Estamos ante un problema pasajero o ante una señal de deterioro del tejido empresarial? En este vídeo analizamos los datos oficiales, por qué aumentan las insolvencias y qué puede significar que Europa registre simultáneamente más quiebras y menos empresas nuevas.