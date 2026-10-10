Si el Gobierno lo permite

Las quiebras empresariales en máximos de 2019

Archivado en: Economía

Hay una señal en las empresas europeas que merece mucha atención. Según los últimos datos de Eurostat, las declaraciones de quiebra empresarial en la Unión Europea aumentaron un 5,7 % durante el segundo trimestre de 2026, respecto al trimestre anterior, y alcanzaron su nivel más alto desde el primer trimestre de 2019.

Pero lo verdaderamente preocupante es lo que sucede al mismo tiempo: las nuevas empresas registradas disminuyen un 0,5 %. Es decir, mientras aumentan las empresas que entran en procedimientos de insolvencia, se reduce la creación de nuevas sociedades. Dos indicadores que, cuando evolucionan en direcciones opuestas, merecen un análisis detenido. Y cuando analizamos los sectores, aparecen cifras todavía más llamativas.

Las declaraciones de quiebra aumentaron un 21,1 % en el grupo que engloba educación, sanidad, servicios sociales y personales, un 11,4 % en transporte y almacenamiento y un 6,8 % en el conjunto de actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas.

No estamos hablando únicamente de una industria concreta, sino de dificultades que afectan a diferentes actividades de la economía europea.

¿Estamos ante un problema pasajero o ante una señal de deterioro del tejido empresarial? En este vídeo analizamos los datos oficiales, por qué aumentan las insolvencias y qué puede significar que Europa registre simultáneamente más quiebras y menos empresas nuevas.

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