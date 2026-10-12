Cataluña se atasca con el alquiler: los pisos disponibles apenas crecen un 3% mientras Madrid y Baleares resisten

Cataluña vuelve a quedar señalada por las dificultades de su mercado del alquiler. El parque de viviendas arrendadas apenas crece en la comunidad, que registra el menor incremento de toda España, mientras los precios de los nuevos contratos continúan al alza y miles de ciudadanos se enfrentan a crecientes obstáculos para encontrar una vivienda. Los últimos datos de la Agencia Tributaria dibujan un panorama especialmente complicado para una de las regiones con mayor presión inmobiliaria del país.

Según los datos publicados por Vozpópuli, el número de viviendas alquiladas en Cataluña aumentó únicamente un 3% en el conjunto de los datos analizados, por debajo del crecimiento medio nacional del 3,5%. La distancia se amplía al observar los municipios de más de 20.000 habitantes, donde el incremento catalán se reduce al 1,8%, frente al 3,3% de media nacional.

La evolución contrasta con la de otras comunidades autónomas. Madrid registra un crecimiento del 3,6% en el conjunto de los datos y del 3,4% en los municipios de mayor tamaño. La Comunidad Valenciana supera el 6% en el primer indicador, mientras Murcia alcanza un aumento del 6,3% en el segundo.

Cataluña concentra más alquileres, pero la oferta pierde impulso

Cataluña cuenta con 591.188 viviendas declaradas en alquiler, la cifra más elevada entre las comunidades autónomas analizadas. Madrid ocupa la segunda posición, con 524.229 inmuebles, seguida de Andalucía, con 371.739.

Sin embargo, el volumen total de viviendas arrendadas no se traduce en una respuesta suficiente al crecimiento de la demanda. La estadística de Hacienda refleja que el 21% del parque residencial catalán figura como alquilado, porcentaje que aumenta hasta el 25,7% en los municipios con más de 20.000 habitantes.

En este último grupo, Cataluña vuelve a mostrar una evolución especialmente débil: el crecimiento de las viviendas arrendadas se limita al 1,8%. El dato alimenta las dudas sobre la capacidad del mercado para incorporar nuevos inmuebles en una comunidad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.

Las cifras proceden de las declaraciones tributarias correspondientes al ejercicio de 2024, presentadas en 2025. Se trata de los últimos datos disponibles utilizados en el análisis, por lo que no reflejan necesariamente toda la oferta existente, especialmente por la presencia de alquileres de temporada, turísticos y operaciones que no aparecen correctamente declaradas.

Los nuevos contratos ya alcanzan los 914 euros mensuales

El problema de la oferta coincide con una escalada de los precios. Según los datos recogidos por Vozpópuli, el alquiler medio declarado en Cataluña alcanza los 816 euros mensuales, mientras que los nuevos contratos se sitúan en 914 euros.

La diferencia evidencia la presión que soportan quienes necesitan acceder ahora a una vivienda. Los contratos más recientes son considerablemente más caros que la media del parque ya arrendado, una circunstancia que perjudica especialmente a los jóvenes, las familias que buscan cambiar de domicilio y quienes intentan emanciparse.

Madrid encabeza la clasificación de precios, con una media de 949 euros mensuales y 1.101 euros en los nuevos contratos. Baleares ocupa también una posición destacada, con 895 euros de media y 1.100 euros en las nuevas formalizaciones.

En el extremo opuesto se encuentran comunidades como Extremadura, donde el alquiler medio declarado se sitúa en 473 euros mensuales, y Murcia, con 499 euros. Las diferencias territoriales reflejan mercados inmobiliarios muy distintos, tanto por la demanda como por la actividad económica y la disponibilidad de viviendas.

Las medidas de intervención no consiguen reactivar la oferta

Uno de los aspectos más relevantes de los datos es la evolución del mercado catalán tras la introducción de medidas específicas en las zonas declaradas tensionadas. Pese a los cambios normativos y fiscales dirigidos a contener los precios y favorecer el acceso a la vivienda, Cataluña registra el menor crecimiento del parque de alquiler entre las comunidades analizadas.

Los datos no permiten atribuir por sí solos el estancamiento a una única política pública. Sin embargo, sí muestran que las medidas aplicadas no han ido acompañadas de un aumento suficiente de la oferta declarada para responder a la demanda existente.

El debate sobre la vivienda enfrenta dos planteamientos: quienes defienden una mayor regulación de los precios para proteger a los inquilinos y quienes reclaman más seguridad jurídica, incentivos a los propietarios y facilidades para construir nuevas viviendas. Mientras tanto, los datos catalanes reflejan que el mercado continúa sometido a una fuerte presión.

La dificultad para aumentar el número de pisos disponibles constituye uno de los principales obstáculos para aliviar los precios. Cuando la demanda supera a la oferta, encontrar una vivienda puede convertirse en un proceso cada vez más competitivo, especialmente en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas.

Madrid y Baleares, entre los mercados con mayor presión

Madrid y Baleares también afrontan importantes dificultades de acceso a la vivienda, pero sus indicadores muestran una evolución distinta en la incorporación de inmuebles al mercado del alquiler.

En Baleares, el 24% de las viviendas figura como arrendado, el porcentaje más elevado de las comunidades incluidas en la estadística. Madrid y Canarias alcanzan el 22%, mientras Cataluña se sitúa en el 21%.

La elevada proporción de viviendas alquiladas no implica que exista una oferta suficiente para todos los demandantes. De hecho, Madrid y Baleares presentan algunos de los precios más elevados del país, lo que demuestra que un mayor peso del alquiler en el parque residencial no garantiza por sí mismo un acceso asequible.

La rentabilidad bruta media del alquiler en España alcanza el 5,7%, según los cálculos recogidos en la información, y sube al 6,8% en los nuevos contratos. En Cataluña, la rentabilidad de los nuevos arrendamientos ronda el 6%, mientras que en Madrid se aproxima también a ese nivel.

El reto para las administraciones pasa por conseguir que el mercado incorpore más viviendas sin agravar las dificultades económicas de los inquilinos. En Cataluña, donde el crecimiento del parque arrendado se encuentra entre los más débiles del país y los nuevos contratos alcanzan los 914 euros mensuales, la evolución de la oferta será determinante para comprobar si las políticas actuales consiguen revertir la situación.

Los datos dejan una conclusión clara: Cataluña mantiene un elevado volumen de viviendas en alquiler, pero su crecimiento pierde fuerza precisamente cuando la demanda exige más alternativas. El resultado es un mercado tensionado en el que los nuevos contratos siguen siendo caros y el acceso a una vivienda continúa figurando entre los grandes desafíos económicos y sociales de la comunidad.