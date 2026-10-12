La chavista Delcy dio monedas y lingotes de oro a Ábalos y Koldo y todo apunta a que eran para financiar al PSOE

La pesquisa sobre las actividades de Víctor de Aldama en Venezuela ha sumado un nuevo elemento de interés: monedas de oro entregadas en Madrid y lingotes cuya existencia presuntamente fue comunicada desde Caracas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estudia si esas transacciones tienen alguna conexión con pagos dirigidos al PSOE.

Este relato se basa, en su mayor parte, en la declaración de Aldama ante la Audiencia Nacional.

El empresario declara que José Luis Ábalos y Koldo García le comentaron que parte del dinero obtenido en negocios relacionados con el régimen de Nicolás Maduro podría ser canalizado hacia gastos de Ferraz. No obstante, esta afirmación forma parte de una investigación en curso y aún no existe evidencia que demuestre que el partido recibió financiación ilegal.

El episodio de Barajas y los regalos

Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Venezuela, llegó al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas el 20 de enero de 2020, a pesar de las restricciones que limitaban su acceso a Europa. Su encuentro con Ábalos en una zona restringida del aeropuerto desencadenó el escándalo conocido como ‘Delcygate’.

De acuerdo con la información que forma parte de la causa, Rodríguez habría traído consigo monedas de oro y otros obsequios. Aldama sostiene que Ábalos y Koldo recibieron parte de ese material. También indica que hubo lingotes sin marcar, cuya entrega pudo llevarse a cabo en Venezuela o bien ser comunicada desde allí.

El empresario Simón Zerpa, quien ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas de Maduro, supuestamente envió a Aldama fotografías de esos lingotes poco después de la reunión en Barajas. La UCO está tratando de aclarar quién entregó cada pieza, cuál era su valor y si el oro estaba relacionado con comisiones de operaciones petroleras.

Los elementos más relevantes son:

La visita de Rodríguez a España tuvo lugar en enero de 2020.

tuvo lugar en enero de 2020. Las monedas y los lingotes figuran en el testimonio de Aldama.

Las imágenes de los lingotes habrían sido enviadas por Zerpa.

La supuesta conexión con Ferraz proviene de las afirmaciones del empresario, no de una resolución judicial.

La vía venezolana bajo investigación

La Audiencia Nacional también está analizando cientos de mensajes intercambiados entre Rodríguez y Aldama. Estas conversaciones abordan negocios relacionados con el petróleo y operaciones con la empresa estatal PDVSA. Según la UCO, dichos contactos ilustran la capacidad de Aldama para desempeñar el papel de intermediario ante altos funcionarios venezolanos.

En otra declaración, el empresario afirmó que Rodríguez le entregó un sobre con documentos de PDVSA. Aldama relacionó ese contenido con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, aunque no especificó públicamente qué papeles contenía. La existencia de ese sobre consta en informes policiales, pero su propósito sigue bajo pesquisa.

El juez Santiago Pedraz ha trasladado este testimonio al magistrado Ismael Moreno, quien dirige las indagaciones sobre los pagos y la posible financiación opaca del partido. La causa continúa siendo parcialmente secreta y debe incluir nuevos informes de la Guardia Civil y documentación contable.

La investigación contempla dos circuitos posibles:

Línea investigada Qué se trata de comprobar Pagos en efectivo Si ciertas entregas fueron registradas como donaciones o tuvieron otro destino Negocios petroleros Si las comisiones de las operaciones con Venezuela finalizaron financiando actividades políticas

El juez aún no imputa al PSOE

Contar con una investigación no implica, por sí mismo, una acusación formal contra el partido. Por el momento, el juez Moreno ha decidido no imputar al PSOE por financiación ilegal y ha optado por esperar el análisis de la documentación y nuevas declaraciones, incluidas la de Santos Cerdán.

El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que examine al PSOE por posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo y financiación ilegal. El PSOE, en respuesta, rechaza las acusaciones y sostiene que las afirmaciones de Aldama no demuestran ninguna estructura financiera irregular.

La clave se encuentra en la trazabilidad del dinero y del oro: saber quién entregó los bienes, cómo se valoraron, si fueron vendidos y si hay algún movimiento contable que vincule esas transacciones con gastos del partido. Sin documentos o pruebas financieras, las declaraciones seguirán siendo una conjetura a validar.

Un dato curioso en este caso es que el oro puede dejar una huella más difícil de esconder que el efectivo: su pureza, peso, origen y comercialización suelen quedar registrados en compraventas. Cada lingote, aun sin marca visible, puede narrar una historia si se cuenta con el documento correcto.