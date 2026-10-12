¿Qué pasaría si Aliança Catalana se presentara a las generales?

¿Qué pasaría si Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, decidiera presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre? Una nueva web, 29N · ¿Qué pasaría si…?, desarrollada por De Madrid a Europa (https://29n.demadridaeuropa.es) , permite explorar distintos escenarios electorales mediante un modelo que utiliza el censo electoral, los resultados de las elecciones de 2023 y las encuestas publicadas.

Uno de sus ejercicios más llamativos plantea la entrada de Aliança Catalana en el Congreso de los Diputados. Según esa simulación, obtendría 10 escaños con el 17,9 % de los votos en Cataluña, mientras Junts perdería 6 diputados, ERC perdería 1 y el PSOE perdería 3. El escenario también sitúa conjuntamente a PP y Vox en 205 escaños. Son resultados de una simulación, no una encuesta específica ni una predicción electoral.

En este vídeo analizamos cómo funciona esta nueva herramienta, qué datos utiliza, cómo se distribuyen los escaños provincia por provincia y por qué la entrada de una nueva formación puede alterar el reparto parlamentario. La web permite explorar 20 escenarios distintos y explica su metodología, basada en resultados electorales, censo y sondeos.

Hay un dato fundamental: Aliança Catalana ha confirmado que no concurrirá a las generales del 29 de noviembre, de modo que estamos ante un ejercicio hipotético. ¿Cómo cambiaría el mapa electoral catalán y qué consecuencias tendría para el conjunto del Congreso?