¡Los buitres son ellos! Montse Mínguez (PSOE) confirma que su pareja posee decenas de pisos y que han desahuciado a inquilinos

El negocio inmobiliario vinculado a Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, se ha visto iluminado por la actividad profesional de su pareja, Sergi Velez. Una investigación llevada a cabo por Artículo 14 coloca al empresario al mando de un grupo que realiza inversiones en vivienda, rehabilitación y alquiler de residencias.

La empresa Nest Capital Homes, perteneciente a este grupo, presenta inversiones en el sector inmobiliario valoradas contablemente en 6,3 millones de euros, según las últimas cuentas disponibles correspondientes a 2025. Personas cercanas a la firma afirman que gestiona al menos 30 pisos y apartamentos en régimen de alquiler.

Javier Chicote publica hoy los negocios inmobiliarios de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. Tiene decenas de pisos en alquiler y ha desahuciado a inquilinos: «Estamos ante una contradicción. Habrá que preguntarles si es un buitre o un empresario». https://t.co/OXNshaO6rA — El programa de AR (@programadear) October 13, 2026

Un negocio basado en comprar, rehabilitar y alquilar

Este conglomerado empresarial, con su sede en Lleida, se dedica a comprar edificios, llevar a cabo obras de rehabilitación y lanzar las viviendas al mercado de alquiler. La compañía que se ocupa de estas actividades declaró activos por 8,4 millones de euros y una facturación que ronda el medio millón, según la información publicada.

Montse Mínguez hace diez días: «¡Caretas fuera! Aquí de lo que se trata es de fondos buitre o de familias, de la especulación o de apoyar a la mayoría social”. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/AKbQitw5j3 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 13, 2026

Los datos mercantiles recogidos en la investigación también indican que Velez ocupa cargos activos en once empresas. Nest Capital Homes parece tener un único empleado y reportó beneficios de 58.364 euros en sus últimas cuentas disponibles.

La magnitud del negocio resalta la diferencia con la declaración patrimonial efectuada por la portavoz socialista. Mínguez no aparece como propietaria de los pisos que gestionan las empresas de su pareja, y no se ha registrado que ostente puestos en ellas.

Procedimientos por impago

El grupo también se ve involucrado en litigios que giran en torno al alquiler. Fuentes vinculadas a la compañía, citadas por Artículo 14, han señalado que varias de sus sociedades han tenido que acudir a los tribunales para recuperar propiedades tras vivir situaciones de impago, e incluso han tramitado hasta tres desahucios de manera simultánea.

La información no detalla los procedimientos judiciales, ni las fechas de los lanzamientos, ni las circunstancias específicas de los inquilinos. Por lo tanto, se trata de una versión atribuida a esas fuentes y no de un listado de expedientes confirmados de manera independiente.

Este asunto toma un cariz político relevante, dado que la vivienda es un tema crucial en la agenda del Gobierno y del PSOE. Mínguez ha sostenido públicamente la importancia de adoptar medidas que protejan a los hogares en situación de vulnerabilidad y ha instado a buscar acuerdos parlamentarios en torno a los decretos sobre vivienda.

Las tres propiedades declaradas por Mínguez

La portavoz socialista presentó en el Congreso de los Diputados una declaración de bienes que incluye tres propiedades:

Una casa en Lleida , adquirida en 2009, de la que posee el 50%.

, adquirida en 2009, de la que posee el 50%. Un piso junto a un aparcamiento y un trastero en la misma ciudad, del que es única propietaria desde 2026.

La mitad de un apartamento en Vila-seca, en Tarragona, que recibió en herencia en 2005.

Los documentos accesibles marcan una clara diferencia entre estos inmuebles y el patrimonio empresarial de Velez. Tampoco se indica que Mínguez participe en la gestión de Nest Capital ni que esté involucrada en los procedimientos judiciales mencionados.

La tensión política se intensifica tras el intento de Mínguez de vincular el tema de los desahucios con el caso de una mujer mayor llamada Maricarmen, cuya situación suscitó un amplio debate sobre la protección de los arrendatarios en condiciones vulnerables. En esa ocasión, defendió la necesidad de actuar sin dilación.

La publicación indicó que se buscó la versión oficial del PSOE y de Nest Capital, aunque no se obtuvo respuesta. Así, el caso refleja una tensión palpable entre el discurso político sobre el acceso a la vivienda y la actividad empresarial relacionada con los allegados de una de sus voces más representativas.

Un dato interesante es que la sociedad encargada del alquiler residencial combina una cartera de al menos 30 viviendas con una estructura muy reducida. Se trata de un negocio de ladrillo que, al menos en teoría, integra edificios, reformas, alquileres y procedimientos judiciales en una única plataforma empresarial.