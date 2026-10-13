La polémica por el alquiler de la ‘especuladora’ Begoña Gómez retrata la hipocresía del Gobierno Sánchez con la vivienda

El caso vinculado a Begoña Gómez vuelve a centrar la atención en el alquiler de habitaciones, una práctica cada vez más común en Madrid. Según apunta OKDIARIO, la esposa del presidente del Gobierno y copropietaria de una vivienda, junto a su hermano, cobraría 2.200 euros mensuales a dos estudiantes extranjeras por un piso ubicado en la calle del Prado.

Esta cantidad representa 1.100 euros por habitación, a lo que se suman los gastos de suministros. El inmueble, con algo más de 100 metros cuadrados, se sitúa en el barrio de Las Letras, una de las zonas más codiciadas de la capital. Los detalles compartidos no incluyen todos los gastos relacionados con la vivienda, lo que impide calcular la rentabilidad neta para sus propietarios.

Un precio elevado en un mercado tensionado

Este precio resalta notablemente frente a la media del mercado. En julio, el alquiler de una habitación en Madrid capital llegó a los 629 euros mensuales, un incremento del 4,1% en comparación con el año anterior, según los datos de Fotocasa publicados por Europa Press. La investigación indica que ningún distrito ofrecía tarifas medias inferiores a 450 euros, siendo Chamartín el área más cara con 714 euros; seguido de Salamanca con 700; Chamberí con 693; y Retiro con 677.

La diferencia entre esos promedios y los 1.100 euros por habitación del piso en la calle del Prado es considerable. También es llamativa al compararla con las ofertas disponibles en el mercado, donde se encuentran habitaciones que oscilan entre 600 y 800 euros en diversas zonas, aunque las condiciones, el tamaño, los gastos incluidos y la duración del contrato pueden variar.

Referencia Precio mensual Habitación media en Madrid capital 629 € Habitación en Chamartín 714 € Habitación en Salamanca 700 € Habitación atribuida al piso de la calle del Prado 1.100 € Total mensual de las dos habitaciones 2.200 €

Es fundamental llevar a cabo esta comparación con cautela. Un alquiler por habitaciones no siempre incluye los mismos servicios que un contrato convencional. Puede abarcar mobiliario, suministros, limpieza, zonas comunes o una ubicación estratégicamente céntrica. Sin un conocimiento claro de estas condiciones, no se puede calificar el precio de manera automática como abusivo ni realizar una comparación exacta con cualquier anuncio.

Inflación y vivienda: dos presiones que se acumulan

El aumento en los precios de las habitaciones es parte de una presión más amplia sobre el mercado de la vivienda. En el tercer trimestre de 2026, el alquiler en España disminuyó un 4,7% respecto al trimestre anterior, aunque aún acumulaba un aumento interanual del 3%, alcanzando los 14,10 euros por metro cuadrado, según reportó Fotocasa a través de Europa Press. Madrid lideraba la lista a nivel autonómico, con 21,45 euros por metro cuadrado al mes.

La inflación no solo impacta los alquileres. También eleva los gastos de comunidad, mantenimiento, electricidad, calefacción, seguros y reformas. Para los inquilinos, esto se traduce en una factura mensual más difícil de gestionar. Y para los propietarios, implica una reducción del margen si se mantienen precios fijos. En las áreas con escasa oferta y alta demanda, esta presión tiende a reflejarse en el precio final.

La opción de alquilar por habitaciones responde, en parte, a esta realidad. Permite dividir el costo de una vivienda entre varios inquilinos, facilitando el acceso a estudiantes, jóvenes profesionales y trabajadores en movilidad. Pero también puede convertirse en una manera de incrementar los ingresos totales de un piso, especialmente en barrios céntricos, universitarios o bien comunicados.

El debate político y la responsabilidad del propietario

En el debate público, los propietarios suelen ser presentados como un grupo monolítico. Sin embargo, la realidad es más matizada. Hay pequeños arrendadores con una única propiedad, así como grandes tenedores con múltiples inmuebles. También hay notables diferencias entre alquilar un piso completo, ofrecer habitaciones amuebladas o explotar una vivienda con servicios adicionales.

La crítica política hacia el alquiler de habitaciones gira en torno al riesgo de fragmentar las viviendas y elevar el costo total más allá de lo que podría obtenerse con un contrato tradicional. Quienes defienden este modelo argumentan que incrementa la oferta y satisface la demanda que no puede permitirse un piso completo. Entre estos dos enfoques radica una cuestión crucial: la transparencia del contrato, el reparto de gastos y el respeto a los derechos de los ocupantes.

El caso de Begoña Gómez añade un componente político, dado que coincide con el discurso del Gobierno en contra de la especulación inmobiliaria y las medidas para controlar los alquileres. Sin embargo, los datos conocidos se refieren a una operación particular y no son suficientes para determinar una infracción legal por sí solos. Para hacer una valoración económica adecuada, es necesario conocer el contrato, la superficie útil de cada habitación, los servicios ofrecidos y la fiscalidad correspondiente.

Con el aumento de los precios de la vivienda superando el crecimiento de los ingresos de muchos hogares, cada anuncio considerado caro tendrá una interpretación política. En el centro de Madrid, una habitación puede representar un refugio temporal, una inversión rentable o ambas cosas al mismo tiempo; para quien paga por ella, continuará siendo, sobre todo, una parte notable de su salario.